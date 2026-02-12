Deviza
EUR/HUF379,08 -0,08% USD/HUF319,39 -0,03% GBP/HUF435,16 0% CHF/HUF414,94 +0,17% PLN/HUF89,94 -0,04% RON/HUF74,45 -0,13% CZK/HUF15,63 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 202,21 +0,58% MTELEKOM1 972 +0,41% MOL3 818 +0,47% OTP40 950 +0,99% RICHTER11 760 +0,51% OPUS546 +0,37% ANY7 720 -2,03% AUTOWALLIS170 -0,58% WABERERS5 400 -1,1% BUMIX10 123,8 -1,02% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 701,53 +0,38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
spekuláció
Masterplast NyRt
kispapír
tőzsde
befektetés

Őrült forgalommal tépték az építőipari kispapírt – már a gyorsjelentést árazzák?

Több spekuláció is állhat a háttérben. Lehet, hogy már a közelgő gyorsjelentést árazza a piac, de az ukrajnai béketárgyalásokra is érzékeny a részvény. Továbbá a jövőbeni értékeltséget növelő fundamentumokban sincs hiány.
Faragó József
2026.02.12, 19:42
Frissítve: 2026.02.12, 19:56

Már kedden is pattant a Masterplast, ám akkor még csak a mai forgalom tizedével. Ezúttal már a kereskedési nap derekán 300 millió forintot meghaladó forgalommal emelkedett 5-7 százalékot az építőipari kispapír. Különösebb fundamentális hír nélkül. Egyre izgalmasabb befektetés a Masterplast.

befektetés
Vonzó befektetés / Fotó: Nagy Norbert

Már a gyorsjelentést árazzák?

Január végén 2600 forint közeléből indult meg felfelé a kurzus. Február elején megpihent a kispapír. A keddi kisebb forgalmú felpattanás azonban 2850 forintig vitte fel a jegyzést. Aztán szerdán megint kivártak a vásárlók. 

Ma azonban a blue chipekre jellemző vásárlóerővel tépték a papírt.

Ennek nyomán 3 ezer forint fölé lendült a jegyzés. Utoljára tavaly nyáron járt ilyen szinteken a kurzus. 

A fórumozó kisbefektetők arra spekulálnak, hogy már a február végén esedékes 

gyorsjelentést árazhatja a piac,

esetleg valami bejelentés készülődhet, s a jól értesültek kezdtek vásárolni, magukkal húzva a többieket.

 MASTERPLAST részvény
MASTERPLAST részvény17:20:00
Árfolyam: 3 090 HUF 0 / +6,92 %
Forgalom: 469 191 270 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Erős negyedév a várakozás

Tavaly október végén jelentősen javuló negyedéves teljesítményről számolt be a vállalat. Árbevétele negyedével, 44,5 millió euróra nőtt, EBITDA-ja több mint duplájára, 3,43 millió euróra ugrott, a társaság vesztesége pedig az építőipar élénkülésének köszönhetően feleződött a tavalyi 1,291 millió euróról 529 ezer euróra. Az Otthon Start mellett felpörgött a Hungarocell Felújítási Program is, ezért 

erős utolsó negyedévet várt a vállalat.

Fundamentális kapaszkodók a befektetéshez

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a Masterplast árfolyama az ukrajnai béketárgyalásokra is érzékeny. Tavaly nyár óta tapintható egy spekuláció, amely arra épül, hogy a Masterplast az utóbbi két évtizedben erős piaci pozíciókat épített fel Ukrajnában:

  • A vállalat több termékben piacvezető, 
  • és az építőanyag-kereskedelem erős szereplője. 

Ezért egy tartós fegyverszünet vagy a sokat emlegetett békekötés esetén a Masterplast jelentős részt vállalhat az ország újjáépítésének termékellátásában. 

Bár a mostani emelkedéshez nem lehet hírt illeszteni, de az elmúlt hónapokban bőven sorjáztak a bejelentések:

