Pihenőre ment a forint, most az euró és a dollár felé mozdultak a befektetők

A délután első felében sem tudott erőt gyűjteni a forint, a hétfői menetelést követően kedden elakadni látszik a magyar fizetőeszköz devizapiaci szárnyalása.

Kedden az euró áll nyerésre a forinttal szemben / Fotó: Vémi Zoltán

Az euróval és a dollárral szemben is kiengedett a kurzus, s miközben jelentősebb impulzus, hazai piacmozgató hír nem érkezett a nap folyamán, elképzelhető, hogy kisebb korrekciót láthatunk ez utóbbi hetek meggyőző teljesítménye után, melynek során a közös európai pénzzel szemben kétéves csúcsra erősödött a hazai fizetőeszköz.

Az eurót 377,6 forinton jegyezték kedd délután nem sokkal fél négy előtt, 0,25 százalékkal drágábban, mint az előző nap.