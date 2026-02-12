Deviza
EUR/HUF379,08 -0,08% USD/HUF319,39 -0,03% GBP/HUF435,16 0% CHF/HUF414,94 +0,17% PLN/HUF89,94 -0,04% RON/HUF74,45 -0,13% CZK/HUF15,63 -0,09% EUR/HUF379,08 -0,08% USD/HUF319,39 -0,03% GBP/HUF435,16 0% CHF/HUF414,94 +0,17% PLN/HUF89,94 -0,04% RON/HUF74,45 -0,13% CZK/HUF15,63 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 202,21 +0,58% MTELEKOM1 972 +0,41% MOL3 818 +0,47% OTP40 950 +0,99% RICHTER11 760 +0,51% OPUS546 +0,37% ANY7 720 -2,03% AUTOWALLIS170 -0,58% WABERERS5 400 -1,1% BUMIX10 123,8 -1,02% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 701,53 +0,38% BUX130 202,21 +0,58% MTELEKOM1 972 +0,41% MOL3 818 +0,47% OTP40 950 +0,99% RICHTER11 760 +0,51% OPUS546 +0,37% ANY7 720 -2,03% AUTOWALLIS170 -0,58% WABERERS5 400 -1,1% BUMIX10 123,8 -1,02% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 701,53 +0,38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
5-ös főút
Kecskemét

Hivatalos: négysávosítják Magyarország egyik leghosszabb főútját, a kecskeméti Mercedes-gyár előtt kezdődik az építkezés – napi 26 ezer autó jár majd erre

Kecskemét polgármestere és az Építési és Közlekedési Minisztérium vezető tisztségviselői egyeztettek a város legjelentősebb közlekedési beruházásairól. A kecskeméti intermodális csomópont fejlesztése évek óta napirenden van a város ipari növekedése és a megnövekedett forgalom miatt.
VG
2026.02.12, 19:50
Frissítve: 2026.02.12, 20:17

Kecskemét önkormányzata és az Építési és Közlekedési Minisztérium képviselői 2026. február 11-én tervezési fórumot tartottak a városházán, ahol elsősorban a kecskeméti intermodális csomópont, a kapcsolódó közútfejlesztések, valamint néhány oktatási projekt előrehaladását vitatták meg – írja a BAON.hu

Mercedes-Benz CsoportKecskemét gyár, autó, jármű Hivatalos: négysávosítják Magyarország egyik leghosszabb főútját, a kecskeméti Mercedes-gyár előtt kezdődik az építkezés – napi 26 ezer autó jár majd erre
Fotó: Móricz Sabján Simon  / Világgazdaság Archive

A találkozón részt vett Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester, valamint a minisztérium két helyettes államtitkára, Pántya József (út- és vasútépítés) és Nyúl Zoltán (magasépítés). A kecskeméti intermodális csomópont fejlesztése évek óta napirenden van a város ipari növekedése és a megnövekedett forgalom miatt.

A projekt keretében megújulna a vasúti felvételi épület és környezete, felújítanák a buszpályaudvart, P+R parkolókat alakítanának ki, új közúti kapcsolatokat építenének, valamint gyalogos és kerékpáros hidat hoznának létre a vasúti vágányok felett. Az engedélyezési terveket 2026. január végén benyújtották, a közbeszerzési el járás még idén várható, a tényleges kivitelezés azonban később indulhat.

Az egyik legfontosabb közúti projekt a korábban M8-as néven emlegetett, valójában M200 gyorsforgalmi út Dunavecse és Kecskemét közötti, mintegy 51 km-es szakasza. Ez a fővárost elkerülő külső gyorsforgalmi kapcsolatot teremthetne, és jelentősen csökkenthetné a tranzitforgalmat a város belső útjain.

A minisztérium tájékoztatása szerint az építési engedély már rendelkezésre áll, jelenleg a kiviteli tervezés zajlik, a kivitelezés tervezett kezdete 2028. szeptember 1., befejezése pedig 2031-re várható. További jelentős útfejlesztések:

  • az 5-ös főút négysávosítása Kiskunfélegyháza irányába (kb. 2,5 km, ehhez közel 8 hektár termőföld kisajátítása szükséges);
  • az 52-es és 541-es főutak összekötése (belső elkerülő Petőfiváros és Szeleifalu térségében);
  • a 44-es főút négysávosítása a 445-ös csomópontig;
  • új csomópont az M5-ös autópályán (2026 negyedik negyedévére készül, 2027 első negyedévében nyílik meg).

A polgármester hangsúlyozta, hogy a város az elmúlt évtizedben több mint 20 ezer új munkahelyet teremtett az ipari beruházások révén, ezért az útfejlesztések elsődleges célja a belső úthálózat tehermentesítése. 

A politikusok szerint a beruházások – amennyiben a tervezett ütemben haladnak – jelentősen javíthatják Kecskemét elérhetőségét, multimodális közlekedési kapcsolatait és oktatási infrastruktúráját.

Gyorsít Magyarország: annyi út újul meg idén, hogy Frankfurtig érnénk rajta

A Magyar Közút kezelésében lévő 30 ezer kilométernyi útból több mint hétezer kilométernyi teljes egészében megújult 2010 óta, az idén pedig további több mint 800 kilométernyi szakasz újul meg – ismertette az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára sajtótájékoztatón szerdán a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktakenézen. Ha szorzunk-osztunk, ez gyorsítást jelent.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu