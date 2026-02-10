Kinyílt a kapu: pénzeső hullik, egymilliárdot is simán behúzhatunk – új korszak nyílik a kkv-k életében

Megnyílik a Jedlik Ányos Energetikai Program legjobban várt pályázata, a hazai vállalkozások az 50 milliárd forintos keretből mától igényelhetnek támogatást ipari energiatárolók telepítéséhez – ezt Czepek Gábortól, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettesétől, kormánybiztostól idézte a szaktárca közleménye. A teljes forrás felét a mikro-, kis- és középvállalkozások számára különítik el. Az Otthoni Energiatároló Programmal együtt 2026 elején legalább 800 megawattnyi tároló kiépítését támogatja az állam, ezzel megötszörözve a meglévő kapacitást.

Ipari energiatárolók tömege lepheti el az országot / Fotó: Mészáros János

A tengernyi napenergiához tengernyi ipari energiatároló kell

Magyarország világelső a naperőművekkel megtermelt áram részarányában – emlékeztet a közlemény, hozzátéve, hogy a tiszta energiahordozó még hatékonyabb hasznosításához a tárolási képességeinket is meg kell erősíteni. A korszerű akkumulátorok használatával a cégek és a családok nagyobb arányban tudják a saját eszközzel megtermelt zöldenergiával fedezni áramigényeiket. A támogatásoknak köszönhetően

mérséklődnek az importkitettségek, továbbá

rendszerszinten és az egyes fogyasztóknál is csökkennek a költségek.

A Jedlik Ányos Energetikai Program ma élesedő felhívásában összesen 50 milliárd forint áll a hazai cégek rendelkezésére. Az energiatároló kötelező telepítése mellett a támogatás megújuló áram- és/vagy hőtermelő rendszer (napelem, szélkerék vagy hőszivattyú) kiépítésére, akár bővítésére is fordítható. A vissza nem térítendő forrás

a mikro- és kisvállalkozások esetében az elszámolható költségek felét,

középvállalatoknál 40 százalékát,

nagyvállalatoknál 30 százalékát

fedezheti, s annak legfeljebb 30 százaléka előlegként igényelhető.

Egy pályázó egy helyszínen megvalósuló fejlesztéshez kérhet legalább 10 millió és legfeljebb 1 milliárd forintot.

Az élénk érdeklődést kiváltó programelem mintegy 2500 új beruházás létrejöttét segítheti elő 2028 végéig. A jelentkezéseket 2026. február 10-én 10 órától a pályázat felfüggesztéséről szóló közlemény megjelenéséig lehet benyújtani.

A teljes áramönellátás a cél

Czepek Gábor kiemelte: „A zöldenergia elspájzolásával tehermentesítjük az áramhálózatot, még kevésbé szorulunk költséges importra, a támogatott családok és cégek rezsiterhei csökkennek. Az atomenergiára, megújulókra és tárolásra építő patrióta zöldpolitika sikeres megvalósításával 2030-ra a teljes önellátás a cél a villamosenergia-felhasználásban. Azon dolgozunk, hogy az energiatárolásban is az európai élvonalba zárkózzunk fel a következő évtized elejéig.”