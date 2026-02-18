Továbbra is erősek a kétségek az MI-részvényekkel kapcsolatban, pluszban nyithatnak az európai tőzsdék
Emelkedett szerdán a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, annak ellenére, hogy a nemzetközi piacokat ismét a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak tartják szorításban. Az olajárak ingadoztak, miután Irán előrelépésről számolt be az Egyesült Államokkal folytatott nukleáris tárgyalásokon.
- Az irányadó japán Nikkei 225 index 1,4 százalékkal emelkedett, megszakítva ezzel háromnapos csökkenő trendjét,
- a globális kockázati étvágy egyik fontos indikátorának tekintett ausztrál S&P/ASX200 0,5 százalékkal került feljebb.
- A kínai szárazföldi, hongkongi, szingapúri, tajvani és dél-koreai piacok a holdújévi ünnepek miatt zárva tartottak.
- A határidős jegyzések enyhe emelkedést jeleztek az európai nyitásra.
- Az Euro Stoxx 50 határidős kontraktusai 0,07 százalékkal,
- a német DAX határidős jegyzései 0,06 százalékkal,
- az FTSE határidős kontraktusai 0,14 százalékkal emelkedtek 10 529 pontra.
- Az amerikai határidős részvényindexek szintén pozitív tartományban mozogtak: az S&P 500 e-mini kontraktusok 0,06 százalékos pluszban, 6 864,8 ponton álltak.
A részvénypiac továbbra is bizonytalan az MI-papírokkal kapcsolatban
A piaci hangulatra azonban továbbra is rányomja bélyegét a mesterséges intelligenciával kapcsolatos bizonytalanság. Az elmúlt hetekben a befektetői idegességet az a félelem táplálta, hogy a vállalatok túl nagy beruházási kiadásokba verik magukat, amelyek megtérülése bizonytalan. Nagy kérdés az is, hogy az új technológia milyen mértékben forgathatja fel a munkaerőpiacot.
- Az irányadó amerikai tízéves államkötvény hozama 1,7 bázisponttal, 4,0712 százalékra emelkedett szerdán.
- A harmincéves kötvény hozama 1,6 bázisponttal, 4,7011 százalékra nőtt.
A mesterséges intelligenciával kapcsolatos bizonytalanság továbbra is a volatilitás egyik forrása, egyrészt azért, mert nehéz megítélni, mely MI-vállalatok lesznek a nyertesek és a vesztesek, másrészt pedig azért, mert kérdéses, milyen hatást gyakorol majd az MI más vállalatokra és a gazdaság egyes ágazataira
– idézi a Reuters a NAB elemzőit.
- A Brent és a West Texas Intermediate nyersolaj határidős jegyzései szerdán 0,2 és 0,3 százalék közötti mértékben emelkedtek, hordónként 67,60, illetve 62,51 dollárra, miután az előző kereskedési napon több mint kéthetes mélyponton zártak.
A keddi genfi tárgyalásokat követően Irán külügyminisztere közölte:
Teherán és Washington megállapodásra jutott a régóta húzódó nukleáris vita rendezését célzó fő „irányadó elvekről”,
ami enyhítette a Hormuzi-szoros térségében esetlegesen kialakuló katonai konfliktussal kapcsolatos aggodalmakat, amelyek megzavarhatnák a globális olajellátást.
A Fed-jegyzőkönyvre várva
- Az arany az enyhe mínuszban történt nyitást követően emelkedésbe váltott, és 1 százalékkal, unciánként mintegy 4 926 dollárra drágult,
- az ezüst 2,15 százalékkal, hozzávetőleg 74,94 dollárra erősödött unciánként.
- Az amerikai dollár index – amely a zöldhasút főbb devizákkal szemben méri – az ázsiai kereskedésben enyhén, 97,22 pontra emelkedett.
A hagyományosan menedékdevizának tekintett dollár tartotta pozícióját, miközben a geopolitikai kockázatok továbbra is feszültségben tartották a piacokat, a befektetők pedig a Federal Reserve januári ülésének – még szerdán esedékes – jegyzőkönyvére várnak, amely iránymutatást adhat a jövőbeni kamatpályáról.
- Az euró 0,1 százalékkal, 1,1843 dollárra gyengült,
- a font az előző napi 0,5 százalékos esést követően 1,3555 dolláron stabilizálódott.
- Az új-zélandi dollár 0,8 százalékkal, 0,5998 dollárra esett, miután a Reserve Bank of New Zealand az év első ülésén 2,25 százalékon tartotta az irányadó kamatot, és jelezte: a politika várhatóan még egy ideig támogató marad.
- Az ausztrál dollár 0,2 százalékkal, 0,7069 dollárra gyengült, míg a jen közel 0,2 százalékkal, dolláronként 153,58-ra erősödött.