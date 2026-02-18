Itt a példa az EU-nak: eltörölte a totális kínai vámot a világ egyik legnagyobb országa, egyből a felére esett az elektromos autó ára – jönnek a filléres modellek
A kínai új generációs autók reális alternatívái lehetnek Kanadában a helyben és az Egyesült Államokban gyárott benzinfaló monstrumoknak – legalábbis ezt mutatta ki egy friss közvélemény-kutatás, 15 százalékban megjelölve azok táborát, akik igennel válaszoltak a vételi hajlandóságukat firtató kérdésre.
Egy évvel korábban 9 százalék volt a vásárlással kacérkodók aránya, viszont akkor még élt a kínai elektromos autók importjára vonatkozó 100 százalékos védővám, amit egyébként Washington nyomására vezettek be 2014-ben, védendő a hazai autóipart. A mostani lelkesedés két dolognak tudható be.
A kínai elektromos autók inváziója nem fenyeget
Egyrészt a büntetővámot bevezető Justin Trudeaut-t váltó, pragmatikus gondolkodásáról ismert Mark Carney miniszterelnök január közepén elment Pekingbe, hogy személyesen tárgyaljon Hszi Csin-pinggel Kanada és Kína gazdasági-kereskedelmi kapcsolatairól és fenyegetések helyett inkább kölcsönösen előnyös üzleteket kötött. Többek között beleegyezett abba, hogy
az elektromos autókat sújtó vámot egy évi 49 ezer darabos kontingensre 6,1 százalékosra redukálják.
Ezt a mennyiséget a teljes kanadai újautó-piachoz érdemes mérni, tavaly az egy évvel korábbinál 2 százalékkal több, 1,9 millió új személy- és kishaszonjárművet helyeztek forgalomba az észak-amerikai országban. Azaz ha kimerítenék a keretet, akkor is csak 2,5 százalékot vinnének el a kínai eredetű autók.
A vámcsökkentés hírére a Kanadában most is kapható kínai márkák közül a Geely birtokában lévő Lotus csúcsmodelljének, az egyelőre csak elektromos változatban kapható Eletre crossovernek az ára megfeleződött, most 50 millió forintnyi dollárért vihető haza. De nem ez az árkategória lesz a jellemző. Szakértők szerint a 49 ezres kontingens felét a 8,3 millió forintos olcsóbb modellek viszik el, a másik felére legjobb esélyekkel
- a BYD,
- a Geely (Volvo + Polestar),
- a Nio,
- és a kínai Tesla
által gyártott autók aspirálhatnak. Mint ismert, a Tesla sanghaji Gigafactoryjában gyártott Model 3 és Model Y autóit kínai eredetűnek kell tekinteni, így azokra is vonatkozott a magas vámtarifa. Ami persze a kedvezményezett mennyiség felett életben marad, azaz a kvótán túli import gazdaságilag továbbra is értelmetlen.
Megváltozott a vélemény a kínai autókról
A Nanos Research közvélemény-kutató érdekes és jelentős elmozdulást mért a potenciális autóvásárlók körében, ami a kínai autókkal szembeni fenntartásokat illeti. Nos, 53 százalék válaszolta azt, hogy nincsenek a minőséget illető kifogásaik, előítéleteik a kínai elektromos autókkal szemben, míg egy évvel korábban csak minden negyedik megkérdezett bízott a kínai autókban.
Az elektromos autók vásárlóinál 33-ról 28 százalékra csökkent a kínai márkákkal szemben továbbra is ellenszenvet táplálók aránya. Iparági szakértők úgy vélik, hogy valami végre megmozdult, mert azt nyilván Kanadában is látják, hogy a világ villanyautó-piacának csaknem a felét uraló kínai márkák más piacokon már bizonyítottak – ha odaengedték őket.
Egy próbát megérhet Kanadának, hogy ha résre is, de kitárja a kapuit a kínai elektromos autók importja előtt.