Mélyütést vinne be a magyar agráriumnak a kötelező kamarai tagság megszüntetése – az érdekképviseletek is felszólaltak az ötlet ellen

Veszélyes illúzió a szakértők szerint az, hogy a Tisza Párt politikusa, Bóna Szabolcs a kötelező agrárkamarai tagság megszüntetését ígéri. Az Agrokult hírportál ezekről a tervekről kérdezte meg az agrárium szereplőit.

Papp Zsolt Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke szerint a kötelező tagság eltörlése nem szabadságot hoz a tagságnak, hanem kiszolgáltatottságot, különösen a kistermelők és családi gazdaságok esetében. Úgy véli, hogy ez nem egy reform, hanem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tudatos leépítése, amelynek következményeit a vidéki gazdák fizetnék meg.

„Aki a kamarát gyengíti, az a magyar agrárium gerincét támadja. Ez az ígéret a tőkeerős nagyvállalatoknak kedvez, miközben magára hagyja azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van szakmai segítségre. Csak hogy néhány példát említsek: a falugazdász-hálózat ingyenes munkája nélkül tízezrek maradnának támogatás, tudás és pályázati segítség nélkül” – fejtette ki, hozzátéve, hogy a gazdák mögül kihúzni az intézményi hátteret, nem más, mint felelőtlen rombolás.

Úgy gondolja, hogy a kormány bizonyította, hogy hosszú távon is stratégiai partnere a gazdáknak, képes megvédeni az agrártámogatásokat és a magyar mezőgazdaság érdekeit.

Kritizálják az elképzelést az agrárium szereplői

Jakab István a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke az Agrokultnak kijelentette, hogy a NAK és a MAGOSZ a leghatározottabban elutasítja az Ukrajna EU-csatlakozását.

Minden eszközzel tiltakozunk a Mercosur megállapodás ellen és akár az utcán is megakadályozzuk von der Leyen őrült terveit, a gazdák támogatásainak csökkentését. Pont ezért zavarja őket a mi munkánk, mert van erőnk és szervezettségünk a saját sorsunk befolyásolására” – emelte ki Jakab.

Cseh Tibor András a NAK alelnöke, a MAGOSZ főtitkára szerint a Tisza Párt ezzel a tervével szétverné Európa leghatékonyabb érdekképviseleti rendszerét, amellyel sikerült elérni például a mostani őstermelői adókedvezményeket, Európa legszigorúbb földtörvényét és azt, hogy a kamarai falugazdászok minden termelőnek ingyen készítik el a támogatási kérelmét vagy a pályázatát.