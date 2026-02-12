Önti a pénzt a kormány a gazdaságba: Nagy Márton történelmi programot jelentett be – Európában nincs még egy ilyen mértékű támogatás
A magyar kormány gazdaság- és vállalkozóbarát politikát folytat, és a GDP több mint 6 százalékát fordítja gazdaságfejlesztésre – jelentette ki Nagy Márton Balassagyarmaton. A miniszter szerint nincs recesszió, a növekedés ugyan visszafogott, de a konjunktúra beindulásával stabilizálódhat a költségvetés is.
– erről beszélt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön Balassagyarmaton, a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban tartott gazdasági konferencián. A rendezvényt a 30 éves Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Nógrád Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezte.
A miniszter hangsúlyozta: amikor a kormány a költségvetési források elosztásáról dönt, a teljes kiadási oldalt figyelembe kell venni. A védelem, az oktatás, az egészségügy , a családtámogatás és a nyugdíjak mellett a gazdaság finanszírozása is kulcskérdés. Szerinte amíg nem érkezik meg a 3-4 százalékos gazdasági növekedés, addig a költségvetés stabilizálása is nehéz, mert konjunktúra nélkül nincs elegendő adóbevétel.
Nagy Márton: rengeteget költünk a gazdaság fejlesztésére
A miniszter saját feladatának nevezte, hogy minél több forrást biztosítson a gazdaság számára. Mint mondta, jelenleg a GDP 6 százaléka jut erre a célra. 2025–26-ban az állam évente több mint 6 ezermilliárd forintot fordít gazdaságfejlesztésre, elérve a GDP 6,5 százalékát. Állítása szerint Európában senki sem juttat vissza ilyen arányban forrásokat a költségvetésből a gazdaságba.
A tárcavezető szerint ha beindul a konjunktúra, növekednek az adóbevételek, és akkor más területekre is több pénz juthat. Mint elmondta, ebből a szempontból a gazdaság a legfontosabb.
Leszögezte: a forráselosztásnál világos preferenciákat kell érvényesíteni. A nagyvállalatokkal szemben a kis- és középvállalkozásokat kell előnyben részesíteni, mert kevésbé hatékonyak, versenyképességük erősítésre szorul. A hazai cégeket szintén támogatni kell a külföldiekkel szemben, mivel a magyar hátterű vállalkozások hatékonysága alacsonyabb. Ugyanez érvényes a területi különbségekre is:
A kevésbé fejlett vidéki térségek kiemelt figyelmet kapnak.
A miniszter példaként említette a 130 milliárd forintos Demján Sándor Program 1+1 konstrukcióját, amelynek forrásai kizárólag vidékre kerültek. Indoklása szerint Budapest fejlettsége az uniós átlag 160 százalékán áll, ezért a fókuszt a vidéki térségekre kell helyezni.
Új ágazati fókuszpontokról is beszélt. Kiemelte az élelmiszeripart, a mezőgazdaságot, a gyógyszeripart, a logisztikát, a turizmust és a hadiipart.
A gazdasági helyzet megítéléséről azt mondta: a médiából nehéz pontos képet kapni. Az ellenzék szerinte dögrováson lévő gazdaságról beszél, miközben a reálbérek és a minimálbérek emelkednek, és hatékonyságnövekedés is tapasztalható egy európai konjunktúra nélküli időszakban.
Nagy Márton kiemelte, hogy valójában a gazdaság nincs recesszióban, hanem nulla és 1 százalék közötti növekedést mutat. A visszafogott teljesítmény okát a német gazdaság gyengélkedésében jelölte meg.
Leszögezte, hogy a vállalkozásfejlesztési források közel kétharmada 2026-ban is közvetlenül a kis- és középvállalkozásokat segíti. Ezek a programok pedig tovább folytatódnak:
- a Demján Sándor Program ütemezetten halad;
- a Széchenyi Kártya Hitelek iránti keresletet élénkíti a kamatcsökkentés;
- és a likviditási hiteleknél is további kamatcsökkentést hajtott végre a kormány.
Nagy Márton szerint realistán, de bizakodóan kell megítélni a gazdaság helyzetét. A kormány az adópolitikán és a különböző támogatási forrásokon keresztül továbbra is jelentős összegeket juttat a vállalkozásoknak.
