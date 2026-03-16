Deviza
EUR/HUF390,93 -0,43% USD/HUF339,79 -1,02% GBP/HUF452,49 -0,5% CHF/HUF431,41 -0,73% PLN/HUF91,51 -0,4% RON/HUF76,73 -0,26% CZK/HUF15,99 -0,38% EUR/HUF390,93 -0,43% USD/HUF339,79 -1,02% GBP/HUF452,49 -0,5% CHF/HUF431,41 -0,73% PLN/HUF91,51 -0,4% RON/HUF76,73 -0,26% CZK/HUF15,99 -0,38%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 787,85 -0,79% MTELEKOM2 040 -0,49% MOL3 766 -2,08% OTP35 340 -0,48% RICHTER11 880 0% OPUS508 -1,17% ANY7 300 +0,27% AUTOWALLIS155 +0,98% WABERERS4 900 -1,21% BUMIX9 417,64 -0,55% CETOP4 077,36 +0,36% CETOP NTR2 554,74 +0,36% BUX120 787,85 -0,79% MTELEKOM2 040 -0,49% MOL3 766 -2,08% OTP35 340 -0,48% RICHTER11 880 0% OPUS508 -1,17% ANY7 300 +0,27% AUTOWALLIS155 +0,98% WABERERS4 900 -1,21% BUMIX9 417,64 -0,55% CETOP4 077,36 +0,36% CETOP NTR2 554,74 +0,36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közel-keleti válság
Hormuzi-szoros
Abraham Lincoln
repülőgép-hordozó
amerikai haditengerészet
Irán

Washington feltekeri a hőmérsékletet: Irán partjaihoz vezényelték a haditengerészetet, már nem félnek a válaszcsapásoktól

Az amerikai hadsereg újabb erősítést vezényelt a Hormuzi-szoroshoz. A USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó Irán partjaihoz hajózott, és várhatóan csatlakozik az ország ellen éjjel-nappal zajló támadásokhoz.
VG/MTI
2026.03.16, 17:30
Frissítve: 2026.03.16, 17:35

Az amerikai haditengerészet bejelentette, hogy a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó megközelítette Irán partjait, miközben az Egyesült Államok folytatja a katonai műveleteket a térségben.

irán
Az Egyesült Államok tovább növeli katonai jelenlétét Irán közelében / Fotó: AFP

Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó megközelítette Irán partjait, és csatlakozott a térségben zajló katonai műveletekhez. A hírt az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága, a CENTCOM tette közzé hétfőn.

A közlemény szerint a hadihajó és a hozzá tartozó repülőegységek fontos szerepet kapott a térségben végrehajtott légicsapásokban. 

A repülőgép-hordozó fedélzetéről induló vadászgépek és támadórepülők biztosítják, hogy a támadások „éjjel-nappal”, megszakítás nélkül folytatódhassanak.

A CENTCOM vezetője, Brad Cooper tengernagy egy videóüzenetben beszélt a hadműveletek részleteiről. Elmondása szerint az amerikai légierő az elmúlt több mint két hét során már hatezernél is több bevetést hajtott végre Irán fölött.

A tábornok szerint az Egyesült Államok célja, hogy megszüntesse azokat a katonai képességeket, amelyek veszélyt jelentenek a térség hajózási útvonalaira, különösen a világ egyik legfontosabb tengeri szűk keresztmetszetének számító Hormuzi-szoros biztonságára.

Cooper hangsúlyozta: az amerikai erők összehangolt légi, tengeri és szárazföldi műveletekben vesznek részt. Ennek eredményeként eddig több mint száz iráni haditengerészeti egységet semmisítettek meg.

A légi, szárazföldi és tengeri képességek kombinációjával sikeresen elpusztítottunk több mint 100 iráni haditengerészeti egységet, a csapások pedig tovább folytatódnak

– fogalmazott a CENTCOM parancsnoka.

Tovább nő a nyomás Iránon

A hétfőn indított műveletek újabb célpontjai az iráni rakéta- és dróngyártó infrastruktúrák. Az amerikai hadvezetés szerint ezek a létesítmények kulcsszerepet játszanak az iráni fegyverrendszerek fejlesztésében és gyártásában.

A Pentagon célja nem csupán az egyes fegyverraktárak vagy üzemek megsemmisítése, hanem az iráni hadiipari kapacitások szélesebb termelési bázisának megbénítása. Ez azt jelenti, hogy az amerikai műveletek a gyártási lánc több pontját is célba veszik.

A Lincoln repülőgép-hordozó megjelenése ezért nem pusztán katonai erősítés, hanem egyértelmű üzenet is a térségben: 

az Egyesült Államok kész fenntartani, sőt fokozni a nyomást Iránon, amennyiben az továbbra is veszélyezteti a nemzetközi hajózást és a térség biztonságát.

A Hormuzi-szoros stratégiai jelentősége miatt a konfliktus kimenetele messze túlmutathat a térségen. A világ tengeri olajszállításának jelentős része ezen a keskeny vízi útvonalon halad át, így bármilyen katonai eszkaláció további nyomást helyezhet az egyébként is feszült globális energiapiacra.

Így még nem alázta meg Amerika Zelenszkijt: Trump ország-világ előtt megmondta, nincs szüksége Ukrajnára – "Többet tudunk"

Kijev korábban azt állította, hogy Washingtonnak óriási szüksége van a harctéri tapasztalataikra. Trump azonban most egyértelművé tette, hogy az amerikai hadseregnek semmi szüksége az ukrán drónképességekre a Közel-Keleten.

 

Izraeli háború

Izraeli háború
2580 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
