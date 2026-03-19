Dráma a Barátság-vezetéknél: elnyelte a föld Kijevben az uniós vizsgálóbizottságot, de az ukránok megtalálták őket – senki se tudja, mi történik velük

Továbbra sem világos, mikor érkezhet meg az uniós delegáció a megrongálódott Barátság-vezetékszakasz helyszínére. Ukrajna azonban bemutatta a vezeték helyreállításának rendszerszintű tervét.
VG
2026.03.19, 17:22
Frissítve: 2026.03.19, 17:52

Miközben az uniós vezetők feszült egyeztetésekre készülnek Orbán Viktor miniszterelnökkel a Kijevnek szánt, 90 milliárd eurós hitel jövőjéről, ezzel párhuzamosan egy hasonló súlyú fejlemény is kibontakozik: vita alakult ki a Barátság-vezeték ügyében – írta meg a Politico.

Dráma a Barátság-vezetéknél: elnyelte a föld Kijevben az uniós vizsgálóbizottságot, de az ukránok megtalálták őket – senki se tudja, mi történik velük / Fotó: Mol

Az uniós missziót kedden jelentették be, miután hetekig nyomás nehezedett Brüsszelre, hogy tisztázza Kijev állítását, miszerint a vezetéket januárban egy orosz támadás rongálta meg.

A cikk szerint ugyanakkor 

továbbra sem világos, mikor érkezhet meg a delegáció a megrongálódott vezetékszakasz helyszínére. 

A misszió szerdán megérkezett Kijevbe, és jelenleg Ukrajna jóváhagyására vár, mielőtt a Barátság-vezeték „epicentrumához” utazna, amely körülbelül négyórányira található a fővárostól.

A helyzetet tovább bonyolítja maga Ukrajna is, amely állítása szerint nincs tisztában a látogatás időpontjával és részleteivel. Az Európai Bizottság szóvivője nem adott választ arra a kérdésre, hogy a misszió megkapta-e az engedélyt a belépésre.

Közben Ukrajna bemutatta az Európai Unió szakértői munkacsoportjának az orosz támadásban megrongálódott Barátság-vezeték helyreállításának rendszerszintű tervét, és megállapodott a közös lépések irányairól.

Szerhij Koreckij, a Naftohaz ukrán állami gázvállalat igazgatótanácsának elnöke közölte: a kijevi találkozón részt vett Gediminas Navickas, az EU helyettes nagykövete. 

„Az Ukrtransznafta (az olajvezeték üzemeltetője) vezetésével közösen részletesen tájékoztattuk partnereinket az orosz támadás következményeiről, amelyet a Barátság kőolajvezeték infrastruktúrája szenvedett el. Ismertettük a jelenlegi helyzetet, bemutattuk a rendszerszintű helyreállítási tervet, és megvitattuk a következő közös lépéseket” – írta Koreckij a Facebookon.

Hangsúlyozta, hogy a Naftohaz nagyra értékeli az EU javaslatát a Lviv megyei Brodiban lévő szivattyúállomás helyreállításához nyújtott pénzügyi és technikai segítségről. 

Hozzátette, hogy az uniós munkacsoport segíteni fog a Naftohaznak és leányvállalatának, az Ukrtransznaftának a vezeték helyreállításában „a legmagasabb európai mérnöki és biztonsági szabványoknak megfelelően, valamint a további terrorista támadások megelőzése érdekében”. Nem fedte fel viszont azt, hogy a szakértői csoport tervezi-e a megrongált olajvezeték helyszíni megtekintését.

António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be a napokban, hogy intenzív tárgyalásokat indítottak az EU-tagállamokkal és Ukrajnával minden szinten a vezetékes olajszállítás helyreállításáról Magyarország és Szlovákia felé. 

Az EU technikai támogatást és finanszírozást ajánlott Ukrajnának a Barátság-olajvezeték orosz támadás által okozott károsodásának helyreállítására, amit Ukrajna pozitívan értékelt és elfogadott.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
