Deviza
EUR/HUF379,08 -0,08% USD/HUF319,39 -0,03% GBP/HUF435,16 0% CHF/HUF414,94 +0,17% PLN/HUF89,94 -0,04% RON/HUF74,45 -0,13% CZK/HUF15,63 -0,09% EUR/HUF379,08 -0,08% USD/HUF319,39 -0,03% GBP/HUF435,16 0% CHF/HUF414,94 +0,17% PLN/HUF89,94 -0,04% RON/HUF74,45 -0,13% CZK/HUF15,63 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 202,21 +0,58% MTELEKOM1 972 +0,41% MOL3 818 +0,47% OTP40 950 +0,99% RICHTER11 760 +0,51% OPUS546 +0,37% ANY7 720 -2,03% AUTOWALLIS170 -0,58% WABERERS5 400 -1,1% BUMIX10 123,8 -1,02% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 701,53 +0,38% BUX130 202,21 +0,58% MTELEKOM1 972 +0,41% MOL3 818 +0,47% OTP40 950 +0,99% RICHTER11 760 +0,51% OPUS546 +0,37% ANY7 720 -2,03% AUTOWALLIS170 -0,58% WABERERS5 400 -1,1% BUMIX10 123,8 -1,02% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 701,53 +0,38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
uniós csúcstalálkozó
Orbán Viktor
uniós pénzek

Először szólalt meg Orbán Viktor az EU brutális támadásáról Magyarország ellen: egyértelmű választ adott a 10 milliárd euró visszafizetésére

Az Európai Unió legfelsőbb bíróságának főtanácsadója szerint a Bizottság hibásan járt el, amikor Magyarországnak átutalta a támogatást. Orbán Viktor szerint azonban a visszakövetelés politikailag motivált és teljesen elfogadhatatlan.
VG
2026.02.12, 19:31
Frissítve: 2026.02.12, 20:14

Orbán Viktor teljesen elfogadhatatlannak nevezte, hogy az uniós bíróságok Magyarországtól a 10 milliárd euró visszafizetését követelik. A vita a 2023 decemberében feloldott, jogállami aggályok miatt korábban visszatartott EU-forrásokról szól.

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint a visszakövetelés politikailag motivált és teljesen elfogadhatatlan / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor a belgiumi kihelyezett EU-csúcsot követően a Politico kérdésére reagált a helyzetre: 

Teljesen abszurd lenne, ha a bíróságok követelnék a 10 milliárd euró visszafizetését. 

Az összeg átutalása még 2023 decemberében történt, miután az Európai Bizottság feloldotta a támogatások befagyasztását, amelyeket korábban jogállami aggályok miatt tartott vissza.

Orbán Viktor: Brüsszel újabb politikai támadást indított

Az Európai Unió legfelsőbb bírósága jelenleg azt vizsgálja, hogy az Európai Parlament keresete jogszerű-e. A Parlament szerint ugyanis a Bizottság politikai megfontolásból döntött, mivel a magyar kormány együttműködésére volt szükség az Ukrajnának szánt segélyek ügyében tartott kulcsfontosságú EU-csúcs előtt.

A főtanácsadó, Tamara Capeta szerint a Bizottság „helytelenül” alkalmazta saját jogállami kritériumait, mivel a magyarországi reformokat még nem hajtották végre teljesen. Capeta kiemelte, hogy a Bizottság nem vizsgálta megfelelően a Legfelsőbb Bíróság függetlenségét és az Alkotmánybíróság tagjainak kinevezését. 

Ugyanakkor azt persze nem állapította meg, hogy a Bizottság visszaélt volna hatalmával.

Orbán Balázs politikai igazgató szerint a jogi vélemény annak következménye, hogy Magyarország „kilépett az európai elit forgatókönyvéből”. Kiemelte: a jogi mechanizmusok azonnal működésbe lépnek, ha egy tagállam eltér az EU elvárásaitól.

Ha a bíróság az előterjesztett főtanácsadói vélemény alapján dönt, az precedenst teremthet a Bizottság diszkrecionális jogköre szempontjából, különösen a Közös Rendelkezések Rendelete tekintetében, amely szigorú feltételeket szab az uniós alapok kifizetésére a jogállamiság és a bíróságok függetlensége tekintetében.

A német MEP, René Repasi szerint, ha a bíróság az Európai Parlament álláspontját igazolja, a Bizottságnak vissza kellene követelnie a 10 milliárd eurót. Amennyiben Magyarország nem fizet, Ursula von der Leyennek más, a hazánknak járó kifizetések elvételével szerezhetné vissza azt a pénzt, amelyet még a legrosszabb esetben is saját hatalma visszaélésével osztott ki.

Brutális bejelentés: példátlan EU-s csapás indult meg Magyarország ellen – az összes uniós pénzt visszavennék, amit eddig kifizettek

Komoly jogi fordulat körvonalazódik Brüsszelben Magyarország uniós forrásai körül. Napirendre került az uniós pénz visszakövetelése, miután az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka megkérdőjelezte a 2023-ban felszabadított támogatások jogszerűségét. Ha a testület megszavazza az indítványt, precedensértékű döntés születhet.

 

Uniós pénzek

Uniós pénzek
82 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu