Ez nem tartott sokáig: Donald Trump máris kizárta az első országot a Béketanácsból, nyílt levélben írta meg a miniszterelnöknek – "Tekintse úgy, hogy visszavonom a meghívást"

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon Mark Carney kanadai miniszterelnöknek címzett üzenetében tudatta meghívásának visszavonását.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke visszavonta Kanada meghívását a Béketanácsba. / Fotó: AFP

A legrangosabb vezetők tanácsa Trump vezetésével

"Tekintsen úgy erre a levélre, mint amely visszavonja az önnek küldött meghívást Kanada csatlakozására a Béketanácshoz, amely a valaha volt legrangosabb Vezetők Tanácsa lesz" - írta. A Béketanács alapokmányát csütörtökön írták alá a davosi Világgazdasági Fórumon. Mark Carney előzőleg a Világgazdasági Fórumon elítélte azokat az erős nemzeteket, amelyek a gazdasági integrációt fegyverként, a vámokat pedig eszközként használják.

Kelet-Európa apraja-nagyja

Albánia és Bulgária is csatlakozik a Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Béketanácshoz, amely a globális konfliktusok rendezését tűzte zászlajára. A döntés újabb balkáni országokkal bővíti a testületet, amelyben az Európai Unióból eddig mindössze két tagállam vállalt szerepet – beleértve Magyarországot.

Az albán törvényhozás csütörtökön nagy többséggel hagyta jóvá az ország csatlakozását a Béketanácshoz. A 140 fős parlamentben 110 képviselő szavazott igennel a tiranai vezetés előterjesztésére, ami egyértelmű politikai támogatottságot jelez.

Edi Rama albán miniszterelnök különleges megtiszteltetésnek nevezte a meghívást. Úgy fogalmazott, Albánia jó szándékának jele a csatlakozás, amely szerinte erősíti az ország nemzetközi súlyát, és biztosítja helyét a globális diplomáciai tárgyalóasztalnál.

Bulgária leköszönő kormánya szintén bejelentette csatlakozási szándékát.

A hivatalos döntést várhatóan a jövő héten hagyja jóvá a bolgár parlament, amivel Szófia is formálisan belépne a testületbe.

A Béketanács egyik kulcspozíciójára bolgár diplomatát jelöltek. Nikolaj Mladenov, az ENSZ korábbi, közel-keleti békefolyamatért felelős különleges koordinátora kapná meg a Gázai övezeti békefolyamat felügyeletével megbízott főképviselői tisztséget.

Az Európai Unió tagállamai közül eddig csak Bulgária és Magyarország csatlakozott a Béketanácshoz. A mostani bővülés azt mutatja, hogy a kezdeményezés egyre nagyobb figyelmet kap, különösen azokban az országokban, amelyek aktívabb szerepre törekednek a nemzetközi békediplomáciában.