Fiatalok, figyelem! Ketyeg az óra, már csak pár napig lehet jelentkezni a felsőoktatásba – ezért éri meg magyar egyetemre járni

Öt nappal a felsőoktatási jelentkezési határidő előtt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a megújult hazai felsőoktatás eredményeiről és a hallgatói lehetőségek bővüléséről beszélt, és kiemelte, hogy az elmúlt évek átalakításai igazolták: a magyar egyetemek nemzetközileg is versenyképesebbé és vonzóbbá váltak.

A jelentkezési határidő közeledtével Hankó Balázs a magyar felsőoktatás elmúlt éveinek eredményeit és a fiatalok előtt álló lehetőségeket összegezte / Fotó: Czeglédi Zsolt

Hankó Balázs a Facebookra feltöltött videójában kiemelte: a magyar felsőoktatás átalakítása kézzelfogható eredményeket hozott. Nemzetközi rangsorokban egyre több hazai intézmény szerepel előkelő helyen, jelenleg pedig 12 magyar egyetem tartozik a világ legjobb 5 százalékába.

A miniszter szerint ez egyértelmű visszaigazolása annak, hogy az elmúlt évek fejlesztései jó irányba mozdították el az egyetemeket.

A siker egyik kulcsa az, hogy az intézmények ma több lehetőséget kínálnak a hallgatóknak, miközben folyamatosan bővül az ösztöndíjas képzések köre is. A cél az volt, hogy a felsőoktatás egyszerre legyen minőségi és széles körben hozzáférhető.

A miniszter részletes adatokat is ismertetett. Elmondása szerint 2022 óta mintegy 15 ezerrel nőtt az állami ösztöndíjas hallgatók száma, a felvételi kereteket pedig a tavalyi évhez képest további ötezer fővel emelték. Ennek eredményeként ma már akár 92 ezer hallgató tanulhat állami ösztöndíjas formában.

Hankó Balázs hangsúlyozta: jelenleg négyből három hallgató ingyenesen végzi tanulmányait, ami európai összevetésben is kedvező arány, és komoly segítséget jelent a családoknak.

Több mint százezer fiatalnak fontos a jelentkezési határidő

A jelentkezési adatok is a növekvő bizalmat mutatják. A tavalyi, közel 130 ezer jelentkező után az idei felvételi folyamatot már mintegy tízezerrel többen kezdték meg. A miniszter szerint ez azt jelzi, hogy a fiatalok hosszú távon is perspektívát látnak a magyar felsőoktatásban.

Hankó Balázs kitért arra is: a Tisza Párttal ellentétben a kormány nem tervez megszorításokat a felsőoktatásban, és továbbra is fenntartja az állami ösztöndíjas képzések jelenlegi rendszerét.

A videó végén a miniszter egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a fiatalok számára:

A megújult, versenyképes magyar felsőoktatás minden fiatal előtt nyitva áll, és érdemes élni a rendelkezésre álló képzési és ösztöndíj-lehetőségekkel.

A jelentkezési határidőig még öt nap van hátra, a jelentkező fiatalok letehetik a jövőjük egyik legfontosabb alapkövét.