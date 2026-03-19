Dráma a Barátság-vezetéknél: elnyelte a föld Kijevben az uniós vizsgálóbizottságot, de az ukránok megtalálták őket – senki se tudja, mi történik velük
Miközben az uniós vezetők feszült egyeztetésekre készülnek Orbán Viktor miniszterelnökkel a Kijevnek szánt, 90 milliárd eurós hitel jövőjéről, ezzel párhuzamosan egy hasonló súlyú fejlemény is kibontakozik: vita alakult ki a Barátság-vezeték ügyében – írta meg a Politico.
Az uniós missziót kedden jelentették be, miután hetekig nyomás nehezedett Brüsszelre, hogy tisztázza Kijev állítását, miszerint a vezetéket januárban egy orosz támadás rongálta meg.
A cikk szerint ugyanakkor
továbbra sem világos, mikor érkezhet meg a delegáció a megrongálódott vezetékszakasz helyszínére.
A misszió szerdán megérkezett Kijevbe, és jelenleg Ukrajna jóváhagyására vár, mielőtt a Barátság-vezeték „epicentrumához” utazna, amely körülbelül négyórányira található a fővárostól.
A helyzetet tovább bonyolítja maga Ukrajna is, amely állítása szerint nincs tisztában a látogatás időpontjával és részleteivel. Az Európai Bizottság szóvivője nem adott választ arra a kérdésre, hogy a misszió megkapta-e az engedélyt a belépésre.
Közben Ukrajna bemutatta az Európai Unió szakértői munkacsoportjának az orosz támadásban megrongálódott Barátság-vezeték helyreállításának rendszerszintű tervét, és megállapodott a közös lépések irányairól.
Szerhij Koreckij, a Naftohaz ukrán állami gázvállalat igazgatótanácsának elnöke közölte: a kijevi találkozón részt vett Gediminas Navickas, az EU helyettes nagykövete.
„Az Ukrtransznafta (az olajvezeték üzemeltetője) vezetésével közösen részletesen tájékoztattuk partnereinket az orosz támadás következményeiről, amelyet a Barátság kőolajvezeték infrastruktúrája szenvedett el. Ismertettük a jelenlegi helyzetet, bemutattuk a rendszerszintű helyreállítási tervet, és megvitattuk a következő közös lépéseket” – írta Koreckij a Facebookon.
Hangsúlyozta, hogy a Naftohaz nagyra értékeli az EU javaslatát a Lviv megyei Brodiban lévő szivattyúállomás helyreállításához nyújtott pénzügyi és technikai segítségről.
Hozzátette, hogy az uniós munkacsoport segíteni fog a Naftohaznak és leányvállalatának, az Ukrtransznaftának a vezeték helyreállításában „a legmagasabb európai mérnöki és biztonsági szabványoknak megfelelően, valamint a további terrorista támadások megelőzése érdekében”. Nem fedte fel viszont azt, hogy a szakértői csoport tervezi-e a megrongált olajvezeték helyszíni megtekintését.
António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be a napokban, hogy intenzív tárgyalásokat indítottak az EU-tagállamokkal és Ukrajnával minden szinten a vezetékes olajszállítás helyreállításáról Magyarország és Szlovákia felé.
Az EU technikai támogatást és finanszírozást ajánlott Ukrajnának a Barátság-olajvezeték orosz támadás által okozott károsodásának helyreállítására, amit Ukrajna pozitívan értékelt és elfogadott.