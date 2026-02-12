Először szólalt meg Orbán Viktor az EU brutális támadásáról Magyarország ellen: egyértelmű választ adott a 10 milliárd euró visszafizetésére

Orbán Viktor teljesen elfogadhatatlannak nevezte, hogy az uniós bíróságok Magyarországtól a 10 milliárd euró visszafizetését követelik. A vita a 2023 decemberében feloldott, jogállami aggályok miatt korábban visszatartott EU-forrásokról szól.

Orbán Viktor szerint a visszakövetelés politikailag motivált és teljesen elfogadhatatlan / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor a belgiumi kihelyezett EU-csúcsot követően a Politico kérdésére reagált a helyzetre:

Teljesen abszurd lenne, ha a bíróságok követelnék a 10 milliárd euró visszafizetését.

Az összeg átutalása még 2023 decemberében történt, miután az Európai Bizottság feloldotta a támogatások befagyasztását, amelyeket korábban jogállami aggályok miatt tartott vissza.

Orbán Viktor: Brüsszel újabb politikai támadást indított

Az Európai Unió legfelsőbb bírósága jelenleg azt vizsgálja, hogy az Európai Parlament keresete jogszerű-e. A Parlament szerint ugyanis a Bizottság politikai megfontolásból döntött, mivel a magyar kormány együttműködésére volt szükség az Ukrajnának szánt segélyek ügyében tartott kulcsfontosságú EU-csúcs előtt.

A főtanácsadó, Tamara Capeta szerint a Bizottság „helytelenül” alkalmazta saját jogállami kritériumait, mivel a magyarországi reformokat még nem hajtották végre teljesen. Capeta kiemelte, hogy a Bizottság nem vizsgálta megfelelően a Legfelsőbb Bíróság függetlenségét és az Alkotmánybíróság tagjainak kinevezését.

Ugyanakkor azt persze nem állapította meg, hogy a Bizottság visszaélt volna hatalmával.

Orbán Balázs politikai igazgató szerint a jogi vélemény annak következménye, hogy Magyarország „kilépett az európai elit forgatókönyvéből”. Kiemelte: a jogi mechanizmusok azonnal működésbe lépnek, ha egy tagállam eltér az EU elvárásaitól.

Ha a bíróság az előterjesztett főtanácsadói vélemény alapján dönt, az precedenst teremthet a Bizottság diszkrecionális jogköre szempontjából, különösen a Közös Rendelkezések Rendelete tekintetében, amely szigorú feltételeket szab az uniós alapok kifizetésére a jogállamiság és a bíróságok függetlensége tekintetében.

A német MEP, René Repasi szerint, ha a bíróság az Európai Parlament álláspontját igazolja, a Bizottságnak vissza kellene követelnie a 10 milliárd eurót. Amennyiben Magyarország nem fizet, Ursula von der Leyennek más, a hazánknak járó kifizetések elvételével szerezhetné vissza azt a pénzt, amelyet még a legrosszabb esetben is saját hatalma visszaélésével osztott ki.