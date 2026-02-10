Nem csillapodik az Egyesült Államok és Kanada közötti politikai feszültség: Donald Trump amerikai elnök most azzal fenyegetőzött, hogy megakadályozza egy kulcsfontosságú határátkelő híd megnyitását. Az elnök közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint addig nem engedélyezné a forgalom megindulását, amíg Washington „nem kap teljes kompenzációt mindazért, amit Kanadának adott”.

Trump elvágná az Egyesült Államokat Kanadától, létfontosságú útvonalat blokkol – az elnök tombol, „kihasználnak minket, meg kell, hogy fizessenek!” / Fotó: Charles-McClintock Wilson

A szóban forgó híd a Gordie Howe nemzetközi híd, mely az ontariói Windsor térségét köti majd össze az amerikai Michigan állambeli Detroittal, átszelve a Detroit folyót. A híd a tervek szerint 2026 első felében nyílhat meg a forgalom előtt, miután lezárulnak a szükséges műszaki tesztek és hatósági jóváhagyások. Az építkezés 2018-ban indult, de a projekt már több mint egy évtizede visszatérő konfliktusforrás a két ország között.

A projekt hivatalos adatai szerint a beruházást a kanadai állam finanszírozza, ugyanakkor a híd közös, nyilvános tulajdonban lesz: Kanada és Michigan állam osztozik rajta. A fejlesztést lebonyolító Windsor–Detroit Bridge Authority teljes egészében a kanadai kormány tulajdonában áll.

Trump ezzel szemben azt állítja, hogy Kanada mindkét oldalon ellenőrzése alá vont egy stratégiai amerikai eszközt, és szerinte az Egyesült Államokat legalább 50 százalékos tulajdonrész illetné meg.

A kanadai közszolgálati műsorszolgáltató, a CBC becslése szerint a híd költsége 6,4 milliárd kanadai dollár volt, ami megközelítőleg 1700 milliárd forintnak felel meg. Ez az összeg jól jelzi, milyen jelentőségű infrastrukturális beruházásról van szó: a létesítmény a várakozások szerint tehermentesítené a már meglévő átkelőket, és gyorsítaná az észak-amerikai ellátási láncokat, különösen az autóipar számára kulcsfontosságú Detroit–Windsor térségben.

Nem világos, hogy az amerikai elnök jogilag milyen eszközökkel tudná ténylegesen megakadályozni a híd megnyitását, erről ugyanis bejegyzésében nem közölt részleteket. Trump ugyanakkor azt írta, hogy az egyeztetések azonnal megkezdődnek, és világossá tette:

amíg szerinte Kanada nem bánik tisztességesen és tisztelettel az Egyesült Államokkal, addig nem támogatja a projekt lezárását.

Trump első elnöki ciklusa idején az Ambassador híd amerikai tulajdonosai – a Moroun család – szintén arra kérték az elnököt, hogy állítsa le az új híd építését, mivel szerintük az sértette volna kizárólagos útdíjszedési jogaikat. Akkor Trump és az akkori kanadai miniszterelnök, Justin Trudeau közös nyilatkozatban nevezte a beruházást létfontosságú gazdasági összeköttetésnek.