Az évszázad magyar üzlete: azt állítja a rejtélyes szerb milliárdos, hogy pozitív visszajelzést kapott az OFAC-tól a NIS megvásárlására

Nemrégiben egy rejtélyes szerb milliárdos tűnt fel a Mol–NIS-ügylet körül, aki ajánlatot tett az olajvállalat felvásárlására. A szankciók miatt az üzlethez szükség van az amerikai kormány engedélyére is, de a legfrissebb nyilatkozatok alapján úgy tűnik, az Egyesült Államok nyitott a tárgyalásokra, így Magyarország akár le is csúszhat az évszázad üzletéről.
Nagy Krisztián
2026.05.12, 16:14
Frissítve: 2026.05.12, 16:21

Mint azt korábban megírtuk, egy szerb milliárdos, Ranko Mimovic ajánlatot tett a NIS többségi részvénycsomagjára, az üzlethez szükséges kétmilliárd eurót pedig több tonna arannyal fedezné. Mimovic állítása szerint kapcsolatban áll mind a szerb, mind az orosz féllel, továbbá az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatalával (OFAC), ahonnan pozitív visszajelzést kapott.

Fotó: Reporter.si

Mimovic az OFAC-engedélyről

Mivel az Egyesült Államok 2025 októberében szankciókat vetett ki a NIS-re az orosz többségi tulajdonrész miatt, ezért a vállalat vezetői a részvénycsomag eladása mellett döntöttek. A határidőt az amerikai kormány számos alkalommal módosította, jelenleg május 22-ig kell lefolytatni a tranzakciót.

Eddig úgy tűnt, hogy a Mol vásárolhatja meg a szóban forgó orosz tulajdonrészt, azonban néhány napja a semmiből kapott konkurenciát a magyar olajipari vállalat. 

Egy rejtélyes szerb üzletember, Ranko Mimovic bejelentette, hogy megduplázta a Mol legutóbbi egymilliárd eurós ajánlatát, az üzlethez szükséges tőke pedig rendelkezésére áll.

A hír megjelenése után röviddel szerkesztőségünk felkereste Mimovicot, akinek jogi képviselője arról számolt be, hogy az üzletember valóban ajánlatot tett az orosz tulajdonos, a Grazpromnyenfty részére, továbbá elárulta azt is, hogy az OFAC felé is benyújtották a szükséges kérelmet, ám válasz akkor még nem érkezett, ám most úgy tűnik, változás történt.

Hat hónapja intenzív kommunikációt folytatunk az OFAC-kal és minden kérdésükre válaszoltunk. A visszajelzések pozitívak voltak és megkaptuk a hivatal beleegyezését, így a tárgyalások ezen szakaszát tulajdonképpen lezártuk

− monda Ranko Mimovic a BBC-nek.

Az üzlet hátteréről

A NIS orosz tulajdonrészének megvásárlására hosszú ideje kerestek nemzetközi befektetőket és úgy tűnt, a Mol jöhet ki győztesen a versenyből, ám az utolsó pillanatban tűnt fel a KFT Senator Treasury G.T.7 Dva, amely vállalat Mimovic érdekeltségébe tartozik.

A 2025 augusztusában alapított cég megduplázta a Mol ajánlatát és kétmilliárd eurót kínált a Gazpromnyefty 56,1 százalékos részvénycsomagjáért, amit Mimovic szerint az orosz fél elfogadott, bár ez az állítás egyelőre nem nyert megerősítést.

Úgy gondolom, ebben a szakaszban nincs szükség erre, de lehet, hogy egy későbbi fázisban szó lehet valamilyen együttműködésről, vagy üzemanyagtermékek vásárlásáról 

− mondta Mimovic, amikor arról kérdezték, hogy kapcsolatban van-e a Mollal.

Miután a KFT Senator Treasury G.T.7 Dva ajánlatáról szóló hír napvilágot látott, Alexander Vucic cáfolta, hogy tudott volna az üzletről, majd később Ranko Mimovic arról számolt be, hogy utólagosan értesítette a szerb elnököt is a szándékáról.

A KFT Senator Treasury G.T.7 Dva mögött nem áll semmilyen konzorcium, vagy állami érdek

− fogalmazott Mimovic, majd arról is beszélt, hogy rendelkezik a szükséges tőkével és céljai között szerepel, hogy az esetleges felvásárlás után a pancsovai finomító fejlesztésébe kezdjen.

