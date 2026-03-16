Washington feltekeri a hőmérsékletet: Irán partjaihoz vezényelték a haditengerészetet, már nem félnek a válaszcsapásoktól
Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó megközelítette Irán partjait, és csatlakozott a térségben zajló katonai műveletekhez. A hírt az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága, a CENTCOM tette közzé hétfőn.
A közlemény szerint a hadihajó és a hozzá tartozó repülőegységek fontos szerepet kapott a térségben végrehajtott légicsapásokban.
A repülőgép-hordozó fedélzetéről induló vadászgépek és támadórepülők biztosítják, hogy a támadások „éjjel-nappal”, megszakítás nélkül folytatódhassanak.
A CENTCOM vezetője, Brad Cooper tengernagy egy videóüzenetben beszélt a hadműveletek részleteiről. Elmondása szerint az amerikai légierő az elmúlt több mint két hét során már hatezernél is több bevetést hajtott végre Irán fölött.
A tábornok szerint az Egyesült Államok célja, hogy megszüntesse azokat a katonai képességeket, amelyek veszélyt jelentenek a térség hajózási útvonalaira, különösen a világ egyik legfontosabb tengeri szűk keresztmetszetének számító Hormuzi-szoros biztonságára.
Cooper hangsúlyozta: az amerikai erők összehangolt légi, tengeri és szárazföldi műveletekben vesznek részt. Ennek eredményeként eddig több mint száz iráni haditengerészeti egységet semmisítettek meg.
A légi, szárazföldi és tengeri képességek kombinációjával sikeresen elpusztítottunk több mint 100 iráni haditengerészeti egységet, a csapások pedig tovább folytatódnak
– fogalmazott a CENTCOM parancsnoka.
Tovább nő a nyomás Iránon
A hétfőn indított műveletek újabb célpontjai az iráni rakéta- és dróngyártó infrastruktúrák. Az amerikai hadvezetés szerint ezek a létesítmények kulcsszerepet játszanak az iráni fegyverrendszerek fejlesztésében és gyártásában.
A Pentagon célja nem csupán az egyes fegyverraktárak vagy üzemek megsemmisítése, hanem az iráni hadiipari kapacitások szélesebb termelési bázisának megbénítása. Ez azt jelenti, hogy az amerikai műveletek a gyártási lánc több pontját is célba veszik.
A Lincoln repülőgép-hordozó megjelenése ezért nem pusztán katonai erősítés, hanem egyértelmű üzenet is a térségben:
az Egyesült Államok kész fenntartani, sőt fokozni a nyomást Iránon, amennyiben az továbbra is veszélyezteti a nemzetközi hajózást és a térség biztonságát.
A Hormuzi-szoros stratégiai jelentősége miatt a konfliktus kimenetele messze túlmutathat a térségen. A világ tengeri olajszállításának jelentős része ezen a keskeny vízi útvonalon halad át, így bármilyen katonai eszkaláció további nyomást helyezhet az egyébként is feszült globális energiapiacra.
