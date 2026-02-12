Őrült forgalommal tépték az építőipari kispapírt – már a gyorsjelentést árazzák?

Már kedden is pattant a Masterplast, ám akkor még csak a mai forgalom tizedével. Ezúttal már a kereskedési nap derekán 300 millió forintot meghaladó forgalommal emelkedett 5-7 százalékot az építőipari kispapír. Különösebb fundamentális hír nélkül. Egyre izgalmasabb befektetés a Masterplast.

Vonzó befektetés / Fotó: Nagy Norbert

Már a gyorsjelentést árazzák?

Január végén 2600 forint közeléből indult meg felfelé a kurzus. Február elején megpihent a kispapír. A keddi kisebb forgalmú felpattanás azonban 2850 forintig vitte fel a jegyzést. Aztán szerdán megint kivártak a vásárlók.

Ma azonban a blue chipekre jellemző vásárlóerővel tépték a papírt.

Ennek nyomán 3 ezer forint fölé lendült a jegyzés. Utoljára tavaly nyáron járt ilyen szinteken a kurzus.

A fórumozó kisbefektetők arra spekulálnak, hogy már a február végén esedékes

gyorsjelentést árazhatja a piac,

esetleg valami bejelentés készülődhet, s a jól értesültek kezdtek vásárolni, magukkal húzva a többieket.