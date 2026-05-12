Az Under Armour vesszőfutása folytatódik, még a sztármenedzser sem tudja megállítani a lejtőn

Csapnivaló negyedéves gyorsjelentést tett közzé a New York-i tőzsdenyitás előtt az ikonikus amerikai sportszergyártó, az Under Armour, amelynek egyre mélyül a válsága, hiába hívták vissza 2024-ben a céget megalapító Kevin Planket, a régi-új vezérigazgató sem tudott rendet rakni a vállalat háza táján. Egyelőre.

Az ázsiai forgalom 13 százalékkal nőtt ugyan, de ez sem segített / Fotó: NurPhoto via AFP

De a kilátások is elkeserítőek, a cég az új üzleti évre is bevételcsökkenést és a profit apadását jelzi előre, mire válaszul a nyitás előtti kereskedésben 15 százalékkal zuhant a részvényárfolyam. Pedig Plank azzal tért vissza a cég élére, hogy a forgalom esését megakadályozza, de az nem sikerült neki, így immár sorozatban harmadik éve olvad a vállalat bevétele, s a negyedik évet épp most írjuk.

A visszahívott alapító-vezérigazgató sem segített az Under Armouron

A kínálat radikális szűkítésében a kiutat látó Planknek tehát csalódnia kellett, noha a vállalat termékkínálatának mintegy negyedét nyugdíjazta, miközben és a magasabb haszonkulcsú termékekre összpontosított olyan kategóriákban, mint

az edzés,

a futás

és a csapatsportok.

Ez nem jött be, s különösen fájó, hogy az Under Armour épp legfontosabb piacán, Észak-Amerikában nem tudja megállítani a trendet, nemhogy visszafordítania. Az áprilissal indul idei üzleti évre alacsony, egy számjegyű, magyarán 1-3 százalék közötti bevételcsökkenést látnak reálisnak az Egyesült Államokban és Kanadában, miközben az LSEG elemzői összességében átlagosan 1,6 százalékos növekedést és 5,05 milliárd dolláros bevételt valószínűsítettek.

A társaság éves korrigált üzemi eredménye 140 és 160 millió dollár között lehet majd. Ez az összeg azonban már tartalmazza a Donald Trump-féle extra vámok eltörlése miatt visszautalandó, 70 millió dollárra tehető tételt, viszont a közel-keleti háborús konfliktus miatt a vállalatot érő, 35 millió dollárosra tehető veszteséget is.

Az észak-amerikai forgalom csak nem akar magára találni

A térségben ugyanis népszerűek az Under Armour sportszerei és sportruházati termékei. Az Under Armour a termelését gyakorlatilag kiszervezte a távol-keleti olcsó munkaerővel jellemzett országokba, ezekre viszont Donald Trump tavaly magas büntetővámot vetett ki, jelentősen megdrágítva ezzel a termékek importját.