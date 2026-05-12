Megüzente a Mol a benzinkutaknak: elfogy az ország dízeltartaléka – „Egy-két nap és a stratégiai készlethányad is kiürül”

Két nap múlva elfogy a dízeltartalék a hazai üzemanyagtöltő állomásokon. A Mol fontos részletre hívta fel a benzinkutak figyelmét.
VG
2026.05.12, 15:47
Frissítve: 2026.05.12, 17:08

Ha a jelenlegi helyzet nem változik, akkor szerdán várhatóan elfogy a stratégiai tartalékból származó dízel Magyarországon – írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött Mol-levélre hivatkozva az Mfor gazdasági portál. A lap szerint a Mol csütörtöktől hatósági áron fogja továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell majd továbbadniuk.

Már kongatja a vészharangot a Mol / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke az Mfornak nyilatkozva elmondta, hogy a dízel mellett a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az árrés nélküli értékesítés mellett a benzinkutaknak kiskereskedelmi adót is kell fizetni a béreken, a járulékokon és a fenntartási költségeken felül.

A lap adatai szerint a független benzinkutak csaknem harmada már most is árrés nélkül kereskedik a gázolajjal, miután a Mol már korábban megírta nekik, hogy felhasználták a rendelkezésre álló készletet. Gépész szerint egy-két nap, és elfogynak a kutak készletei, emiatt le fognak állni. Különösen néhány vidéki térségben, például Tokaj-Hegyalján alakulhatnak ki ellátási foltok, mivel azon a környéken több benzinkút már hétfőn kifogyott az üzemanyagból.

A Mol jelenleg a teljes kapacitásnak körülbelül felével működik, azonban maximális kapacitással is csupán az ország igényeinek 70 százalékát tudja kielégíteni. Az FBSZ szerint még hónapokig nem várható a maximális kapacitás.

Kapitány István, a  Tisza-kormány gazdasági és energetikai minisztere hétfőn a parlamentben a gazdasági bizottság meghallgatásán arról beszélt, hogy jelenleg nincs itt az ideje annak, hogy felülvizsgálják az érvényben lévő védett árat.

A 95-ös benzin piaci ára jelenleg 684 forint, a dízelé 705 forint literenként. A 2026. március 10-től érvényes hatósági üzemanyagár literenként 595 forint a benzinre és 615 forint a gázolajra.

Főhet a Mol feje: már az orosz olaj is harap, ott az ársapka, nincs meg a NIS, és ki tudja, mi lesz az osztalékkal

Több mint 3 százalékos eséssel reagáltak a tőzsdézők a Mol péntek hajnalban közzétett, jelentős gyengülésről árulkodó és az elemzői várakozásokat is lényegesen alulmúló első negyedéves jelentésére. A piaci értékeléssel egy irányba mutatnak az elemzői megszólalások is, a szakértők egybehangzóan csalódásként értékelik a magyar olajtársaság év eleji teljesítményét a már eleve visszafogott várakozásokhoz képest is.

Az első negyedéves eredmények elmaradtak a várttól, de a Mol sikeresen navigált a 2026-os első negyedév turbulens geopolitikai és gazdasági kihívásai közepette. Bár a menedzsment megerősítette a 2026-os iránymutatását, hangsúlyozták a kedvezőtlen piaci körülmények miatti növekvő kockázatokat. „Az organikus teljesítményen túl arra számítunk, hogy a Mol 2026 második negyedévének végéig aláírja a NIS megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést” – értékelt Takács András, az Equilor részvényelemzője.

