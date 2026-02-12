Hivatalos: négysávosítják Magyarország egyik leghosszabb főútját, a kecskeméti Mercedes-gyár előtt kezdődik az építkezés – napi 26 ezer autó jár majd erre

Kecskemét önkormányzata és az Építési és Közlekedési Minisztérium képviselői 2026. február 11-én tervezési fórumot tartottak a városházán, ahol elsősorban a kecskeméti intermodális csomópont, a kapcsolódó közútfejlesztések, valamint néhány oktatási projekt előrehaladását vitatták meg – írja a BAON.hu

Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság Archive

A találkozón részt vett Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester, valamint a minisztérium két helyettes államtitkára, Pántya József (út- és vasútépítés) és Nyúl Zoltán (magasépítés). A kecskeméti intermodális csomópont fejlesztése évek óta napirenden van a város ipari növekedése és a megnövekedett forgalom miatt.

A projekt keretében megújulna a vasúti felvételi épület és környezete, felújítanák a buszpályaudvart, P+R parkolókat alakítanának ki, új közúti kapcsolatokat építenének, valamint gyalogos és kerékpáros hidat hoznának létre a vasúti vágányok felett. Az engedélyezési terveket 2026. január végén benyújtották, a közbeszerzési el járás még idén várható, a tényleges kivitelezés azonban később indulhat.

Az egyik legfontosabb közúti projekt a korábban M8-as néven emlegetett, valójában M200 gyorsforgalmi út Dunavecse és Kecskemét közötti, mintegy 51 km-es szakasza. Ez a fővárost elkerülő külső gyorsforgalmi kapcsolatot teremthetne, és jelentősen csökkenthetné a tranzitforgalmat a város belső útjain.

A minisztérium tájékoztatása szerint az építési engedély már rendelkezésre áll, jelenleg a kiviteli tervezés zajlik, a kivitelezés tervezett kezdete 2028. szeptember 1., befejezése pedig 2031-re várható. További jelentős útfejlesztések:

az 5-ös főút négysávosítása Kiskunfélegyháza irányába (kb. 2,5 km, ehhez közel 8 hektár termőföld kisajátítása szükséges);

az 52-es és 541-es főutak összekötése (belső elkerülő Petőfiváros és Szeleifalu térségében);

a 44-es főút négysávosítása a 445-ös csomópontig;

új csomópont az M5-ös autópályán (2026 negyedik negyedévére készül, 2027 első negyedévében nyílik meg).

A polgármester hangsúlyozta, hogy a város az elmúlt évtizedben több mint 20 ezer új munkahelyet teremtett az ipari beruházások révén, ezért az útfejlesztések elsődleges célja a belső úthálózat tehermentesítése.