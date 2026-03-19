Irán nem viccelt, tényleg visszavágott: megtámadta Izrael egyik legnagyobb olajfinomítóját – kigyulladt a létesítmény

2026.03.19, 17:59
Frissítve: 2026.03.19, 18:03

Iráni rakétatámadás érte Izrael olajfinomítóit az északi Haifa kikötővárosában, azonban az izraeli energiaügyi minisztérium csütörtöki közlése szerint nem okozott „jelentős károkat”.

Eli Cohen energiaügyi miniszter elmondta, hogy az áramszolgáltatás rövid időre megszakadt, de a legtöbb érintett területen már helyreállt. „Az északi régió villamosenergia-hálózatában keletkezett károk локálisak és nem jelentősek” – fogalmazott Cohen. Hozzátette: „Az észak felé irányuló rakétazápor során nem keletkezett számottevő kár az izraeli infrastruktúrában.”

A Reuters beszámolója szerint a rendőrség közölte, hogy tűzszerész egységek több haifai helyszínen is dolgoznak, ahol a becsapódott lövedékek földet értek. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

Izrael környezetvédelmi minisztériuma arról számolt be, hogy egy elfogott rakéta törmeléke hullott Haifára, amelyet jelenleg veszélyes anyagként vizsgálnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
