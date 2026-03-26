Ettől tartott a világ: döntő szárazföldi csatára készül Irán és Amerika, egy olajsziget lenne az ütközet helyszíne – ömlenek oda a katonák és a fegyverek
Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség új szintre lépett, miután hírszerzési információk szerint Teherán intenzív katonai előkészületekbe kezdett a Perzsa-öbölben található Kharg-szigeten – írja a CNN.
Kharg-sziget stratégiai jelentősége óriási: Irán nyersolajexportjának mintegy 90 százaléka ezen a kis, Manhattan harmadának megfelelő méretű szigeten keresztül zajlik.
Bár földrajzilag nem közvetlenül a Hormuzi-szorosnál helyezkedik el, az iráni energiaszektor kulcsfontosságú csomópontja, így ellenőrzése komoly gazdasági és geopolitikai nyomásgyakorlási eszközt jelenthet.
Az amerikai adminisztráció – a hírek szerint – mérlegeli, hogy szárazföldi művelet keretében elfoglalja a szigetet, ezzel kényszerítve Iránt a Hormuzi-szoros megnyitására. A terv azonban komoly kockázatokat rejt. Irán az elmúlt hetekben megerősítette a sziget védelmét: további légvédelmi rendszereket, köztük vállról indítható rakétákat (MANPADS) telepített, valamint aknamezőket hozott létre – nemcsak a szárazföld belsejében, hanem a part mentén is, ahol egy esetleges amerikai partra szállás történhetne.
Az Egyesült Államok már korábban is csapásokat mért a szigetre: március 13-án mintegy 90 célpontot támadtak, köztük rakéta- és aknaraktárakat. Az olajinfrastruktúrát azonban szándékosan megkímélték.
A műveletek ugyan gyengítették az iráni védelmet, de a sziget továbbra is komoly fenyegetést jelentene egy inváziós erő számára, különösen az iráni partok közelsége miatt, ahonnan ballisztikus rakéták és drónok indíthatók.
Az amerikai hadsereg már mozgósította a térségbe a potenciális bevetéshez szükséges erőket. Két Marine Expeditionary Unit – több ezer tengerészgyalogossal, hadihajókkal, repülőeszközökkel és partra szálló járművekkel – érkezett a Közel-Keletre.
Emellett az amerikai 82. légiszállítású hadosztály mintegy ezer katonája is hamarosan a térségbe települhet. Ezek az egységek kifejezetten gyors reagálású, támadó műveletekre specializálódtak, így kulcsszerepet játszhatnának egy Kharg elleni akcióban.
A katonai szakértők ugyanakkor jelentős amerikai veszteségekre figyelmeztetnek.
A sűrűn védett sziget, az aknák, a légvédelmi rendszerek és az iráni válaszcsapások – különösen drónokkal és rakétákkal – komoly kockázatot jelentenek. James Stavridis volt NATO-főparancsnok szerint az iráni erők „mindent megtesznek majd a maximális amerikai veszteségek okozásáért”, különösen ha amerikai csapatok lépnek iráni területre.
Irán politikai vezetése egyértelmű fenyegetéseket is megfogalmazott. A parlament elnöke figyelmeztetett: ha bármely ellenséges erő megpróbál elfoglalni egy iráni szigetet, akkor a térség egyik támogató országának „létfontosságú infrastruktúrája korlátlan támadások célpontjává válik”. Ez arra utal, hogy egy ilyen művelet könnyen regionális konfliktussá szélesedhet.
A kockázatok miatt nemcsak amerikai szakértők, hanem öböl menti szövetségesek is óvatosságra intenek. Attól tartanak, hogy egy szárazföldi hadművelet elhúzódó háborúhoz és súlyos eszkalációhoz vezetne. Alternatív megoldásként felmerült egy tengeri blokád lehetősége, amely megakadályozná az olajexportot anélkül, hogy amerikai csapatok lépnének iráni területre.