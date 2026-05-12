Meglódította az amerikai inflációt az iráni háború

Az Egyesült Államokban a fogyasztói árak áprilisban 3,8 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest. A Munkaügyi Minisztérium áprilisi inflációs adatai felülmúlták a 3,3 százalékos márciusi mutatót és a 3,7 százalékos elemzői várakozást is. Ez a legnagyobb növekedés hároméves visszatekintésben. Az indexet elsősorban az iráni háború kezdete óta emelkedő üzemanyagárak hajtották.

Gyorsult az amerikai infláció / Fotó: NurPhoto via AFP

Éves horizonton gyorsult, hó per hó alapon lassult az infláció

Az élelmiszerárak és energiaköltségek kiszűrésével számított

maginfláció, mely a mögöttes trendet méri, 2,8 százalékkal emelkedett áprilisban, év per év alapon.

A márciusi maginfláció 2,6 százalék volt.

Az elemzők 2,7 százalékot vártak áprilisra.

Ugyanakkor a hó per hó alapon számított 0,6 százalékos áprilisi infláció összhangban van a közgazdászok előrejelzéseivel, s lassulást jelent a márciusi 0,9 százalékhoz képest.

Az energiaárak az április havi növekedés több mint 40 százalékát tették ki. Míg az előző évhez képest 18 százalékkal emelkedtek az energiaárak.

Az amerikai részvénypiac határidős jegyzései vegyesen reagáltak:

a Dow Jones ipari átlag stagnált,

a széles piacot leképező S&P 500 esett,

a technológiai fókuszú Nasdaq határidős értékei is csökkentek.

Elemzők szerint:

az iráni háború miatt a magasabb energiaárak a következő hónapokban más piacokra is beszűrődhetnek.

Például a magasabb benzinárak növelik a közlekedési költségeket, ami viszont drágítja az élelmiszereket és a ruházatot. A földgázárak emelkedése megnövelte a műtrágya költségeit, ami az élelmiszerárakat emeli. Számos termék, a rúzstól a golflabdáig, szintén kitett a közel-keleti zűrzavarnak, mivel olajszármazékokat használnak.

Donald Trump már hétfőn azt mondta, hogy támogatja a szövetségi benzinadó felfüggesztését. Az AAA szerint egy gallon hagyományos ólommentes benzin átlagos országos ára körülbelül 4,50 dollár, szemben az előző évi 3,14 dollárral.

Az Egyesült Államokban két módszerrel számítják az inflációt.

Az egyik a fogyasztói árindex, a CPI.

A másik pedig a kereskedelmi minisztérium által közzétett személyes fogyasztási kiadások (PCE) árindexe.

A jegybank szerepét betöltő Fed a PCE-inflációt részesíti előnyben, míg a mezei befektetők jobbára a fogyasztó árindexet (CPI) figyelik.