Miért omlott össze ilyen gyorsan az iráni légvédelem? A töredezett hálózat és a kínai HQ-9B rejtélye a 2026-os háborúban

Az iráni légvédelem nem működik hatékonyan – legalábbis ezt mutatják az amerikai izraeli–iráni háború tapasztalatai. Ennek egyik legfontosabb oka, hogy az iráni légvédelem töredezett: nincs egy központosított, valós idejű, országos hálózat, így az ország légtere viszonylag nyitottá vált a támadások előtt.

Ehhez fontos megérteni, hogyan működik a modern légelhárítás. Az integrált légvédelmi rendszer (IADS) egy szorosan összekapcsolt, valós idejű adatmegosztó hálózat. A rendszer úgy működik, mint egy központi idegrendszer: a távoli korai figyelmeztető radarok érzékelik a közeledő repülőgépeket vagy rakétákat, majd azonnal továbbítják az adatokat a parancsnoki központoknak.

Ezek feldolgozzák az információkat, priorizálják a fenyegetéseket, és automatikusan kijelölik a legmegfelelőbb üteget a válaszadáshoz. Ha egy radar kiesik, a többiek átveszik a feladatot. Ilyen korszerű, országos szintű hálózatot építettek ki többek között a nyugati államok és Oroszország, így ezekben az országokban az egész légtér szinte folyamatosan látható és koordináltan védhető.

Irán esetében azonban ez a szintű integráció hiányzik, vagy legalábbis nagyon hiányos.

A légvédelem elsősorban orosz Sz-300 rendszerekből, kínai HQ-9B-ből (amennyiben megérkezett) és saját fejlesztésű eszközökből, például a Bavar-373-ból áll. Ezek az elemek azonban különböző gyártóktól, különböző technológiával készültek, ezért nehezen vagy egyáltalán nem kompatibilisek egymással.

Más radarfrekvenciákat használnak, más adatátviteli módokat, és nincs mögöttük egységes, modern szoftveres irányítási központ, amely mindent összekötne és automatikusan koordinálna. A különböző ütegek, radarok és parancsnoki központok vezetői legtöbbször csak rádiótelefonon vagy lassú adatcserével tartják a kapcsolatot egymással. Emiatt, ha egy fontos radar vagy irányítóközpont megsemmisül, egész régiók megvakulnak:

az ütegek önállóan maradnak, sokkal rövidebb látótávolsággal és lassabb reakcióidővel.

Bár Irán saját fejlesztésekkel és fegyverimporttal igyekszik erősíteni a védelmét, a nemzetközi szankciók miatti alkatrészhiány, a karbantartási problémák és a technológiai elmaradás miatt nem tudott modern, integrált légvédelmet kiépíteni.