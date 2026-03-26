Ettől tartott a világ: döntő szárazföldi csatára készül Irán és Amerika, egy olajsziget lenne az ütközet helyszíne – ömlenek oda a katonák és a fegyverek

Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség új szintre lépett, miután hírszerzési információk szerint Teherán intenzív katonai előkészületekbe kezdett a Perzsa-öbölben található Kharg-szigeten – írja a CNN.

Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség új szintre lépet / Fotó: NurPhoto / AFP

Kharg-sziget stratégiai jelentősége óriási: Irán nyersolajexportjának mintegy 90 százaléka ezen a kis, Manhattan harmadának megfelelő méretű szigeten keresztül zajlik.

Bár földrajzilag nem közvetlenül a Hormuzi-szorosnál helyezkedik el, az iráni energiaszektor kulcsfontosságú csomópontja, így ellenőrzése komoly gazdasági és geopolitikai nyomásgyakorlási eszközt jelenthet.

Az amerikai adminisztráció – a hírek szerint – mérlegeli, hogy szárazföldi művelet keretében elfoglalja a szigetet, ezzel kényszerítve Iránt a Hormuzi-szoros megnyitására. A terv azonban komoly kockázatokat rejt. Irán az elmúlt hetekben megerősítette a sziget védelmét: további légvédelmi rendszereket, köztük vállról indítható rakétákat (MANPADS) telepített, valamint aknamezőket hozott létre – nemcsak a szárazföld belsejében, hanem a part mentén is, ahol egy esetleges amerikai partra szállás történhetne.

Az Egyesült Államok már korábban is csapásokat mért a szigetre: március 13-án mintegy 90 célpontot támadtak, köztük rakéta- és aknaraktárakat. Az olajinfrastruktúrát azonban szándékosan megkímélték.

A műveletek ugyan gyengítették az iráni védelmet, de a sziget továbbra is komoly fenyegetést jelentene egy inváziós erő számára, különösen az iráni partok közelsége miatt, ahonnan ballisztikus rakéták és drónok indíthatók.

Az amerikai hadsereg már mozgósította a térségbe a potenciális bevetéshez szükséges erőket. Két Marine Expeditionary Unit – több ezer tengerészgyalogossal, hadihajókkal, repülőeszközökkel és partra szálló járművekkel – érkezett a Közel-Keletre.

Emellett az amerikai 82. légiszállítású hadosztály mintegy ezer katonája is hamarosan a térségbe települhet. Ezek az egységek kifejezetten gyors reagálású, támadó műveletekre specializálódtak, így kulcsszerepet játszhatnának egy Kharg elleni akcióban.

A katonai szakértők ugyanakkor jelentős amerikai veszteségekre figyelmeztetnek.

A sűrűn védett sziget, az aknák, a légvédelmi rendszerek és az iráni válaszcsapások – különösen drónokkal és rakétákkal – komoly kockázatot jelentenek. James Stavridis volt NATO-főparancsnok szerint az iráni erők „mindent megtesznek majd a maximális amerikai veszteségek okozásáért”, különösen ha amerikai csapatok lépnek iráni területre.