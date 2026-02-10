Figyelmeztették az amerikai hajókapitányokat, ne engedjék a fedélzetre az iráni hatóságokat – arra is van ukáz, hogy mit tegyenek, ha mégis megtörténik

Az Egyesült Államok tengerészeti hatósága felszólította az amerikai zászló alatt hajózó teherszállító hajókat, amelyek áthaladnak a Hormuzi-szoros vizein, hogy maradjanak a lehető legmesszebb az iráni felségvizekről. Az amerikai–iráni feszültség azonban egyelőre nem mozgatja felfelé az olajárakat, éppen ellenkezőleg.

Nagy amerikai erő vonult fel a Hormuzi-szoros közelében, köztük a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó / Fotó: AFP

A Reuters tudósítása szerint a Brent ára kedden reggel 0,23 százalékkal, hordónként 68,88 dollárra, az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate (WTI) fajtáé pedig 0,31 százalékkal, 64,16 dollárra csökkent, miután hétfőn több mint 1 százalékkal emelkedett első reakcióként az amerikai figyelmeztetésre.

A tengerészeti hatóság közölte az érintett hajók kapitányaival, hogy ne adjanak engedélyt az iráni hatóságok képviselőnek a fedélzetre lépésre, de ha ez mégis megtörténik, akkor „ne álljanak ellen erővel”. A biztonság kedvéért azonban

maradjanak a Hormuzi-szoros ománi oldalán, amennyire ez csak lehetséges

– tudósított a CNBC.

A figyelmeztetést az váltotta ki, hogy az Iráni Forradalmi Gárda erői egy amerikai zászló alatt közlekedő hajó fedélzetére léptek.

Irán aligha meri megkockáztatni a Hormuzi-szoros lezárását

A világ olajfogyasztásának mintegy ötöde, a tengeren szállítottnak majdnem a harmada halad át a Hormuzi-szoroson, ez tavaly mintegy napi 13 millió hordót tett ki a Kpler árupiaci adatszolgáltató cég szerint. Ezen az útvonalon szállítja az energiahordozó jelentős részét Iránon kívül a szintén OPEC-tag

Szaúd-Arábia,

Egyesült Arab Emírségek,

Kuvait

és Irak is.

Minden fennakadás ezen az útvonalon hatással lenne a globális energiapiacokra. Irán a múltban már többször is azzal fenyegetőzött, hogy lezárja a szorost, ami az olajárak emelkedéséhez vezetne.

Az Iran International nevű portál olaj- és gázpiaci elemzője szerint azonban ezt a lépést Teherán nem engedheti meg magának, jórészt azért nem, mert sokkal több kárt okozna a szövetséges Kínának, mint a Nyugatnak.

Peking ugyanis az iráni kőolaj legfőbb vásárlója, arra váltotta le a kiesett venezuelait is. Iránnak azonban más lehetőségei is vannak a globális olajellátás akadályozására.