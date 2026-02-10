Történelmi üzemanyaghiány miatt törlik a járatokat a légitársaságok a magyarok egyik kedvenc szigetén – több hónapra is megbénulhat a reptér

Súlyos közlekedési válság bontakozik ki Kuba repterein, miután az ország teljesen kifogyott a repülőgép-üzemanyagból. A hatóságok tájékoztatása szerint a Jet A-1 típusú üzemanyag ellátása február 9-re megszűnt, ami azonnali és jelentős fennakadásokat okozott a nemzetközi légi forgalomban, különösen a fővárosban.

Történelmi üzemanyaghiány: leálltak Kuba repterei, nem tudják kiszolgálni a nemzetközi járatokat / Fotó: AFP

A havannai José Martí Nemzetközi Repülőtér Notam-közleményben értesítette a légitársaságokat arról, hogy 2026. február 10-től várhatóan egy hónapra szünetel a Jet A-1 üzemanyag kiszolgálása. A közlemény március 11-ig érvényes, arra vonatkozóan, hogy mikor állhat helyre az ellátás, a kubai hatóságok nem közöltek konkrét dátumot. A hiány nemcsak Havannát, hanem az ország összes nemzetközi repülőterét érinti.

A kialakult helyzetben

a légitársaságok csak akkor tudják teljesíteni a Kubába tartó járataikat, ha elegendő üzemanyagot hoznak magukkal az oda-vissza útra,

vagy közbenső technikai leszállást iktatnak be egy másik ország repülőterén. Ez azonban jelentősen növeli a költségeket és a menetidőt, ezért több légitársaság inkább a járatok felfüggesztése mellett döntött.

Az Air Canada, a WestJet és az Air Transat határozatlan időre leállította menetrend szerinti kubai járatait, ugyanakkor utasok nélküli menekítőjáratokat indítanak Kubába, hogy hazaszállítsák az ott rekedt turistákat. A becslések szerint több ezer külföldi utas várhat arra, hogy elhagyhassa a szigetországot. Az európai légitársaságok közül az Air France egyes kubai járatainak törléséről és ideiglenes felfüggesztéséről döntött.

A spanyol Iberia és az Air Europa egyelőre nem állította le teljesen a forgalmat, de rugalmas jegykezelési feltételeket vezetett be:

díjmentes átfoglalást,

visszatérítést biztosítanak,

valamint szükség esetén technikai leszállásokkal oldják meg a járatok üzemeltetését.

A válságra reagálva Miguel Díaz-Canel a minisztertanács ülésén hangsúlyozta, hogy a kormány dolgozik a megoldáson, ugyanakkor elismerte, hogy az üzemanyaghiány nemcsak a légi közlekedést érinti. A hatóságok korlátozták a benzin- és gázolaj-értékesítést, csökkentették az állami vállalatok munkaidejét, valamint ideiglenesen több turisztikai létesítményt is bezártak.