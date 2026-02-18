A Sanaenomics ára

A japán gazdaságirányításban jelenleg két, egymással ellentétes erő feszül egymásnak. Egyfelől az októberben hivatalba lépett Szanae-kormány jelentős fiskális stimulust hirdetett meg. Míg a kormány a bejelentett költekezéssel a gázra lépne, a jegybank a féket nyomná a kamatemelésekkel.

Takaicsi Szanae, a japán miniszterelnök / Fotó: Anadolu via AFP

Japán aszinkronitás

A kormányprogram olyan elemeket tartalmaz, mint a rezsi- és bértámogatások, a benzinadó és élelmiszeradó felfüggesztése és a regionális gazdaságfejlesztési források bővítése. Emellett elköteleződtek a védelmi képességek fejlesztése mellett is. A gazdaságpolitikai irány legitimációjának erősítése érdekében kiírt február 8-i választásokon a kormánypártok elsöprő győzelmet arattak, ami elhárított minden politikai akadályt az ígéretek megvalósítása elől. Ezzel szemben a monetáris politika kényszerpályán mozog: a hosszú évekig tartó deflációs nyomást követően az infláció és az inflációs várakozások tartósan a jegybanki cél felett ragadtak. Ezért amíg a kormány a bejelentett költekezéssel a gázra lépne, a jegybank a féket nyomná a kamatemelésekkel. Ez az aszinkronitás volatilitást szül a piacokon:

a kötvényhozamok évtizedek óta nem látott szintekre emelkedtek, miközben a jen leértékelődést mutat az amerikai dollár ellenében.

A jelenlegi japán folyamatok első ránézésre kísértetiesen hasonlítanak a 2022-es brit gilt válságra. Akkor egy magas inflációs környezetben bejelentett, fedezet nélküli adócsökkentési csomag okozott riadalmat a befektetők körében. A hatások jelentősek voltak, a font mélyrepülésbe kezdett, a kötvényhozamok pedig elszálltak, ami az angol jegybank intervencióját idézte elő, valamint a kormány is belebukott. A hasonlóságok ellenére ki kell emelni, hogy

valószínűleg nem a „japán Truss-pillanatnak” vagyunk tanúi.

Ahhoz egyszerűen túl sok japán állampapír van a hazai gazdasági szereplők, elsősorban bankok, biztosítók, nyugdíjalapok birtokában, hogy a hirtelen pénzügyi lazaság olyan pánikot okozzon, mint amit 2022-ben az Egyesült Királyság élt át. Ugyanakkor a 2003-as japán VaR-sokk óvatosságra int, és arra figyelmeztet, hogy a túl magas nem realizált veszteségek szignifikáns kockázatokat hordozhatnak magukban. Jelenleg is mutatnak jelek arra, hogy a kötvénypiac tiltakozni fog a túlzott lazítás ellen.