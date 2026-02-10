Deviza
Pihenőre ment a forint, most az euró és a dollár felé mozdultak a befektetők

A pesti tőzsde jó formát mutat kedd délután, az OTP és a Richter emeli a hazai piacot. A forint erősödése elakadt a nagy rali után az euróval és a dollárral szemben, a hét második felében érkező inflációs mutatók hozhatnak majd nagyobb mozgásokat.
K. T.
2026.02.10, 15:57
Frissítve: 2026.02.10, 16:15

A délután első felében sem tudott erőt gyűjteni a forint, a hétfői menetelést követően kedden elakadni látszik a magyar fizetőeszköz devizapiaci szárnyalása.

Kedden az euró áll nyerésre a forinttal szemben / Fotó: Vémi Zoltán

Az euróval és a dollárral szemben is kiengedett a kurzus, s miközben jelentősebb impulzus, hazai piacmozgató hír nem érkezett a nap folyamán, elképzelhető, hogy kisebb korrekciót láthatunk ez utóbbi hetek meggyőző teljesítménye után, melynek során a közös európai pénzzel szemben kétéves csúcsra erősödött a hazai fizetőeszköz.

Az eurót 377,6 forinton jegyezték kedd délután nem sokkal fél négy előtt, 0,25 százalékkal drágábban, mint az előző nap. 

A dollár-forint keresztárfolyam hasonló mértékben, 0,2 százalékkal került feljebb, 316,8 forintra.

A régiós fizetőeszközökhöz képest is rontott kissé pozícióin a forint: a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,1 százalékkal kerül többe.

Inflációs számok mozgathatják a forintot a hét második felében

Az igazi izgalmak a hét második felében várhatók, két inflációs adat adhat lökést az árfolyamnak. A KSH csütörtökön közli a januári fogyasztói árindexet, az amerikai inflációs mutató pedig pénteken érkezik. Az elemzői konszenzus alapján a hazai áremelkedés üteme januárban 2,3 százalékra mérséklődhetett az egy évvel korábbi 3,3 százalékról. A tengerentúlon pedig 2,7-ről 2,5 százalékra csökkenhetett a pénzomlás üteme.

A pesti tőzsdén jó hangulatban zajlik a kereskedés, a BUX index félszázalékos plusznál, 130 500 pont környékén jár, miközben Európa nyugati részén vegyes a kép: a londoni és a frankfurti börze fő indexe is lefordult, a párizsi, milánói és mardidi tőzsdén pedig minimális az emelkedés.

A hazai nagypapírok közül az OTP szerepel a legjobban 0,9 százalékos drágulással, a Richter pedig 0,6 százalékos emelkedéssel követi. Mind a két blue chipre céláremelés érkezett a nap elején, a bankrészvényt a UBS, a Richter papírjait az Erste tette magasabb polcra.

A Magyar Telekom kurzusa 0,1 százalékkal ereszkedik, a Mol jegyzése pedig 0,3 százalékkal csúszott vissza.

