Német autóipar: újabb leépítési hullám indulhat el, dolgozók százai vonultak utcára Berlinben

Több száz dolgozó tüntetett kedden Berlinben a Volkswagen résztulajdonában álló IAV központja előtt, miután kiderült: a vállalat akár 1400 munkahelyet is megszüntethet az országban. A leépítések részeként gyakorlatilag bezárhatják a cég berlini telephelyét is, ami több mint ezer dolgozót érinthet a német autóiparban.

Egyre mélyebb válságba kerül a német autóipar: most a Volkswagenhez kapcsolódó IAV jelentett be drasztikus megszorításokat / Fotó: ARNO BURGI

Komoly indulatokat váltott ki Németországban a Volkswagen által is támogatott autóipari technológiai vállalat, az IAV bejelentése, amely szerint 2027 közepéig akár 1400 munkahelyet is megszüntethetnek az országban.

Kedden több száz dolgozó gyűlt össze a cég berlini központjánál, hogy tiltakozzon a leépítések és a telephely bezárásának terve ellen.

A demonstrációt az IG Metall szakszervezet szervezte, amely szerint a megszorítások különösen súlyosan érintik a berlini részleget. Az elképzelések alapján gyakorlatilag megszűnne az IAV fővárosi működése, ami már önmagában körülbelül 1250 dolgozó helyzetét teszi bizonytalanná.

Az IAV a német autóipar egyik fontos technológiai háttérvállalata, amely szoftveres és mérnöki megoldásokat fejleszt többek között elektromos autókhoz és önvezető rendszerekhez. A társaságban a Volkswagen 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. A vállalat összesen nagyjából 5500 embert foglalkoztat öt németországi telephelyen.

A Reuters helyszíni beszámolója szerint a tüntetők zászlókat és sípokat osztogattak egymásnak a demonstráció alatt. A munkavállalók attól tartanak, hogy a cég hosszabb távon Németországon kívülre helyezi át a munkahelyeket a költségek csökkentése érdekében.

Nem hagyjuk, hogy elüldözzenek minket. Berlinért harcolunk

– mondta Tanja Schneider, az üzemi tanács vezetője. Hozzátette: a dolgozók tárgyalni akarnak, és olyan jövőképet követelnek, amely hosszú távon is életképes marad az IAV számára.