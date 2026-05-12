Az Under Armour vesszőfutása folytatódik, még a sztármenedzser sem tudja megállítani a lejtőn
Csapnivaló negyedéves gyorsjelentést tett közzé a New York-i tőzsdenyitás előtt az ikonikus amerikai sportszergyártó, az Under Armour, amelynek egyre mélyül a válsága, hiába hívták vissza 2024-ben a céget megalapító Kevin Planket, a régi-új vezérigazgató sem tudott rendet rakni a vállalat háza táján. Egyelőre.
De a kilátások is elkeserítőek, a cég az új üzleti évre is bevételcsökkenést és a profit apadását jelzi előre, mire válaszul a nyitás előtti kereskedésben 15 százalékkal zuhant a részvényárfolyam. Pedig Plank azzal tért vissza a cég élére, hogy a forgalom esését megakadályozza, de az nem sikerült neki, így immár sorozatban harmadik éve olvad a vállalat bevétele, s a negyedik évet épp most írjuk.
A visszahívott alapító-vezérigazgató sem segített az Under Armouron
A kínálat radikális szűkítésében a kiutat látó Planknek tehát csalódnia kellett, noha a vállalat termékkínálatának mintegy negyedét nyugdíjazta, miközben és a magasabb haszonkulcsú termékekre összpontosított olyan kategóriákban, mint
- az edzés,
- a futás
- és a csapatsportok.
Ez nem jött be, s különösen fájó, hogy az Under Armour épp legfontosabb piacán, Észak-Amerikában nem tudja megállítani a trendet, nemhogy visszafordítania. Az áprilissal indul idei üzleti évre alacsony, egy számjegyű, magyarán 1-3 százalék közötti bevételcsökkenést látnak reálisnak az Egyesült Államokban és Kanadában, miközben az LSEG elemzői összességében átlagosan 1,6 százalékos növekedést és 5,05 milliárd dolláros bevételt valószínűsítettek.
A társaság éves korrigált üzemi eredménye 140 és 160 millió dollár között lehet majd. Ez az összeg azonban már tartalmazza a Donald Trump-féle extra vámok eltörlése miatt visszautalandó, 70 millió dollárra tehető tételt, viszont a közel-keleti háborús konfliktus miatt a vállalatot érő, 35 millió dollárosra tehető veszteséget is.
Az észak-amerikai forgalom csak nem akar magára találni
A térségben ugyanis népszerűek az Under Armour sportszerei és sportruházati termékei. Az Under Armour a termelését gyakorlatilag kiszervezte a távol-keleti olcsó munkaerővel jellemzett országokba, ezekre viszont Donald Trump tavaly magas büntetővámot vetett ki, jelentősen megdrágítva ezzel a termékek importját.
S miután a legfelsőbb bíróság önkényesnek és jogalap nélkülinek minősítette Trump büntetővámjait, annak a visszaigénylésére is lehetőség nyílt. A vállalat emellett 8 és 12 cent közötti éves korrigált, egy részvényre jutó nyereséget prognosztizált, szemben az elemzők átlagos 23 centes várakozásával.
Az üzleti évet márciussal lezáró negyedik negyedévben az Under Armour bevétele 1,17 milliárd dollár volt, 1 százalékkal kevesebb az előző évinél, de ezen belül
a meghatározó észak-amerikai eladások 7 százalékkal, 641 millió dollárra csökkentek.
Ezzel szemben az 539 millió dolláros nemzetközi forgalom 10 százalékos bővülést takar. Kiemelkedő, 22 százalékos mértékben nőtt a latin-amerikai értékesítés, míg Európában 7 százalékos növekményt regisztrálhattak, Ázsiában pedig 13 százalékos volt a dinamika. A negyedévet 11 millió dolláros kiigazított nyereséggel zárták.
Tovább csökken a haszonkulcs, aggódnak a befektetők
Ami jó hír, hogy a készletek 3 százalékkal, 915 millió dollárosra csökkentek, de még ez a termékmennyiség is soknak mondható a cég méreteihez és forgalmához képest.
A teljes lezárt üzleti évben a forgalom 4 százalékkal, kereken ötmilliárd dollárra csökkent, ennek 60 százalékát a hazai piacon hozták össze. A cég 45,5 százalékos haszonkulccsal dolgozik, ez 2,7 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, s az idén még további 2,2-2,7 százalékponttal csökkenhet. Az adózott nyereség 50 millió dollárra jött ki.
Plank azonban nem adja fel könnyen, kijelentette, hogy a termékstruktúra további átalakításával, a működési modell egyszerűsítésével és a felelősségi körök, az elszámoltathatóság konkrétabb meghatározásával próbálnak előbbre lépni. Meglátjuk, sikerül-e, vagy ők is kínai kézre kerülnek, mint a műfaj egyik klasszikusa, a német Puma.