EUR/HUF395,57 +0,51% USD/HUF341,41 +0,51% GBP/HUF455,37 +0,5% CHF/HUF433,09 +0,52% PLN/HUF92,51 +0,47% RON/HUF77,57 +0,51% CZK/HUF16,14 +0,51%
Mélyütést vinne be a magyar agráriumnak a kötelező kamarai tagság megszüntetése – az érdekképviseletek is felszólaltak az ötlet ellen

A kötelező agrárkamarai tagság megszüntetését a NAK és a MAGOSZ is veszélyesnek tartja. Az agrárium szereplői élesen kritizálták a Tisza Párt politikusának nyilatkozatát.
2026.03.22, 11:02

Veszélyes illúzió a szakértők szerint az, hogy a Tisza Párt politikusa, Bóna Szabolcs a kötelező agrárkamarai tagság megszüntetését ígéri. Az Agrokult hírportál ezekről a tervekről kérdezte meg az agrárium szereplőit.

A kötelező agrárkamarai tagság megszüntetését a NAK és a MAGOSZ sem támogatja / Fotó: Shutterstock

Papp Zsolt Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke szerint a kötelező tagság eltörlése nem szabadságot hoz a tagságnak, hanem kiszolgáltatottságot, különösen a kistermelők és családi gazdaságok esetében. Úgy véli, hogy ez nem egy reform, hanem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tudatos leépítése, amelynek következményeit a vidéki gazdák fizetnék meg.

„Aki a kamarát gyengíti, az a magyar agrárium gerincét támadja. Ez az ígéret a tőkeerős nagyvállalatoknak kedvez, miközben magára hagyja azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van szakmai segítségre. Csak hogy néhány példát említsek: a falugazdász-hálózat ingyenes munkája nélkül tízezrek maradnának támogatás, tudás és pályázati segítség nélkül” – fejtette ki, hozzátéve, hogy a gazdák mögül kihúzni az intézményi hátteret, nem más, mint felelőtlen rombolás.

Úgy gondolja, hogy a kormány bizonyította, hogy hosszú távon is stratégiai partnere a gazdáknak, képes megvédeni az agrártámogatásokat és a magyar mezőgazdaság érdekeit.

Kritizálják az elképzelést az agrárium szereplői

Jakab István a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke az Agrokultnak kijelentette, hogy a NAK és a MAGOSZ a leghatározottabban elutasítja az Ukrajna EU-csatlakozását.

Minden eszközzel tiltakozunk a Mercosur megállapodás ellen és akár az utcán is megakadályozzuk von der Leyen őrült terveit, a gazdák támogatásainak csökkentését. Pont ezért zavarja őket a mi munkánk, mert van erőnk és szervezettségünk a saját sorsunk befolyásolására” – emelte ki Jakab.

Cseh Tibor András a NAK alelnöke, a MAGOSZ főtitkára szerint a Tisza Párt ezzel a tervével szétverné Európa leghatékonyabb érdekképviseleti rendszerét, amellyel sikerült elérni például a mostani őstermelői adókedvezményeket, Európa legszigorúbb földtörvényét és azt, hogy a kamarai falugazdászok minden termelőnek ingyen készítik el a támogatási kérelmét vagy a pályázatát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
