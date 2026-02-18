Deviza
Továbbra is erősek a kétségek az MI-részvényekkel kapcsolatban, pluszban nyithatnak az európai tőzsdék

Irán előrelépésről számolt be a Washingtonnal folytatott tárgyalásokról, az olajpiac azonban így is bizonytalan. A részvénypiac aggodalmai nem csökkentek az MI-cégekkel kapcsolatban.
D. GY.
2026.02.18, 07:29
Frissítve: 2026.02.18, 09:41

Emelkedett szerdán a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, annak ellenére, hogy a nemzetközi piacokat ismét a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak tartják szorításban. Az olajárak ingadoztak, miután Irán előrelépésről számolt be az Egyesült Államokkal folytatott nukleáris tárgyalásokon.

részvénypiac
A részvénypiac továbbra is bizonytalan az MI-cégek beruházásaival kapcsolatban / Fotó: AFP
  • Az irányadó japán Nikkei 225 index 1,4 százalékkal emelkedett, megszakítva ezzel háromnapos csökkenő trendjét, 
  • a globális kockázati étvágy egyik fontos indikátorának tekintett ausztrál S&P/ASX200 0,5 százalékkal került feljebb. 
  • A kínai szárazföldi, hongkongi, szingapúri, tajvani és dél-koreai piacok a holdújévi ünnepek miatt zárva tartottak. 
  • A határidős jegyzések enyhe emelkedést jeleztek az európai nyitásra. 
  • Az Euro Stoxx 50 határidős kontraktusai 0,07 százalékkal, 
  • a német DAX határidős jegyzései 0,06 százalékkal, 
  • az FTSE határidős kontraktusai 0,14 százalékkal emelkedtek 10 529 pontra. 
  • Az amerikai határidős részvényindexek szintén pozitív tartományban mozogtak: az S&P 500 e-mini kontraktusok 0,06 százalékos pluszban, 6 864,8 ponton álltak.

A részvénypiac továbbra is bizonytalan az MI-papírokkal kapcsolatban

A piaci hangulatra azonban továbbra is rányomja bélyegét a mesterséges intelligenciával kapcsolatos bizonytalanság. Az elmúlt hetekben a befektetői idegességet az a félelem táplálta, hogy a vállalatok túl nagy beruházási kiadásokba verik magukat, amelyek megtérülése bizonytalan. Nagy kérdés az is, hogy az új technológia milyen mértékben forgathatja fel a munkaerőpiacot.

  • Az irányadó amerikai tízéves államkötvény hozama 1,7 bázisponttal, 4,0712 százalékra emelkedett szerdán. 
  • A harmincéves kötvény hozama 1,6 bázisponttal, 4,7011 százalékra nőtt.

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos bizonytalanság továbbra is a volatilitás egyik forrása, egyrészt azért, mert nehéz megítélni, mely MI-vállalatok lesznek a nyertesek és a vesztesek, másrészt pedig azért, mert kérdéses, milyen hatást gyakorol majd az MI más vállalatokra és a gazdaság egyes ágazataira

 – idézi a Reuters a NAB elemzőit.

  • A Brent és a West Texas Intermediate nyersolaj határidős jegyzései szerdán 0,2 és 0,3 százalék közötti mértékben emelkedtek, hordónként 67,60, illetve 62,51 dollárra, miután az előző kereskedési napon több mint kéthetes mélyponton zártak.

A keddi genfi tárgyalásokat követően Irán külügyminisztere közölte: 

Teherán és Washington megállapodásra jutott a régóta húzódó nukleáris vita rendezését célzó fő „irányadó elvekről”, 

ami enyhítette a Hormuzi-szoros térségében esetlegesen kialakuló katonai konfliktussal kapcsolatos aggodalmakat, amelyek megzavarhatnák a globális olajellátást.

A Fed-jegyzőkönyvre várva

  • Az arany az enyhe mínuszban történt nyitást követően emelkedésbe váltott, és 1 százalékkal, unciánként mintegy 4 926 dollárra drágult, 
  • az ezüst 2,15 százalékkal, hozzávetőleg 74,94 dollárra erősödött unciánként. 
  • Az amerikai dollár index – amely a zöldhasút főbb devizákkal szemben méri – az ázsiai kereskedésben enyhén, 97,22 pontra emelkedett.

A hagyományosan menedékdevizának tekintett dollár tartotta pozícióját, miközben a geopolitikai kockázatok továbbra is feszültségben tartották a piacokat, a befektetők pedig a Federal Reserve januári ülésének – még szerdán esedékes – jegyzőkönyvére várnak, amely iránymutatást adhat a jövőbeni kamatpályáról.

  • Az euró 0,1 százalékkal, 1,1843 dollárra gyengült, 
  • a font az előző napi 0,5 százalékos esést követően 1,3555 dolláron stabilizálódott. 
  • Az új-zélandi dollár 0,8 százalékkal, 0,5998 dollárra esett, miután a Reserve Bank of New Zealand az év első ülésén 2,25 százalékon tartotta az irányadó kamatot, és jelezte: a politika várhatóan még egy ideig támogató marad. 
  • Az ausztrál dollár 0,2 százalékkal, 0,7069 dollárra gyengült, míg a jen közel 0,2 százalékkal, dolláronként 153,58-ra erősödött.
