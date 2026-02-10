Megnyitják a lelőhelyeket, bárki kereshet olajat és gázt Magyarországon – itt vannak a részletek, már ismertek a helyszínek

Az Energiaügyi Minisztérium újabb területekre hirdet szénhidrogén-bányászati koncessziókat. A pályázat iránt érdeklődők ezúttal Baracska, Bácsalmás, Békéscsaba, Kisköre, Nagylengyel-nyugat, Tiszacsege és Tiszalök lehetséges lelőhelyeken pályázhatnak földgáz és kőolaj kutatására, feltárására és termelésére a minisztérium közleménye szerint.

Vecsésen már telnek az olajtartályok, az új pályázat további lehetőséget kínál / Fotó: Németh András Péter

Öt év után ez már a második kiírás

A koncessziós eljárások

a hazai ásványvagyonban rejlő lehetőségek költséghatékony kiaknázását,

az importkitettségek csökkentését célozzák.

A gáz és olaj kutatásának, termelésének lehetősége az idei körben is húsz évre nyerhető el. A kötelezettségek teljesítése esetén az eredeti időtartam legfeljebb a felével új pályázat nélkül meghosszabbítható lesz. A hét területre szóló pályázati felhívások mától érhetők el a kormányzati honlapon.

A közlemény emlékeztet, hogy a minisztérium öt év szünet után 2024-ben hirdetett meg újabb bányászati koncessziókat. A tavaly megkötött szerződések alapján a nyertesek hat lelőhelyen, Buzsák, Csongrád, Hatvan, Kiskőrös, Kiskunhalas és Tamási térségében láttak hozzá a szénhidrogén kutatásához.

A kedvező tapasztalatok birtokában a tárca további helyszíneken teremt lehetőséget az önellátási képességeinket fokozó kitermeléshez.

A 2019 előtti hét hasonló eljárás nyomán több mint harminc területre kötöttek szénhidrogén- és geotermikusenergia-szerződéseket. A koncessziós díjakból és bányajáradékokból több tízmilliárd forint bevétele származott a költségvetésnek.

A pályázati lehetőség az iparági beruházások élénkítésével növeli a belföldi termelést. 2025-ben mintegy 1,17 millió tonna kőolajat hoztak felszínre a hazai mezőkből, ezzel a tavalyi az évszázad legerősebb éve volt. A múlt esztendőben 2 milliárd köbmétert közelítő hazai földgáztermelés pedig legutóbb 2013-ban alakult kedvezőbben. A koncessziós eljárások az elért eredmények megtartását, a további előrehaladást szolgálják.

