Meglépett Európa elől a pesti tőzsde, a forint viszont csatát vesztett

Felülteljesítette a nyugat-európai piacokat a pesti tőzsde, az OTP szerepelt a legjobban a nagypapírok közül. A forint menetelése elakadt, az euró és a dollár is fél százalékkal drágult kedden.
K. T.
2026.02.10, 17:19
Frissítve: 2026.02.10, 17:29

Kedvező hangulatban zajlott a keddi kereskedés a pesti tőzsdén, a BUX index 0,4 százalékos emelkedést követően 130 328 ponton nyugtázta a napot. A hazai piac ezzel jócskán kiemelkedett a nyugat-európai börzék közül, melyek fő részvénykosarai vegyes teljesítményre, legjobb esetben is csekély emelkedésre voltak képesek. 

Erősen zárt a pesti tőzsde, az OTP nyerte a legtöbbet – a forint gyengült kedden / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti parkett részvényforgalma meghaladta a 15,6 milliárd forintot, a vezető nagypapírok pedig vegyesen teljesítettek. Közülük is az OTP szerepelt a legjobban, amely a UBS reggeli céláremelésére is reagálva 0,7 százalékkal  40 710 forintra drágult.

Az ugyancsak céláremelést kapott Richter árfolyama 0,3 százalékkal 11 700 forintra emelkedett.

A Mol kurzusa 0,15 százalékkal 3870 forintra, a Magyar Telekom jegyzése pedig 0,1 százalékkal 1984 forintra csúszott vissza.

A forint idén mutatott erősödése megtört, de legalábbis ideiglenesen megpihent a hazai fizetőeszköz a hétfői nagyobb menetelés után. A euróval szemben fél százalékkal értékelődött le a magyar pénz, a tőzsdezáráskor a 378,4-es szinten járt a keresztárfolyam.

A dollárhoz képest is fél százalékot rontott a valutánk, a váltási árfolyam 317,7 forintig emelkedett.

A régiós pénzek is elhúztak a forint mellett: a cseh koronát 0,3 százalékkal, a lengyel zlotyt 0,2 százalékkal jegyzik magasabban.

Az igazi teszt a hét második felében vár a magyar pénzre, csütörtökön a hazai, pénteken pedig az amerikai inflációs adat mozgathatja meg a devizapiacot.

