Befektetés: a csúcson túl sem fékez a magyarok kedvence – év elején 250 milliárd forintnál is többet hozott a konyhára

Nem tétlenkedtek az év legelején a hazai alapkezelők, a szektor lendülete a tavaly év végi csúcsdöntést követően sem tört meg, sőt januárban újabb rekordok dőltek meg a magyar befektetési alapoknál – derül ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) legfrissebb statisztikájából.

Erősen kezdték az évet a befektetési alapok / Fotó: Shutterstock

A magyar állampapírok legnagyobb versenytársának tekintett befektetési eszközkategória összvagyona januárban 2 százalékkal hízott, átlépve a 21 ezermilliárd forintot. Az előző hónap végén ezzel már 21 241 milliárd forintot fialtattak az ügyelek a Bamosz-tagoknál.

Az újabb, 421 milliárd forintos gyarapodáshoz a friss megtakarítások 159 milliárd forinttal járultak hozzá, míg a hozamok 262 milliárd forinttal gazdagították a befektetett vagyont.

Kötvényből kifelé, vegyesbe befelé ment a pénz

A kötvényalapokból összesen 68,6 milliárd forint tőke távozott, amit a hozamok valamelyest tompítani tudtak, mindennek következtében a nettó eszközérték szűk 1 százalékkal csökkent a hónap folyamán.

A vegyes alapokhoz eközben jókora, 64 milliárd forint tőke érkezett, amit a hozamok tovább növeltek, ezáltal 2,4 százalékkal bővült az itt fialó megtakarítás.

A részvényalapok 32,8 milliárd forint friss befektetést szívtak fel, miközben a pozitív tőzsdei hangulat is támogatta a vagyongyarapodást. Mindezek hatására a kategória vagyona egy hónap alatt 6,5 százalékkal növekedett.

Ingatlanalapjaikból 10,5 milliárd forintot váltottak vissza a tulajdonosok, de a pozitív hozamokra ezúttal is számítani lehetett. Utóbbiak most csak kisebb mértékben mérsékelték a tőkekiáramlás hatását, a nettó eszközérték így szűk 0,5 százalékkal csökkent.

A tőkevédett alapokhoz 24 milliárdnyi tőke érkezett, és a hozamok sem maradtak el, ennek megfelelően a kategória vagyona 6,3 százalékkal ugrott meg.

Az értékesítési verseny abszolút nyertesei: az abszolút hozamú alapok

Az abszolút hozamú alapok iránt kitartó érdeklődés mutatkozott januárban is. A Bamosz kimutatása alapján 77,9 milliárdos értékesítéssel zárta a hónapot a kategória, amely ezzel a legnépszerűbbnek bizonyult mind közül. A hozamok is hozzájárultak a gyarapodáshoz, így 4,7 százalékos növekedést tud felmutatni ez a termékszegmens.