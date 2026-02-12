Önti a pénzt a kormány a gazdaságba: Nagy Márton történelmi programot jelentett be – Európában nincs még egy ilyen mértékű támogatás

A magyar kormány gazdaság- és vállalkozóbarát politikát folytat, és a GDP több mint 6 százalékát fordítja gazdaságfejlesztésre – jelentette ki Nagy Márton Balassagyarmaton. A miniszter szerint nincs recesszió, a növekedés ugyan visszafogott, de a konjunktúra beindulásával stabilizálódhat a költségvetés is.

Nagy Márton szerint a magyar gazdaság nincs recesszióban, nulla és 1 százalék közötti növekedést mutat, a kormány pedig ennek történelmi támogatással is lendületet adna / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A magyar kormány gazdaság- és vállalkozóbarát

– erről beszélt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön Balassagyarmaton, a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban tartott gazdasági konferencián. A rendezvényt a 30 éves Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Nógrád Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezte.

A miniszter hangsúlyozta: amikor a kormány a költségvetési források elosztásáról dönt, a teljes kiadási oldalt figyelembe kell venni. A védelem, az oktatás, az egészségügy , a családtámogatás és a nyugdíjak mellett a gazdaság finanszírozása is kulcskérdés. Szerinte amíg nem érkezik meg a 3-4 százalékos gazdasági növekedés, addig a költségvetés stabilizálása is nehéz, mert konjunktúra nélkül nincs elegendő adóbevétel.

Nagy Márton: rengeteget költünk a gazdaság fejlesztésére

A miniszter saját feladatának nevezte, hogy minél több forrást biztosítson a gazdaság számára. Mint mondta, jelenleg a GDP 6 százaléka jut erre a célra. 2025–26-ban az állam évente több mint 6 ezermilliárd forintot fordít gazdaságfejlesztésre, elérve a GDP 6,5 százalékát. Állítása szerint Európában senki sem juttat vissza ilyen arányban forrásokat a költségvetésből a gazdaságba.

A tárcavezető szerint ha beindul a konjunktúra, növekednek az adóbevételek, és akkor más területekre is több pénz juthat. Mint elmondta, ebből a szempontból a gazdaság a legfontosabb.

Leszögezte: a forráselosztásnál világos preferenciákat kell érvényesíteni. A nagyvállalatokkal szemben a kis- és középvállalkozásokat kell előnyben részesíteni, mert kevésbé hatékonyak, versenyképességük erősítésre szorul. A hazai cégeket szintén támogatni kell a külföldiekkel szemben, mivel a magyar hátterű vállalkozások hatékonysága alacsonyabb. Ugyanez érvényes a területi különbségekre is:

A kevésbé fejlett vidéki térségek kiemelt figyelmet kapnak.

A miniszter példaként említette a 130 milliárd forintos Demján Sándor Program 1+1 konstrukcióját, amelynek forrásai kizárólag vidékre kerültek. Indoklása szerint Budapest fejlettsége az uniós átlag 160 százalékán áll, ezért a fókuszt a vidéki térségekre kell helyezni.

Új ágazati fókuszpontokról is beszélt. Kiemelte az élelmiszeripart, a mezőgazdaságot, a gyógyszeripart, a logisztikát, a turizmust és a hadiipart.