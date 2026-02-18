Továbbra is erősek a kétségek az MI-részvényekkel kapcsolatban, pluszban nyithatnak az európai tőzsdék

Emelkedett szerdán a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, annak ellenére, hogy a nemzetközi piacokat ismét a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak tartják szorításban. Az olajárak ingadoztak, miután Irán előrelépésről számolt be az Egyesült Államokkal folytatott nukleáris tárgyalásokon.

A részvénypiac továbbra is bizonytalan az MI-cégek beruházásaival kapcsolatban / Fotó: AFP

Az irányadó japán Nikkei 225 index 1,4 százalékkal emelkedett, megszakítva ezzel háromnapos csökkenő trendjét,

a globális kockázati étvágy egyik fontos indikátorának tekintett ausztrál S&P/ASX200 0,5 százalékkal került feljebb.

A kínai szárazföldi, hongkongi, szingapúri, tajvani és dél-koreai piacok a holdújévi ünnepek miatt zárva tartottak.

A határidős jegyzések enyhe emelkedést jeleztek az európai nyitásra.

Az Euro Stoxx 50 határidős kontraktusai 0,07 százalékkal,

a német DAX határidős jegyzései 0,06 százalékkal,

az FTSE határidős kontraktusai 0,14 százalékkal emelkedtek 10 529 pontra.

Az amerikai határidős részvényindexek szintén pozitív tartományban mozogtak: az S&P 500 e-mini kontraktusok 0,06 százalékos pluszban, 6 864,8 ponton álltak.

A részvénypiac továbbra is bizonytalan az MI-papírokkal kapcsolatban

A piaci hangulatra azonban továbbra is rányomja bélyegét a mesterséges intelligenciával kapcsolatos bizonytalanság. Az elmúlt hetekben a befektetői idegességet az a félelem táplálta, hogy a vállalatok túl nagy beruházási kiadásokba verik magukat, amelyek megtérülése bizonytalan. Nagy kérdés az is, hogy az új technológia milyen mértékben forgathatja fel a munkaerőpiacot.

Az irányadó amerikai tízéves államkötvény hozama 1,7 bázisponttal, 4,0712 százalékra emelkedett szerdán.

A harmincéves kötvény hozama 1,6 bázisponttal, 4,7011 százalékra nőtt.

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos bizonytalanság továbbra is a volatilitás egyik forrása, egyrészt azért, mert nehéz megítélni, mely MI-vállalatok lesznek a nyertesek és a vesztesek, másrészt pedig azért, mert kérdéses, milyen hatást gyakorol majd az MI más vállalatokra és a gazdaság egyes ágazataira

– idézi a Reuters a NAB elemzőit.

A Brent és a West Texas Intermediate nyersolaj határidős jegyzései szerdán 0,2 és 0,3 százalék közötti mértékben emelkedtek, hordónként 67,60, illetve 62,51 dollárra, miután az előző kereskedési napon több mint kéthetes mélyponton zártak.

A keddi genfi tárgyalásokat követően Irán külügyminisztere közölte:

Teherán és Washington megállapodásra jutott a régóta húzódó nukleáris vita rendezését célzó fő „irányadó elvekről”,

ami enyhítette a Hormuzi-szoros térségében esetlegesen kialakuló katonai konfliktussal kapcsolatos aggodalmakat, amelyek megzavarhatnák a globális olajellátást.