Őrült forgalommal tépték az építőipari kispapírt – már a gyorsjelentést árazzák?
Már kedden is pattant a Masterplast, ám akkor még csak a mai forgalom tizedével. Ezúttal már a kereskedési nap derekán 300 millió forintot meghaladó forgalommal emelkedett 5-7 százalékot az építőipari kispapír. Különösebb fundamentális hír nélkül. Egyre izgalmasabb befektetés a Masterplast.
Már a gyorsjelentést árazzák?
Január végén 2600 forint közeléből indult meg felfelé a kurzus. Február elején megpihent a kispapír. A keddi kisebb forgalmú felpattanás azonban 2850 forintig vitte fel a jegyzést. Aztán szerdán megint kivártak a vásárlók.
Ma azonban a blue chipekre jellemző vásárlóerővel tépték a papírt.
Ennek nyomán 3 ezer forint fölé lendült a jegyzés. Utoljára tavaly nyáron járt ilyen szinteken a kurzus.
A fórumozó kisbefektetők arra spekulálnak, hogy már a február végén esedékes
gyorsjelentést árazhatja a piac,
esetleg valami bejelentés készülődhet, s a jól értesültek kezdtek vásárolni, magukkal húzva a többieket.
Erős negyedév a várakozás
Tavaly október végén jelentősen javuló negyedéves teljesítményről számolt be a vállalat. Árbevétele negyedével, 44,5 millió euróra nőtt, EBITDA-ja több mint duplájára, 3,43 millió euróra ugrott, a társaság vesztesége pedig az építőipar élénkülésének köszönhetően feleződött a tavalyi 1,291 millió euróról 529 ezer euróra. Az Otthon Start mellett felpörgött a Hungarocell Felújítási Program is, ezért
erős utolsó negyedévet várt a vállalat.
Fundamentális kapaszkodók a befektetéshez
Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a Masterplast árfolyama az ukrajnai béketárgyalásokra is érzékeny. Tavaly nyár óta tapintható egy spekuláció, amely arra épül, hogy a Masterplast az utóbbi két évtizedben erős piaci pozíciókat épített fel Ukrajnában:
- A vállalat több termékben piacvezető,
- és az építőanyag-kereskedelem erős szereplője.
Ezért egy tartós fegyverszünet vagy a sokat emlegetett békekötés esetén a Masterplast jelentős részt vállalhat az ország újjáépítésének termékellátásában.
Bár a mostani emelkedéshez nem lehet hírt illeszteni, de az elmúlt hónapokban bőven sorjáztak a bejelentések:
- Bővült a cég termékpalettája: 16 évvel a hazai üveggyapotgyártás megszűnése után újraindult Magyarországon az iparág. A Masterplast csoport és a lengyel Selena FM stratégiai együttműködésében megépült a szerencsi hőszigetelőanyag-gyár.
- Szeptember közepén 18 milliárd forint keretösszegű hosszú távú szerződést kötött a Masterplast az MVM-mel hitelesített energiamegtakarítások szállítására, amely az EKR- (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) piacon alapul.
- Decemberben stratégiai együttműködési megállapodást kötött Magyarország kormánya és a Masterplast Nyrt., amely az építőipari anyagokat gyártó társaság magyarországi jelenlétének megerősítését és hosszú távú fejlesztését célozza.