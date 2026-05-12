A Vodafone belehúzott, a magyar leány nélkül is jól fut a szekér

Egyre jobb teljesítményt nyújt a magyarországi üzletágát hátrahagyó brit Vodafone-csoport, amelynek három évvel ezelőtti stratégiaváltása mára beérett, s ezt már az márciussal zárult üzleti év számai is visszaigazolják. A társaság megszabadult a fősodorba nem illő leányvállalataitól és a tevékenységi körét is szűkítette a profilhoz szorosan nem kapcsolódó szolgáltatások leépítésével.

A Vodafone egyenesbe jött a német piacon, de a befektetők ennél többet várnak tőle / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A struktúraváltást levezénylő olasz Margherita Della Valle vezérigazgató szavai szerint egy egyszerűbb, erősebb növekedési kilátásokkal rendelkező vállalatcsoporttá alakult a Vodafone, mely fő szolgáltatási területein egyaránt sikeres évet zárt. Legnagyobb piacán, Németországban visszatértek a növekedési pályára, miközben a Vodacom leányvállalatuk révén növekedni tudtak Afrikában, valamint Törökországban, miközben a hazai piacukról sem feledkeztek meg: az Egyesült Királyságban a Three-vel nyélbe ütött fúzió első kedvező hatásai már láthatóak a kedden közzétett gyorsjelentésben is.

Stratégia fontosságú volt a Three megszerzése a Vodafone számára

A Vodafone a hongkongi CK Hutchison tulajdonában lévő Three-t teljeskörűen integrálta az idén, ennek köszönhetően a VodafoneThree néven működőcég 28 millió előfizetőjével a brit piac élére lépett elő, azaz a Vodafone visszatért oda, ahonnan korábban az átláthatatlan cégstruktúrája következtében korábban lecsúszott. A VodafoneThree több márkanév, így

a Vodafone,

a Three,

a Voxi,

a Smarty

és a Talkmobile

alatt is szolgáltat a Brit-szigeteken.

A távközlési konszern éves bevétele 8 százalékkal, 40,46 milliárd euróra nőtt, ebből a szolgáltatási bevétel 8,8 százalékos bővült, s 33,5 milliárd eurót tett ki, ez a csoport előrejelzési sávjának a felső szintjére ért. Az alapnyereség (EBITDA) 3,8 százalékkal, 11,4 milliárd euróra nőtt, míg az üzemi nyereség 3,2 milliárd euró lett – az egy évvel korábbi 400 milliós veszteségről sikerült ide eljutniuk.

Eredményes volt a portfóliótisztítás

A tavalyelőtti évet jellemző nagy átszervezések költségvonzata miatt a 2024-es eredmény 3,72 milliárd eurós veszteség volt, ebből a folytatólagos szolgáltatások területén 59 milliós profitot tudtak 2025-re fabrikálni. Az adósságállomány 25,4 milliárd euróra nőtt, az új szerzemény, a Three azonban már megkezdte vételárának ledolgozását, bár még egy 400 millió euró integrációs költségelem kötelezettségként hárul a csoportra.