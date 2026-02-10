Váratlan bejelentés: a 120 milliós távol-keleti ország is felszerelést küldene Ukrajnának – „külsősként" csatlakozna a NATO kezdeményezéséhez

Ukrajna támogatása újabb szintre léphet: egy NATO-kezdeményezés keretében egyre több ország vásárolna amerikai felszereléseket, amelyeket később Kijevnek szállítanának, miközben a programhoz már Európán kívüli partnerek is csatlakoznak. Japán nem halált okozó eszközökkel – például radarokkal és testpáncélokkal – kapcsolódna be a NATO által támogatott mechanizmusba, külsősként segítve Ukrajna védelmét.