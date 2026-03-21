Miért omlott össze ilyen gyorsan az iráni légvédelem? A töredezett hálózat és a kínai HQ-9B rejtélye a 2026-os háborúban
Az iráni légvédelem nem működik hatékonyan – legalábbis ezt mutatják az amerikai izraeli–iráni háború tapasztalatai. Ennek egyik legfontosabb oka, hogy az iráni légvédelem töredezett: nincs egy központosított, valós idejű, országos hálózat, így az ország légtere viszonylag nyitottá vált a támadások előtt.
Ehhez fontos megérteni, hogyan működik a modern légelhárítás. Az integrált légvédelmi rendszer (IADS) egy szorosan összekapcsolt, valós idejű adatmegosztó hálózat. A rendszer úgy működik, mint egy központi idegrendszer: a távoli korai figyelmeztető radarok érzékelik a közeledő repülőgépeket vagy rakétákat, majd azonnal továbbítják az adatokat a parancsnoki központoknak.
Ezek feldolgozzák az információkat, priorizálják a fenyegetéseket, és automatikusan kijelölik a legmegfelelőbb üteget a válaszadáshoz. Ha egy radar kiesik, a többiek átveszik a feladatot. Ilyen korszerű, országos szintű hálózatot építettek ki többek között a nyugati államok és Oroszország, így ezekben az országokban az egész légtér szinte folyamatosan látható és koordináltan védhető.
Irán esetében azonban ez a szintű integráció hiányzik, vagy legalábbis nagyon hiányos.
A légvédelem elsősorban orosz Sz-300 rendszerekből, kínai HQ-9B-ből (amennyiben megérkezett) és saját fejlesztésű eszközökből, például a Bavar-373-ból áll. Ezek az elemek azonban különböző gyártóktól, különböző technológiával készültek, ezért nehezen vagy egyáltalán nem kompatibilisek egymással.
Más radarfrekvenciákat használnak, más adatátviteli módokat, és nincs mögöttük egységes, modern szoftveres irányítási központ, amely mindent összekötne és automatikusan koordinálna. A különböző ütegek, radarok és parancsnoki központok vezetői legtöbbször csak rádiótelefonon vagy lassú adatcserével tartják a kapcsolatot egymással. Emiatt, ha egy fontos radar vagy irányítóközpont megsemmisül, egész régiók megvakulnak:
az ütegek önállóan maradnak, sokkal rövidebb látótávolsággal és lassabb reakcióidővel.
Bár Irán saját fejlesztésekkel és fegyverimporttal igyekszik erősíteni a védelmét, a nemzetközi szankciók miatti alkatrészhiány, a karbantartási problémák és a technológiai elmaradás miatt nem tudott modern, integrált légvédelmet kiépíteni.
Fontos hangsúlyozni, hogy a légvédelem nem omlott össze teljesen: egyes területeken még mindig működnek kisebb, helyi védelmi rendszerek, például hordozható légvédelmi rakéták vagy a megmaradt rakétaütegek, amelyek főleg a drónok ellen hatékonyak.
Irán állítólag kínai légvédelmet is kapott – vagy mégsem?
Tavaly nyáron több sajtóforrás – köztük a Middle East Eye és az Army Recognition – arról számolt be, hogy Irán megkapta a kínai HQ-9B légvédelmi ütegeket egy olajért-fegyver barter üzlet keretében. A jelentések szerint néhány üteg érkezett, elsősorban a nukleáris létesítmények és Teherán védelmének megerősítésére.
Ugyanakkor nincs hiteles, nyilvános bizonyíték arra, hogy az eszközök valóban megérkeztek és hadrendbe álltak volna. Nincsenek nyilvános fotók, műholdképek és amerikai, izraeli katonai jelentések, amelyek a rendszer bevetését vagy jelenlétét igazolnák. Kína hivatalosan tagadja a szállítást. Így ma sem lehet biztosan kijelenteni, hogy Irán valaha is megkapta és hatékonyan használta volna a kínai rendszert.
Évtizedes lemaradásban az iráni légierő
A háború előtt az iráni légierő 37 ezer fős volt, de az évtizedek óta tartó nemzetközi szankciók nagyrészt elvágták az országot a csúcstechnológiájú katonai felszerelésektől. A perzsa állam régi orosz és kínai sugárhajtású repülőgépekkel, valamint az 1979-es iráni forradalom előtt beszerzett, elavult amerikai modellekkel rendelkezik a saját fejlesztésű járművek mellett.
Teherán 209 vadászrepülőt tudott bevetni a konfliktus előtt, amelyek között F–4-es és F–5-ös gépek, Szuhoj–24-es, valamint MiG–29-es, Chengdu F-7 (kínai MiG–21-másolat) és a legendás F–14 Tomcat példányok voltak. A perzsa állam 2023 és 2025 között többször bejelentette, hogy megállapodást kötött Oroszországgal fejlett Szu–35 típusú harci repülőgépek vásárlásáról, de egyetlen Szu–35-ös sem érkezett meg.
A 2026. február 28-i meglepetésszerű amerikai–izraeli légi csapások első óráiban az iráni légierő gépeit földön semmisítették meg, több mint 30 vadászgépet (köztük F–14-eket, F–4-eket, F–5-öket és Szu–24-eseket) igazoltan megsemmisítettek a földön, a maradék flotta pedig vagy nem tud felszállni, vagy nem lenne esélye a modern F–35-ösök és F–22–esek ellen.
