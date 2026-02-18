Befektetés: a csúcson túl sem fékez a magyarok kedvence – év elején 250 milliárd forintnál is többet hozott a konyhára
Nem tétlenkedtek az év legelején a hazai alapkezelők, a szektor lendülete a tavaly év végi csúcsdöntést követően sem tört meg, sőt januárban újabb rekordok dőltek meg a magyar befektetési alapoknál – derül ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) legfrissebb statisztikájából.
A magyar állampapírok legnagyobb versenytársának tekintett befektetési eszközkategória összvagyona januárban 2 százalékkal hízott, átlépve a 21 ezermilliárd forintot. Az előző hónap végén ezzel már 21 241 milliárd forintot fialtattak az ügyelek a Bamosz-tagoknál.
Az újabb, 421 milliárd forintos gyarapodáshoz a friss megtakarítások 159 milliárd forinttal járultak hozzá, míg a hozamok 262 milliárd forinttal gazdagították a befektetett vagyont.
Kötvényből kifelé, vegyesbe befelé ment a pénz
A kötvényalapokból összesen 68,6 milliárd forint tőke távozott, amit a hozamok valamelyest tompítani tudtak, mindennek következtében a nettó eszközérték szűk 1 százalékkal csökkent a hónap folyamán.
A vegyes alapokhoz eközben jókora, 64 milliárd forint tőke érkezett, amit a hozamok tovább növeltek, ezáltal 2,4 százalékkal bővült az itt fialó megtakarítás.
A részvényalapok 32,8 milliárd forint friss befektetést szívtak fel, miközben a pozitív tőzsdei hangulat is támogatta a vagyongyarapodást. Mindezek hatására a kategória vagyona egy hónap alatt 6,5 százalékkal növekedett.
Ingatlanalapjaikból 10,5 milliárd forintot váltottak vissza a tulajdonosok, de a pozitív hozamokra ezúttal is számítani lehetett. Utóbbiak most csak kisebb mértékben mérsékelték a tőkekiáramlás hatását, a nettó eszközérték így szűk 0,5 százalékkal csökkent.
A tőkevédett alapokhoz 24 milliárdnyi tőke érkezett, és a hozamok sem maradtak el, ennek megfelelően a kategória vagyona 6,3 százalékkal ugrott meg.
Az értékesítési verseny abszolút nyertesei: az abszolút hozamú alapok
Az abszolút hozamú alapok iránt kitartó érdeklődés mutatkozott januárban is. A Bamosz kimutatása alapján 77,9 milliárdos értékesítéssel zárta a hónapot a kategória, amely ezzel a legnépszerűbbnek bizonyult mind közül. A hozamok is hozzájárultak a gyarapodáshoz, így 4,7 százalékos növekedést tud felmutatni ez a termékszegmens.
A származtatott alapokba egymilliárd forintot fektettek az ügyfelek. Az eszközök piaci felértékelődése is javította némileg az összképet, így összességében 6,2 százalékos növekedést könyvelhettek el.
Kifizetődött az árupiaci befektetés
Az árupiaci alapok közel 18,5 milliárdos tőkét csatornáztak be, miközben a hozamok is hozzájárultak a növekedéshez, mindennek eredőjeként vagyonuk 17,4 százalékkal szaladt meg a hónapban. A pénzpiaci alapokhoz 9,1 milliárd forint friss megtakarítás érkezett, amihez a hozamok érdemben már nem tudtak hozzátenni. Vagyonuk így összességében 2,2 százalékkal növekedett.
Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokba 11,2 milliárdos megtakarítás vándorolt, a hozamokkal kiegészítve 0,9 százalékos növekedést könyvelhettek el összességében az ebbe a körbe tartozó alapok.