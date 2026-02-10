Meglépett Európa elől a pesti tőzsde, a forint viszont csatát vesztett

Kedvező hangulatban zajlott a keddi kereskedés a pesti tőzsdén, a BUX index 0,4 százalékos emelkedést követően 130 328 ponton nyugtázta a napot. A hazai piac ezzel jócskán kiemelkedett a nyugat-európai börzék közül, melyek fő részvénykosarai vegyes teljesítményre, legjobb esetben is csekély emelkedésre voltak képesek.

Erősen zárt a pesti tőzsde, az OTP nyerte a legtöbbet – a forint gyengült kedden / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti parkett részvényforgalma meghaladta a 15,6 milliárd forintot, a vezető nagypapírok pedig vegyesen teljesítettek. Közülük is az OTP szerepelt a legjobban, amely a UBS reggeli céláremelésére is reagálva 0,7 százalékkal 40 710 forintra drágult.

Az ugyancsak céláremelést kapott Richter árfolyama 0,3 százalékkal 11 700 forintra emelkedett.

A Mol kurzusa 0,15 százalékkal 3870 forintra, a Magyar Telekom jegyzése pedig 0,1 százalékkal 1984 forintra csúszott vissza.

A forint idén mutatott erősödése megtört, de legalábbis ideiglenesen megpihent a hazai fizetőeszköz a hétfői nagyobb menetelés után. A euróval szemben fél százalékkal értékelődött le a magyar pénz, a tőzsdezáráskor a 378,4-es szinten járt a keresztárfolyam.