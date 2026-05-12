Német autóipar: újabb leépítési hullám indulhat el, dolgozók százai vonultak utcára Berlinben
Több száz dolgozó tüntetett kedden Berlinben a Volkswagen résztulajdonában álló IAV központja előtt, miután kiderült: a vállalat akár 1400 munkahelyet is megszüntethet az országban. A leépítések részeként gyakorlatilag bezárhatják a cég berlini telephelyét is, ami több mint ezer dolgozót érinthet a német autóiparban.
Komoly indulatokat váltott ki Németországban a Volkswagen által is támogatott autóipari technológiai vállalat, az IAV bejelentése, amely szerint 2027 közepéig akár 1400 munkahelyet is megszüntethetnek az országban.
Kedden több száz dolgozó gyűlt össze a cég berlini központjánál, hogy tiltakozzon a leépítések és a telephely bezárásának terve ellen.
A demonstrációt az IG Metall szakszervezet szervezte, amely szerint a megszorítások különösen súlyosan érintik a berlini részleget. Az elképzelések alapján gyakorlatilag megszűnne az IAV fővárosi működése, ami már önmagában körülbelül 1250 dolgozó helyzetét teszi bizonytalanná.
Az IAV a német autóipar egyik fontos technológiai háttérvállalata, amely szoftveres és mérnöki megoldásokat fejleszt többek között elektromos autókhoz és önvezető rendszerekhez. A társaságban a Volkswagen 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. A vállalat összesen nagyjából 5500 embert foglalkoztat öt németországi telephelyen.
A Reuters helyszíni beszámolója szerint a tüntetők zászlókat és sípokat osztogattak egymásnak a demonstráció alatt. A munkavállalók attól tartanak, hogy a cég hosszabb távon Németországon kívülre helyezi át a munkahelyeket a költségek csökkentése érdekében.
Nem hagyjuk, hogy elüldözzenek minket. Berlinért harcolunk
– mondta Tanja Schneider, az üzemi tanács vezetője. Hozzátette: a dolgozók tárgyalni akarnak, és olyan jövőképet követelnek, amely hosszú távon is életképes marad az IAV számára.
A szakszervezet szerint a berlini dolgozóknak felajánlanák az átköltözés lehetőségét az alsó-szászországi Gifhorn városában működő telephelyre. A megüresedő pozíciók egy részét pedig később külföldre szervezhetnék ki, hogy csökkentsék a működési költségeket.
Az IAV hivatalosan nem kommentálta a demonstrációt. A német DPA hírügynökség azonban korábban arról számolt be, hogy a vállalat vezetése túlkapacitások leépítésével és a versenyképesség javításával indokolja a lépéseket. A cég szerint a jelenlegi piaci környezet rendkívül nehéz, ezért átszervezésekre van szükség.
Az egész német autóipar pengeélen táncol
A háttérben azonban a teljes szektor egyre súlyosabb problémái húzódnak meg. Az ágazatot egyszerre sújtják a magas energiaköltségek, a gyenge kereslet, az elektromos autókra való átállás hatalmas költségei, valamint az egyre agresszívebb kínai konkurencia. Emellett az amerikai vámok körüli bizonytalanság is komoly nyomást helyez az európai gyártókra.
A Volkswagen sincs könnyű helyzetben. A konszern működési profitja tavaly több mint a felére zuhant, ezért a cég további költségcsökkentő lépésekre kényszerülhet. A vállalat korábban jelezte: támogatja az IAV terveit, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a munkavállalói képviseletekkel együttműködve kell végrehajtani.
