Deviza
EUR/HUF358,17 -0,86% USD/HUF303,95 -1,43% GBP/HUF414,42 -0,95% CHF/HUF390,62 -1,02% PLN/HUF84,7 -0,48% RON/HUF68,1 -1,26% CZK/HUF14,72 -0,62% EUR/HUF358,17 -0,86% USD/HUF303,95 -1,43% GBP/HUF414,42 -0,95% CHF/HUF390,62 -1,02% PLN/HUF84,7 -0,48% RON/HUF68,1 -1,26% CZK/HUF14,72 -0,62%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX137 250,63 +0,97% MTELEKOM2 514 +1,43% MOL4 216 -2,32% OTP43 770 +2,74% RICHTER12 820 -0,16% OPUS327 -0,76% ANY7 450 +1,61% AUTOWALLIS149 +0,67% WABERERS4 610 +4,34% BUMIX9 164,21 +1,15% CETOP4 380,94 +1,08% CETOP NTR2 825,22 +2,68% BUX137 250,63 +0,97% MTELEKOM2 514 +1,43% MOL4 216 -2,32% OTP43 770 +2,74% RICHTER12 820 -0,16% OPUS327 -0,76% ANY7 450 +1,61% AUTOWALLIS149 +0,67% WABERERS4 610 +4,34% BUMIX9 164,21 +1,15% CETOP4 380,94 +1,08% CETOP NTR2 825,22 +2,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
Albánia
Egyesült Államok
LNG

Máris megtalálta Amerika az új európai szövetségesét: most ebbe az országba öli minden pénzét – rögtön hatalmas gázmegállapodást kötöttek

Húsz évre szóló megállapodást kötött európai partnerével az Egyesült Államok. Albánia amerikai LNG szállításáról állapodott meg.
VG/MTI
2026.05.06, 12:08
Frissítve: 2026.05.06, 12:54

Albánia amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításáról és a vlorai energetikai infrastruktúra fejlesztéséről kötött megállapodást Tiranában – számolt be róla szerdán a Jutarnji List . A horvát napilap beszámolója szerint a megállapodást április 28-án írta alá az albán kormány, az albán állami gázipari társaság, az Albgaz, valamint amerikai és görög partnerek képviselői. A húsz évre szóló megállapodás értéke hatmilliárd dollár. A tervek szerint Vlora kikötőjében LNG-infrastruktúrát alakítanak ki, amely évente mintegy egymilliárd köbméter amerikai cseppfolyósított földgáz fogadását tenné lehetővé.

LNG Facilities in Chongqing as China Wields Commodities Leverage with LNG and Tungsten Curbs
Albánia amerikai LNG szállításáról állapodott meg / Fotó: Na Bian / AFP (képünk illusztráció)

A megállapodás aláírását az albán miniszterelnöki hivatal is megerősítette. Közleménye szerint a Vlora Energy Hub fejlesztéséről szóló memorandum és az LNG-szállításra vonatkozó keretmegállapodás az energiaforrások diverzifikálását és Albánia energiafüggetlenségének erősítését szolgálja, az Amerikai Egyesült Államokkal és Görögországgal együttműködésben.

A Balkan Green Energy News energetikai szakportál szerint a szállítások 2030-ban indulhatnak.

A hivatalos albán közlemény szerint a projekt több elemből álló energetikai központtá alakítaná Vlorát. Edi Rama albán miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a kikötőváros olyan kapuvá válhat, amely összekapcsolja az energiatermelést, a gázinfrastruktúrát és a regionális piacokat.

Az Albgaz tervei szerint gázvezeték épülne Vlora kikötője és a TAP vezeték között. A TAP Azerbajdzsánból Törökországon és Görögországon át szállít földgázt Délkelet-Európa felé. A vlorai összeköttetés később kapcsolódhatna a Görögországtól Albánián és Montenegrón át Horvátországig tervezett adriai–jón gázvezetékhez.

A friss LNG-megállapodással összefüggésben energetikai szakportálok az Aktor LNG USA, az albán Albgaz és az amerikai Venture Global vállalatot említették.

Amerika gázközpontot nyithat Európában, bejelentkezett érte az első ország: innen teríthetik szét az LNG-t a többi államnak

Lengyelország kulcsszerepre tör az amerikai energia európai elosztásában, Karol Nawrocki elnök azt szeretné, hogy hazája regionális központtá váljon az olaj- és földgázbehozatalban. Varsó egyértelműen magasabb fokozatba kapcsolt az energiapolitikában. Nawrocki szerdán bejelentette, országa készen áll arra, hogy az amerikai energia – elsősorban a földgáz – egyik legfontosabb európai belépési pontjává váljon.

Lengyelország északi kapuként szolgálhatna a régió számára, ami alapjaiban alakíthatja át Közép-Európa energiaellátását, megvédve a régiót a piaci bizonytalanságoktól

– jelentette ki az elnök.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
401 cikk

Energiaválság

Energiaválság
1546 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu