„Az ukrán légvédelem körül az elmúlt napokban ismét felerősödött a gyanú arra, hogy létezik egy állítólagos többnemzetiségű repülőszázad” – közölte a Defence blog.

Az Ukrán Légierő közlése szerint a vadászrepülő-erők az elmúlt időszakban fokozott szerepet vállaltak az ukrán városok és kritikus infrastruktúra védelmében / Fotó: Lakatos Péter

Csodatevő vadászrepülőszázad járőrözik Ukrajna felett

Az Ukrán Légierő egyértelműen cáfolta, hogy ilyen formáció működne, és hangsúlyozta: a légvédelmi műveletekben kizárólag ukrán személyzet vesz részt, miközben a nyugati támogatás továbbra is kiképzésre, eszközátadásra és partnerországokkal való koordinációra korlátozódik.

Az Ukrán Légierő közlése szerint a vadászrepülő-erők az elmúlt időszakban fokozott szerepet vállaltak az ukrán városok és kritikus infrastruktúra védelmében. Erre azután került sor, hogy Oroszország folytatta a rakéta- és dróntámadásokat az ország területén. A megnövekedett aktivitás keretében a már rendszerben álló, szovjet eredetű repülőgépek mellett nyugati szállítású típusokat is bevetettek.

Jurij Ihnat, az Ukrán Légierő szóvivője arról számolt be, hogy az ukrán pilóták – akik amerikai gyártmányú F–16-os, valamint francia eredetű Mirage vadászgépeken repülnek – kulcsszerepet játszottak a február 17-re virradó éjszaka végrehajtott nagyszabású orosz támadás visszaverésében. A légvédelmi erők az ország több régiójában is elfogják a beérkező rakétákat és drónokat.

Ihnat szerint a csapás földrajzi kiterjedése széles volt, az egész országban légiriadót rendeltek el, és többféle eszközt vetettek be a támadás elhárítására. Hozzátette: az ukrán pilóták közvetlenül is részt vettek az elfogó műveletekben, különösen a nyugati repülőgépeken szolgálók. Állítása szerint jelentős számú rakétát semmisítettek meg légi eszközökkel.

Az Iszkander típusú rakétákat ukránok semmisítették meg

A légierő tájékoztatása alapján a támadás során indított összes manőverező robotrepülőgépet megsemmisítették, köztük H–101 típusú cirkálórakétákat és Iszkander–K rakétákat is. Az ukrán erők egy levegőből indított rakétát szintén elfogtak, ugyanakkor négy, a keleti régiókat célzó ballisztikus rakétát nem sikerült megsemmisíteni.

A hivatalos közlés szerint az orosz csapások elsődlegesen a kritikus infrastruktúrát – köztük vasúti és energetikai létesítményeket – célozták, ami az elmúlt hónapokban már visszatérő mintázattá vált.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrégiben nyilvánosan bírálta a városok és infrastruktúra védelmére irányuló erőfeszítések ütemét és hatékonyságát, ami fokozott figyelmet irányított az ország légvédelmi rendszerére.

Ezt követően az ukrán repülőerők láthatóbb szerepet kaptak az elfogó műveletekben, különösen az orosz erők által alkalmazott, iráni tervezésű Sahíd csapásmérő drónok elleni fellépésben.

A nyugati vadászrepülőgépek rendszerbe állítása az ukrán fél értelmezése szerint egy többrétegű légvédelmi rendszer részét képezi, amely földi telepítésű rakétavédelmi rendszereket és elektronikai hadviselési képességeket is magában foglal. Az ukrán hatóságok következetesen hangsúlyozzák: külföldi katonai személyzet nem hajt végre harci bevetéseket Ukrajna területén, a nemzetközi támogatás továbbra is közvetett formában valósul meg.