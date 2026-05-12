Tarr Zoltán bejelentette a kultúrharc végét és a közmédia átalakítását

A Művelődési Bizottság is meghallgatta Tarr Zoltánt, leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert az Országház Tisza Kálmán-termében, aki a kultúrát közös társadalmi üggyé kívánja emelni, ehhez pedig egy szakmailag hiteles, közös kulturális tér létrehozását tartja elengedhetetlennek. Tarr Zoltán új, átlátható ösztöndíjrendszert és a közmédia átalakítását ígérte. De bejelentette a kultúrharc végét is – írja tudósításában az Index.

Tarr Zoltán szerint abuzált kultúrából kell közös nemzeti ügyet építeni / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Tarr Zoltán kultúrharc és háború helyett békét, szakmai helyreállítást ígért

Tarr Zoltán szerint a választók úgy döntöttek, elegük van és felszabadítják Magyarországot. Véleménye szerint Magyarország elindult a változás útján, valódi kérdésekkel találkozhatnak, nem csak propagandával. Szerinte az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz megosztotta a társadalmat, a szakmai autonómiát pedig felváltotta a lojalitás.

A miniszterjelölt elmondta, hogy a Tisza kulturális politikája világos és egyértelmű, vissza kell adni a társadalom, az alkotók, a szakmai és helyi közösségek szabadságát.

Szerinte az Fidesz politikai irányítás alá vonta az intézményeket, ideológiai elvárásokat határozott meg. Tarr szerint a leglátványosabb pusztítás a műemlékvédelemben történt. Felemlegette a Diósgyőri vár, illetve a Magyar Rádió épületének kérdését.

A leendő miniszter szerint a Fidesz átláthatatlanná és átpolitizálttá tette a kulturális támogatási rendszert. Megemlítette a közelmúlt NKA-botrányát, ami szerinte vizsgálatot igényel és csupán a jéghegy csúcsa.

Tarr Zoltán a támogatási rendszer és az NKA működésének teljes körű átvilágítását ígérte. De szintén vizsgálni fogják az elmúlt évek vitatott forráselosztását. Meg kívánja erősíteni a Nemzeti Filmiroda helyzetét, vissza akarja vezetni a magyar filmet a nemzetközi vérkeringésbe.

Úgy látja, hogy a NER megrongálta a művészet oktatását is, említette az SZFE modellváltását, valamint a Táncművészeti Egyetem helyzetét.