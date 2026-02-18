Visszatér száműzetéséből a bajuszkapcsoló, Kínában megelégelték a központi kijelzőn való balesetveszélyes matatást – a BYD is beadta a derekát

A tervek szerint 2027 júliusától már csak olyan új autókat szabad forgalomba hozni Kínában, amelyeknél az alapvető funkciókat manuálisan is vezérelni lehet. Ismét. Közel három éve tartó felülvizsgálati folyamat eredményeként döntöttek erről a kínai Ipari és Információs Technológiai Minisztérium (MIIT) illetékesei.

A kínai Li Auto i8-as modelljének műszerfalán egymást érintik a hatalmas kijelzők / Fotó: CFOTO via AFP

De nem önhatalmúlag, hiszen a műszerfal kialakításával szemben megfogalmazott régi-új követelményeknél folyamatosan egyeztettek többi között

a Kínai Autóipari Kutatóintézet,

a Geely,

a FAW-Volkswagen

a Great Wall Motor

és a BYD

fejlesztőivel, s a tervezetet jó kommunista szokás szerint a hetekben társadalmi vitára bocsátják. A kézi vezérlés visszahozása műszakilag visszalépésnek tűnhet, azonban a biztonsági szempontok ennél lényegesen fontosabbak. Az új autókon már gyakorlatilag mindent a monitor méretű középkonzolról lehet vezérelni, de a menük közötti keresgélés és a megfelelő funkció megtalálása és aktiválása sokszor olyannyira elvonta a sofőrök figyelmét, hogy ebből végzetes kimenetelű balesetek születtek.

A kínai trendek megváltoztatásához Peking is kellett

Az elmúlt években az új generációs kínai autóknál trenddé vált a műszerfal komplett lecsupaszítása, s ezzel a gombok, kapcsolók száműzése, ugyanakkor a hangvezérlés is sokkal nagyobb szerepet kapott a drágább kivitelű modelleknél.

A nagy központi vezérlőképernyő átvette a gombok feladatát,

erről lehet vezérelni a járműfunkciók nagy részét, valamint a szórakoztató, kényelmi funkciókat. Ezt a kialakítást és szolgai lemásolását a Geely egyik alelnöke találóan a kínai autóipart sújtó trendek vak követésének trendjeként azonosította.

A Tesla száműzte a Model 3-ban a bajuszkapcsolókat, most visszateheti őket / Fotó: NurPhoto via AFP

A szabványmódosítással a cél az volt, hogy a sofőr vakon is tudja, hová kell nyúlnia, ha mondjuk friss levegőt akar beengedni, s ehhez letekerné az ablakot. A kijelzőn való babrálás minden ilyen esetben biztonsági kockázatot jelent, igaz, különböző mértékűt. A tervezet szerint a jövő év közepétől a következő funkciókat kell kötelezően manuális vezérléssel biztosítani:

irányjelzők, vészvillogók használata, dudálás

ablaktörlők, jégtelenítő és párátlanító funkciók vezérlése

sebességváltás – a képernyőn való P/R/N/D közötti váltás lehetőségét megtiltják,

vezetéstámogató rendszer aktiválása,

elektromos ablakemelők működtetése,

baleseti segélyhívó rendszer (AECS) aktiválása

az elektromos autó áramtalanítása.

Több lehet, kevesebb nem. A fentiekhez egyébként méreteket is előírnak, hogy elejét vegyék a túlzott kreativitásnak. Így a megszokott bajuszkar nem lehet például 10 centinél rövidebb egyik oldalon sem és átmérője sem lehet ceruzavastagságú, a minimumot egy centiméterben szabják meg – írja a CarNewsChina.