Deviza
EUR/HUF382,26 +0,08% USD/HUF325,52 +0,16% GBP/HUF439,17 +0,09% CHF/HUF411,86 0% PLN/HUF90,97 0% RON/HUF75,08 +0,07% CZK/HUF15,75 +0,08% EUR/HUF382,26 +0,08% USD/HUF325,52 +0,16% GBP/HUF439,17 +0,09% CHF/HUF411,86 0% PLN/HUF90,97 0% RON/HUF75,08 +0,07% CZK/HUF15,75 +0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
világgazdasági fórum
mark carney
béketanács

Ez nem tartott sokáig: Donald Trump máris kizárta az első országot a Béketanácsból, nyílt levélben írta meg a miniszterelnöknek – "Tekintse úgy, hogy visszavonom a meghívást"

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön visszavonta Kanada meghívását a globális konfliktusok megoldását célzó Béketanácsba. Trump döntésére Mark Carney kanadai elnök davosi beszéde adhatott alapot.
VG
2026.01.23, 07:05
Frissítve: 2026.01.23, 08:09

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon Mark Carney kanadai miniszterelnöknek címzett üzenetében tudatta meghívásának visszavonását. 

trump
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke visszavonta Kanada meghívását a Béketanácsba. / Fotó: AFP

A legrangosabb vezetők tanácsa Trump vezetésével

"Tekintsen úgy erre a levélre, mint amely visszavonja az önnek küldött meghívást Kanada csatlakozására a Béketanácshoz, amely a valaha volt legrangosabb Vezetők Tanácsa lesz" - írta. A Béketanács alapokmányát csütörtökön írták alá a davosi Világgazdasági Fórumon. Mark Carney előzőleg a Világgazdasági Fórumon elítélte azokat az erős nemzeteket, amelyek a gazdasági integrációt fegyverként, a vámokat pedig eszközként használják.

Kelet-Európa apraja-nagyja

Albánia és Bulgária is csatlakozik a Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Béketanácshoz, amely a globális konfliktusok rendezését tűzte zászlajára. A döntés újabb balkáni országokkal bővíti a testületet, amelyben az Európai Unióból eddig mindössze két tagállam vállalt szerepet – beleértve Magyarországot.

Az albán törvényhozás csütörtökön nagy többséggel hagyta jóvá az ország csatlakozását a Béketanácshoz. A 140 fős parlamentben 110 képviselő szavazott igennel a tiranai vezetés előterjesztésére, ami egyértelmű politikai támogatottságot jelez.

Edi Rama albán miniszterelnök különleges megtiszteltetésnek nevezte a meghívást. Úgy fogalmazott, Albánia jó szándékának jele a csatlakozás, amely szerinte erősíti az ország nemzetközi súlyát, és biztosítja helyét a globális diplomáciai tárgyalóasztalnál.

Bulgária leköszönő kormánya szintén bejelentette csatlakozási szándékát. 

A hivatalos döntést várhatóan a jövő héten hagyja jóvá a bolgár parlament, amivel Szófia is formálisan belépne a testületbe.

A Béketanács egyik kulcspozíciójára bolgár diplomatát jelöltek. Nikolaj Mladenov, az ENSZ korábbi, közel-keleti békefolyamatért felelős különleges koordinátora kapná meg a Gázai övezeti békefolyamat felügyeletével megbízott főképviselői tisztséget.

Az Európai Unió tagállamai közül eddig csak Bulgária és Magyarország csatlakozott a Béketanácshoz. A mostani bővülés azt mutatja, hogy a kezdeményezés egyre nagyobb figyelmet kap, különösen azokban az országokban, amelyek aktívabb szerepre törekednek a nemzetközi békediplomáciában.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu