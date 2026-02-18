Erről nem beszél Brüsszel: van egy vezeték, amin ömlik az orosz gáz Európába, napi 51 millió köbméter érkezik – rég elfogyott a tartalék

A délkelet-európai piacra irányuló Török Áramlat gázvezeték második szakaszának kihasználtsága továbbra is napi 51 millió köbméterre csökken – közölte a Neftegaz.

A Török Áramlat gázvezeték és annak szárazföldi meghosszabbítása jelenleg az egyetlen útvonal az orosz vezetékes gázszállítás számára Európába / Fotó: FGSZ

A Törökország és Bulgária határán található Strandzsa-2/Malkoklar gázmérő állomáson (GMS) található ENTSOG platform adatai szerint a 2026. február 16-i napi fizikai gázáramlás 51,06 millió köbméter volt, míg a február 17-i újranominációk (gázszivattyúzásra vonatkozó kiigazított kérelmek) 51,2 millió köbméterre csökkentek. 2026 eleje óta az ezen az útvonalon keresztüli gázszállítás 7,12 százalékkal magasabb maradt, mint 2025 azonos időszakában, 2,55 milliárd köbméter gáz szállításával. A Török Áramlat gázvezeték és annak szárazföldi meghosszabbítása jelenleg az egyetlen útvonal az orosz vezetékes gázszállítás számára Európába.

A többi útvonalat felfüggesztették.

Rengeteg orosz gázt vettünk

Ahogy arról korábban beszámoltunk, januárban több mint 10 százalékkal nőtt az orosz gáz exportja Európába az egy évvel korábbihoz képest, annak ellenére, hogy a teljes mennyiség immár kizárólag a Török Áramlat vezetéken keresztül érkezik.

A napi átlagos mennyiség 55,8 millió köbméterre emelkedett, míg 2025 januárjában még 50,6 millió köbméter volt. A mostani adat nagyjából megegyezik a decemberi szinttel, amikor napi 56 millió köbmétert szállítottak.

Időjárás, tartalékok és gázárak Európában

Észak-Európában a hőmérséklet –10 Celsius-fok körül stagnált. Észak-Svédországban és Finnországban alacsonyabb, akár –20 Celsius-fokos hőmérsékleteket is mértek. A Balti-térségben a hőmérséklet szintén –20 Celsius-fok és –10 Celsius-fok között ingadozik. A leghidegebb hőmérsékletet Dél-Lettországban és Észak-Litvániában figyelték meg. Északkelet-Lengyelországban szintén –10 Celsius-fokot mértek. Eközben

Németországban,

a Cseh Köztársaságban,

Szlovákiában,

Magyarországon

és Romániában a hőmérséklet valamivel 0 Celsius-fok alatt van.

Kritikus szint közelében az európai gáztárolók töltöttsége

Ami nem megy gázzal, azt megpróbálják szélenergiával

A szélerőművekből származó villamosenergia-termelés Európában továbbra is növekszik. A WindEurope szerint február 16-án a szélerőművek által termelt energia aránya 26,5 százalék volt. Egy nappal korábban ez a szám elérte a 24,3 százalékot.

Gáztartaléka

a Gas Infrastructure Europe (GIE) adatai szerint 2026. február 15-én az EU-ban található föld alatti gáztárolók (UGS) 33,54 százalékos töltöttségi szinttel rendelkeztek, 36,15 milliárd köbméter gázt tartalmazva

Az elmúlt 24 órában az UGS töltöttségi szintje 0,41 százalékponttal csökkent (egy nappal korábban 0,42 százalékponttal).

Minden EU-tagállam kivett gázt, kivéve Svédországot és Portugáliát.

Németországban a föld alatti gáztárolók töltöttségi szintje 23,5 százalékos, Franciaországban 24,04 százalékos, Ausztriában 39,45 százalékos, Olaszországban pedig 50,91 százalékos (korábban a Gazprom legnagyobb európai piacai).

Az EU-ban található föld alatti gáztárolókból történő gázkitermelés 2025-ös szezonja október 12-én kezdődött. Ekkor a föld alatti gáztárolók 83,15 százalékos töltöttséggel rendelkeztek, és 89,52 milliárd köbméter gázt tartalmaztak. A mai napig 53,36 milliárd köbméter gázt bányásztak az európai föld alatti gáztárolókból, napi 416,8 millió köbméter kitermelési ütemmel. 2025 nyarán körülbelül 52,9 milliárd köbméter gáz halmozódott fel az európai föld alatti gáztárolókban. Az ebből a tartalékból kitermelt gáz százalékos aránya mára meghaladta a 100 százalékot.