Washington feltekeri a hőmérsékletet: Irán partjaihoz vezényelték a haditengerészetet, már nem félnek a válaszcsapásoktól

Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó megközelítette Irán partjait, és csatlakozott a térségben zajló katonai műveletekhez. A hírt az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága, a CENTCOM tette közzé hétfőn.

A közlemény szerint a hadihajó és a hozzá tartozó repülőegységek fontos szerepet kapott a térségben végrehajtott légicsapásokban.

A repülőgép-hordozó fedélzetéről induló vadászgépek és támadórepülők biztosítják, hogy a támadások „éjjel-nappal”, megszakítás nélkül folytatódhassanak.

A CENTCOM vezetője, Brad Cooper tengernagy egy videóüzenetben beszélt a hadműveletek részleteiről. Elmondása szerint az amerikai légierő az elmúlt több mint két hét során már hatezernél is több bevetést hajtott végre Irán fölött.

A tábornok szerint az Egyesült Államok célja, hogy megszüntesse azokat a katonai képességeket, amelyek veszélyt jelentenek a térség hajózási útvonalaira, különösen a világ egyik legfontosabb tengeri szűk keresztmetszetének számító Hormuzi-szoros biztonságára.

Cooper hangsúlyozta: az amerikai erők összehangolt légi, tengeri és szárazföldi műveletekben vesznek részt. Ennek eredményeként eddig több mint száz iráni haditengerészeti egységet semmisítettek meg.

A légi, szárazföldi és tengeri képességek kombinációjával sikeresen elpusztítottunk több mint 100 iráni haditengerészeti egységet, a csapások pedig tovább folytatódnak

– fogalmazott a CENTCOM parancsnoka.

Tovább nő a nyomás Iránon

A hétfőn indított műveletek újabb célpontjai az iráni rakéta- és dróngyártó infrastruktúrák. Az amerikai hadvezetés szerint ezek a létesítmények kulcsszerepet játszanak az iráni fegyverrendszerek fejlesztésében és gyártásában.

A Pentagon célja nem csupán az egyes fegyverraktárak vagy üzemek megsemmisítése, hanem az iráni hadiipari kapacitások szélesebb termelési bázisának megbénítása. Ez azt jelenti, hogy az amerikai műveletek a gyártási lánc több pontját is célba veszik.