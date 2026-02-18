Bezuhant az arany árfolyama, de mit szólnak ehhez a bankok?
Nagyon hiányzanak az ázsiai befektetők a nemesfémek piacáról, hiszen a kedden megkezdődött holdújévi ünnepségek miatt nemcsak Kínában, hanem Ázsia legnagyobb részében is zárva tartó tőkepiacok közreműködése híján az arany és az ezüst jegyzése is jelentősen visszaesett.
Tovább csapkod az arany jegyzése, a bankok optimisták
A spot, vagyis azonnali arany árfolyama kedden 2,7 százalékkal csökkent, és több mint egy hete nem látott mélypontra, unciánként 4900 dollár alá süllyedt, miután már hétfőn is leadott 1 százalékot. Utoljára pénteken emelkedett rövid ideig az árfolyam, amikor a kedvező amerikai inflációs adatok valószínűbbé tették az Egyesült Államok jegybankjának (Fed) kamatcsökkentési szándékát. A csökkenő kamatszint ugyanis érthetően pozitív hatással van a kamatot nem fizető nemesfémek kurzusára.
Jellemzőek maradnak tehát az arany piacára a hirtelen irányváltások az évekig tartó emelkedést és a január végi 5595 dolláros árfolyamcsúcs elérését követően. A rekordértékről a sárga fém jegyzése először egy kétnapos zuhanással 4400 dollár közelébe esett vissza, és bár azóta ledolgozta veszteségei számottevő részét, a kurzus azóta is élénken ingadozik.
Számos nagybank – köztük a francia BNP Paribas, a Deutsche Bank és az amerikai Goldman Sachs – előrejelzése szerint azonban az árak újra emelkedni fognak, mivel a folyamatot segítő tényezők változatlanul meghatározóak. Ezek közé tartoznak
- a fokozott geopolitikai feszültségek,
- a Fed függetlenségével kapcsolatos kérdések,
- valamint a befektetők széles körű elfordulása a devizáktól és a szuverén kötvényektől.
Továbbra is két fő makrogazdasági tényezőt látunk, amelyek az arany árfolyamát támogatják: az inflációt és a dollár leértékelődését
– írták az amerikai Jefferies brókercég elemzői befektetőknek szóló jegyzetükben, amelyben az aranyra vonatkozó, 2026 végére szóló árfolyambecslésüket 4200 dollárról 5000 dollárra emelték.
Rövid távon viszont annál inkább növekedhet a lefelé irányuló kockázat, minél tovább marad az arany ára 5000 dollár alatt, mivel ez a közelmúltbeli volatilis kereskedés fényében hosszabb ideig fogná vissza az áremelkedésre játszó kereskedőket
– ezt már a City Index elemzője emelte ki jegyzetében.
A figyelem középpontjába kétségtelenül az amerikai kamatpálya került, miután pénteken a vártnál alacsonyabb inflációs adatokat tettek közzé az Egyesült Államokban. Ebből a szempontból a befektetők már a Fed szerdán nyilvánosság elé kerülő jegyzőkönyvére várnak, amely a kamatdöntésre jogosult nyílt piaci bizottság januárban tartott üléséről készült, és amely várhatóan új információkat tartalmaz a gazdaság helyzetéről.
Kínában múlik a láz?
Az ezüst ára kedden reggel még az aranyénál is nagyobb mértékben, 5 százalékkal zuhant, majd kissé ledolgozta veszteségeit. A fehér fém mindig is erőteljesebb áringadozásoknak volt kitéve, mint az arany, mivel a piaca kisebb és likviditása alacsonyabb, ám az utóbbi időben látott szélsőséges mozgások ehhez képest is meglehetősen feltűnőek.
Noha Kínában az ezüstkínálat továbbra is rendkívül szűkös, miközben mind a befektetők, mind az ipari felhasználók erős keresletet támasztanak, a sanghaji határidős tőzsdén „a jelek utalnak arra, hogy a spekulációs intenzitás mérséklődik” – írta hétfőn Marc Loeffert, a Heraeus Precious Metals kereskedője.
A spot arany ára 1,9 százalékkal, 4899,50 dollárra esett unciánként, míg az ezüst unciája 2,7 százalékkal, 74,55 dollárra értékelődött le. A platina és a palládium ára is csökkent. A Bloomberg Dollar Spot Index, az amerikai dollár mérőszáma pedig eközben alig változott.