Máris megtalálta Amerika az új európai szövetségesét: most ebbe az országba öli minden pénzét – rögtön hatalmas gázmegállapodást kötöttek

Albánia amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításáról és a vlorai energetikai infrastruktúra fejlesztéséről kötött megállapodást Tiranában – számolt be róla szerdán a Jutarnji List . A horvát napilap beszámolója szerint a megállapodást április 28-án írta alá az albán kormány, az albán állami gázipari társaság, az Albgaz, valamint amerikai és görög partnerek képviselői. A húsz évre szóló megállapodás értéke hatmilliárd dollár. A tervek szerint Vlora kikötőjében LNG-infrastruktúrát alakítanak ki, amely évente mintegy egymilliárd köbméter amerikai cseppfolyósított földgáz fogadását tenné lehetővé.

Albánia amerikai LNG szállításáról állapodott meg

A megállapodás aláírását az albán miniszterelnöki hivatal is megerősítette. Közleménye szerint a Vlora Energy Hub fejlesztéséről szóló memorandum és az LNG-szállításra vonatkozó keretmegállapodás az energiaforrások diverzifikálását és Albánia energiafüggetlenségének erősítését szolgálja, az Amerikai Egyesült Államokkal és Görögországgal együttműködésben.

A Balkan Green Energy News energetikai szakportál szerint a szállítások 2030-ban indulhatnak.

A hivatalos albán közlemény szerint a projekt több elemből álló energetikai központtá alakítaná Vlorát. Edi Rama albán miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a kikötőváros olyan kapuvá válhat, amely összekapcsolja az energiatermelést, a gázinfrastruktúrát és a regionális piacokat.

Az Albgaz tervei szerint gázvezeték épülne Vlora kikötője és a TAP vezeték között. A TAP Azerbajdzsánból Törökországon és Görögországon át szállít földgázt Délkelet-Európa felé. A vlorai összeköttetés később kapcsolódhatna a Görögországtól Albánián és Montenegrón át Horvátországig tervezett adriai–jón gázvezetékhez.

A friss LNG-megállapodással összefüggésben energetikai szakportálok az Aktor LNG USA, az albán Albgaz és az amerikai Venture Global vállalatot említették.

