Megszólalt a szakértő a Tisza-kormány adóprogramjáról – kiderült, kik járnak jól vele

A Tisza-kormány frissen kinevezett pénzügyminisztere, Kármán András a miniszteri meghallgatásán számos fontos téma mellett bejelentést tett a személyi jövedelemadó csökkentéséről is, azonban a jelenlegi terveik szerint ezt csak 2027-től léptetnék érvénybe. A párt Niveus elemzése szerint a Tisza Párt eddig nyilvánosságra került tervei alapján a javaslat lényege nem klasszikus többkulcsos szja-rendszer lenne: a 15 százalékos névleges személyi jövedelemadó-kulcs megmaradna, ugyanakkor a mediánbér alatt adójóváírással csökkentenék az effektív adókulcsot, míg minimálbér esetén az effektív teher 9 százalék lenne.

A Niveus számításai szerint a jelenleg ismert elképzelések 2027-től évente mintegy 300–310 milliárd forintos költségvetési bevételkiesést jelenthetnek, ami a 2026-ra tervezett szja-bevételek mintegy 6,3 százalékának felel meg.

„A jelenlegi információk alapján ez egy közepes méretű adócsökkentési programnak tekinthető, amely érzékelhetően javíthatná az alacsonyabb keresetűek nettó jövedelmét, ugyanakkor a jelenlegi feszes költségvetési helyzetben hosszabb távon csak akkor maradhat stabilan finanszírozható, ha bevételnövelő vagy kiadáscsökkentő intézkedések is társulnak hozzá” – emelte ki Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

Az elemzőcég becslése a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) bérmegoszlási adatai és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szja-bevételei alapján készült, mivel teljesen pontos számítás jelenleg még nem lehetséges.

A 2026-os költségvetés mintegy 4900 milliárd forintos szja-bevétellel számol. A számítások szerint a minimálbéren foglalkoztatott, hozzávetőleg 215 ezer munkavállaló esetében havi 20 ezer forintos adócsökkentéssel számolva az éves bevételkiesés mintegy 52 milliárd forint lehet. Emellett a minimálbér és a mediánbér közötti sávban, körülbelül 2,1 millió munkavállalónál havi átlagosan tízezer forintos jóváírás további mintegy 252 milliárd forintos éves költségvetési hatással járhat.

„A teljes közvetlen bevételkiesés így megközelítheti a 300–310 milliárd forintot évente. A tényleges összeg természetesen függ majd a végleges sávhatároktól, a munkavállalói eloszlástól és a technikai szabályoktól is, ugyanakkor ennél érdemben alacsonyabb költségvetési hatással a jelenlegi információk alapján nem igazán érdemes kalkulálni” – foglalta össze Bagdi Lajos.