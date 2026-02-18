Bezuhant az arany árfolyama, de mit szólnak ehhez a bankok?

Nagyon hiányzanak az ázsiai befektetők a nemesfémek piacáról, hiszen a kedden megkezdődött holdújévi ünnepségek miatt nemcsak Kínában, hanem Ázsia legnagyobb részében is zárva tartó tőkepiacok közreműködése híján az arany és az ezüst jegyzése is jelentősen visszaesett.

A holdújév betett az arany árfolyamának / Fotó: Matt Jelonek

Tovább csapkod az arany jegyzése, a bankok optimisták

A spot, vagyis azonnali arany árfolyama kedden 2,7 százalékkal csökkent, és több mint egy hete nem látott mélypontra, unciánként 4900 dollár alá süllyedt, miután már hétfőn is leadott 1 százalékot. Utoljára pénteken emelkedett rövid ideig az árfolyam, amikor a kedvező amerikai inflációs adatok valószínűbbé tették az Egyesült Államok jegybankjának (Fed) kamatcsökkentési szándékát. A csökkenő kamatszint ugyanis érthetően pozitív hatással van a kamatot nem fizető nemesfémek kurzusára.

Jellemzőek maradnak tehát az arany piacára a hirtelen irányváltások az évekig tartó emelkedést és a január végi 5595 dolláros árfolyamcsúcs elérését követően. A rekordértékről a sárga fém jegyzése először egy kétnapos zuhanással 4400 dollár közelébe esett vissza, és bár azóta ledolgozta veszteségei számottevő részét, a kurzus azóta is élénken ingadozik.

Számos nagybank – köztük a francia BNP Paribas, a Deutsche Bank és az amerikai Goldman Sachs – előrejelzése szerint azonban az árak újra emelkedni fognak, mivel a folyamatot segítő tényezők változatlanul meghatározóak. Ezek közé tartoznak

a fokozott geopolitikai feszültségek,

a Fed függetlenségével kapcsolatos kérdések,

valamint a befektetők széles körű elfordulása a devizáktól és a szuverén kötvényektől.

Továbbra is két fő makrogazdasági tényezőt látunk, amelyek az arany árfolyamát támogatják: az inflációt és a dollár leértékelődését

– írták az amerikai Jefferies brókercég elemzői befektetőknek szóló jegyzetükben, amelyben az aranyra vonatkozó, 2026 végére szóló árfolyambecslésüket 4200 dollárról 5000 dollárra emelték.

Rövid távon viszont annál inkább növekedhet a lefelé irányuló kockázat, minél tovább marad az arany ára 5000 dollár alatt, mivel ez a közelmúltbeli volatilis kereskedés fényében hosszabb ideig fogná vissza az áremelkedésre játszó kereskedőket

– ezt már a City Index elemzője emelte ki jegyzetében.