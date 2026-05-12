Nem minden szolgálati idő, ami annak néz ki – több ezren mennek minden éven nyugdíjba úgy, hogy meglepetés éri őket

Sokan csak a nyugdíjigénylés előtt szembesülnek azzal, hogy nem minden ledolgozott vagy eltöltött időszak számít bele automatikusan a szolgálati időbe. Pedig ez kulcsfontosságú kérdés: a szolgálati idő nemcsak az öregségi nyugdíjra való jogosultságot határozza meg, hanem a nyugdíj összegét is jelentősen befolyásolja.
2026.05.12, 16:15
Frissítve: 2026.05.12, 16:46

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben több mint 2,4 millió ember részesült öregségi nyugdíjban vagy más nyugdíjszerű ellátásban Magyarországon. Évente általában 80–100 ezer ember vonul nyugdíjba. 2026-ban az 1961-ben születettek érik el a 65 éves öregségi nyugdíjkorhatárt, feltéve, hogy legalább 20 év szolgálati idővel rendelkeznek. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy bizonyos időszakokat a jogszabályok nem ismernek el szolgálati időként – hívja fel a figyelmet cikkében az Origo.

Nem minden, az aktív években eltöltött hosszabb időszak számít szolgálati időnek a nyugdíj szempontjából (illusztráció) / Fotó: chayanuphol / Shutterstock

Mi számít szolgálati időnek?

A lap összeállítása szerint szolgálati időnek alapvetően azok az időszakok minősülnek, amikor az érintett biztosítási jogviszonyban állt, és nyugdíjjárulékot fizettek utána. Ilyen lehet például:

  • a munkaviszony,
  • egyes vállalkozói jogviszonyok,
  • a táppénz időszaka,
  • az ápolási díj,
  • a gyermekgondozást segítő ellátás,
  • a rehabilitációs ellátás,
  • bizonyos feltételekkel a katonai szolgálat,
  • a szakmunkástanulói jogviszony,
  • valamint az 1998 előtti nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok ideje.

A problémák jellemzően akkor kezdődnek, amikor valaki évekkel később döbben rá, hogy egy-egy időszak mégsem került be a nyilvántartásba.

A fizetés nélküli szabadság például csak akkor vehető figyelembe szolgálati időként, ha arra az időre történt járulékalapot képező jövedelemkifizetés. Ennek hiányában akár hónapok vagy évek is kieshetnek a nyugdíjszámításból.

Hasonló a helyzet a munkanélküliséggel is. Az álláskeresési ellátás folyósításának időszaka még szolgálati időnek számíthat, maga a munkanélküli időszak azonban nem feltétlenül.

Akár hosszú éveket is elveszíthet a nyugdíjba vonuló

Bizonyos élethelyzetek különösen komoly következményekkel járhatnak a szolgálati idő szempontjából. Például a letartóztatás és a szabadságvesztés időtartama főszabály szerint nem minősül szolgálati időnek, kivéve, ha az érintettet később jogerősen felmentik vagy az eljárást megszüntetik.

A vállalkozóknak és őstermelőknek is érdemes fokozottan figyelniük a járulékfizetésre. Nyugdíjjárulék-tartozás esetén ugyanis előfordulhat, hogy az adott időszakot a nyugdíjbiztosítás nem fogadja el szolgálati időként.

Kevesen tudják azt is, hogy részmunkaidő vagy alacsony kereset esetén nem minden év számít teljes szolgálati évnek. Ha a jövedelem nem érte el a minimálbér összegét, akkor csak arányos szolgálati időt állapíthatnak meg.

A saját jogú nyugdíj melletti munkavégzés pedig már nem növeli tovább a szolgálati idő hosszát.

A felsőfokú tanulmányok beszámítása szintén dátumhoz kötött. A nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai évek alapvetően csak az 1998 előtti időszak esetében vehetők figyelembe szolgálati időként.

Érdemes adategyeztetést kezdeményezni a kormányhivatalnál

Szakértők szerint a nyugdíj előtt állók számára az egyik legfontosabb lépés az adategyeztetés. Ezt bármikor kérhetik a kormányhivataltól, és érdemes már évekkel a nyugdíj előtt ellenőrizni, hogy minden munkaviszony, járulékfizetés és jogosultsági idő megfelelően szerepel-e a nyilvántartásban.

A hiányzó igazolások, rendezetlen járuléktartozások vagy félreértelmezett szabályok ugyanis akár évekkel is csökkenthetik az elismert szolgálati idő hosszát.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

