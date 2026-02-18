Itt a példa az EU-nak: eltörölte a totális kínai vámot a világ egyik legnagyobb országa, egyből a felére esett az elektromos autó ára – jönnek a filléres modellek

A kínai új generációs autók reális alternatívái lehetnek Kanadában a helyben és az Egyesült Államokban gyárott benzinfaló monstrumoknak – legalábbis ezt mutatta ki egy friss közvélemény-kutatás, 15 százalékban megjelölve azok táborát, akik igennel válaszoltak a vételi hajlandóságukat firtató kérdésre.

Mark Carney kanadai miniszterelnök januári kínai tárgyalásai sikeresnek bizonyultak / Fotó: AFP

Egy évvel korábban 9 százalék volt a vásárlással kacérkodók aránya, viszont akkor még élt a kínai elektromos autók importjára vonatkozó 100 százalékos védővám, amit egyébként Washington nyomására vezettek be 2014-ben, védendő a hazai autóipart. A mostani lelkesedés két dolognak tudható be.

A kínai elektromos autók inváziója nem fenyeget

Egyrészt a büntetővámot bevezető Justin Trudeaut-t váltó, pragmatikus gondolkodásáról ismert Mark Carney miniszterelnök január közepén elment Pekingbe, hogy személyesen tárgyaljon Hszi Csin-pinggel Kanada és Kína gazdasági-kereskedelmi kapcsolatairól és fenyegetések helyett inkább kölcsönösen előnyös üzleteket kötött. Többek között beleegyezett abba, hogy

az elektromos autókat sújtó vámot egy évi 49 ezer darabos kontingensre 6,1 százalékosra redukálják.

Ezt a mennyiséget a teljes kanadai újautó-piachoz érdemes mérni, tavaly az egy évvel korábbinál 2 százalékkal több, 1,9 millió új személy- és kishaszonjárművet helyeztek forgalomba az észak-amerikai országban. Azaz ha kimerítenék a keretet, akkor is csak 2,5 százalékot vinnének el a kínai eredetű autók.

A Lotus Eletre ára megfeleződött Kanadában / Fotó: Anadolu via AFP

A vámcsökkentés hírére a Kanadában most is kapható kínai márkák közül a Geely birtokában lévő Lotus csúcsmodelljének, az egyelőre csak elektromos változatban kapható Eletre crossovernek az ára megfeleződött, most 50 millió forintnyi dollárért vihető haza. De nem ez az árkategória lesz a jellemző. Szakértők szerint a 49 ezres kontingens felét a 8,3 millió forintos olcsóbb modellek viszik el, a másik felére legjobb esélyekkel

a BYD,

a Geely (Volvo + Polestar),

a Nio,

és a kínai Tesla

által gyártott autók aspirálhatnak. Mint ismert, a Tesla sanghaji Gigafactoryjában gyártott Model 3 és Model Y autóit kínai eredetűnek kell tekinteni, így azokra is vonatkozott a magas vámtarifa. Ami persze a kedvezményezett mennyiség felett életben marad, azaz a kvótán túli import gazdaságilag továbbra is értelmetlen.