Korszakos orosz bejelentés, erre nem számított az EU: 2028-tól övék az összes kritikus nyersanyag, leválik minden importról – teljesül az energiafüggetlenség

Miközben mindenki az orosz energiáról való leválásról beszél Európában, közben Oroszország leválik minden kritikus energiaimportról. Az ország az évtized végéig megszünteti a ritka fémektől, például a tantáltól, a nióbiumtól és a ritkaföldfémektől való függőséget.

Oroszország 2028-ra önellátóvá válhat lítiumból, 2030-ra pedig a ritka fémekből is a tervei szerint / Fotó: AFP

Az orosz Szövetségi Ásványi Erőforrások Ügynöksége (Rosnedra) arra számít, hogy Oroszország 2028-ra függetlenné válik az importált lítiumtól, 2030-ra pedig bizonyos ritka és ritkaföldfémektől – számolt be a Neftegaz orosz hírügynökség O. Kazanov, az ügynökség vezetőjének hétfőn, az orosz Állami Dumában tett beszéde kapcsán.

A tények alapján úgy vélem, hogy 2028-ra megszűnik a külföldi lítiumellátástól való függőségünk, 2030-ra pedig a ritka fémektől, például a tantáltól, a nióbiumtól és a ritkaföldfémektől való függőségünk.

A Rosnedra vezetője szerint Oroszország más típusú ásványi nyersanyagoktól való függősége is jelentősen csökkenni fog, bár ennek a függőségnek a teljes megszüntetése már 2030 utánra várható.

Oroszország állami tartalékában 229 nyersanyag van, amiből 17-et csak importból oldanak meg. Ez utóbbiak olyan fémek, amely jelentős szerepet játszanak az orosz gazdaság kritikus fontosságú ágazatainak ellátási láncaiban.

Például ipari lítiumbányászat jelenleg nincs Oroszországban, így évente 9000 tonna lítium behozatalára kényszerül. A kohászati fejlesztési stratégia szerint az évtized végére Oroszországban már öt lítiumbányának kell működnie.

Az oroszok több lítium- és ritkaföldfém-lelőhelyet kezdenek el kiaknázni

Oroszország évente körülbelül 1500 tonna ritkaföldfémet importál, míg saját termelése körülbelül 50 tonna/év. Az ország tartaléka 29 ritkaföldfémből 658 millió tonna, amiből 28,5 millió tonna feltárásra vár.

Oroszország a lítiumtól való függőséget is megszüntetné / Fotó: BJP7images / Shutterstock

A feltárásban és kitermelésben a Roszatom is részt vesz, egyidejűleg egy folyamatláncot is kiépít a ritkaföldfém- (REM-) koncentrátumok szétválasztására és koncentrátumok előállítására.

A Roszatom tervei szerint 2026 végére megkezdi a késztermékek fogadását, amivel felveszi a tantál, a nióbium, a cirkónium, a neodímium, a prazeodímium, a lantán, a cérium és a szkandium hazai kitermelés egészét, valamint kielégíti az ország titántartalmú koncentrátumok iránti igényének mintegy 60 százalékát.