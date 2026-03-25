Deviza
EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,55 +0,08% PLN/HUF90,79 +0,21% RON/HUF76,2 +0,22% CZK/HUF15,84 +0,05% EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,55 +0,08% PLN/HUF90,79 +0,21% RON/HUF76,2 +0,22% CZK/HUF15,84 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
oktatás
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Hankó Balázs
Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)
ELTE
Semmelweis Egyetem
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Tarolnak a magyar egyetemek: 65 területen a világ élvonalában, egyre többen kerülnek be az élmezőnyben

Újabb nemzetközi rangsor mutatja meg, hogyan teljesítenek az itthoni felsőoktatási intézmények a globális mezőnyben. A magyar egyetemek összesen 65 képzési területen kerültek be a világ élvonalába, több esetben olyan szakokon is, ahol korábban nem szerepeltek. Az eredmények a kormány szerint az elmúlt évek átalakításainak hatását tükrözik.
VG
2026.03.25, 14:39
Frissítve: 2026.03.25, 14:52

A QS 2026-os szakterületi rangsorában 65 képzési területen kerültek be a magyar egyetemek a nemzetközi élmezőnybe – hangsúlyozta legfrissebb Facebook-videójában Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter. A kormány szerint az eredmények visszaigazolják az elmúlt évek felsőoktatási átalakításait, miközben több intézmény is jelentős előrelépést ért el a globális mezőnyben.

Tarolnak a magyar egyetemek: 65 területen a világ élvonalában, egyre többen kerülnek be az élmezőnyben
Tarolnak a magyar egyetemek: 65 területen a világ élvonalában, egyre többen kerülnek be az élmezőnyben / Fotó: Xinhua via AFP

A miniszter kiemelte, hogy több olyan szakterület is bekerült az élvonalba, melyek korábban nem szerepeltek a rangsor élmezőnyében. Ezek közé tartozik a Semmelweis Egyetem anatómiai képzése, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészeti területe. Emellett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az agrártudományok területén a világ legjobb száz intézménye közé került.

A rangsor alapján a top 200-ban négy magyar egyetem is jelen van: 

  • a Semmelweis Egyetem
  • a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
  • az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
  • és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ez a jelenlét több szakterületen is azt jelzi, hogy a magyar felsőoktatás nemzetközi láthatósága erősödött.

Hankó Balázs szerint az eredmények összefüggnek azzal az átalakulási folyamattal, mely az elmúlt években zajlott a felsőoktatásban. A modellváltás, a nemzetközi kapcsolatok erősítése és a képzési kínálat átalakítása mind hozzájárultak ahhoz, hogy egyre több magyar intézmény jelenik meg a nemzetközi rangsorokban.

A miniszter a felvételi adatokat is kiemelte: az idei jelentkezési időszakban több mint 140 ezren adták be jelentkezésüket a magyar felsőoktatásba, ami az elmúlt másfél évtized egyik legerősebb eredményének számít. Ez a növekvő érdeklődés a kormányzati értelmezés szerint a képzések versenyképességét és a diplomák piaci értékét tükrözi.

A kormány célja, hogy 2030-ra magyar egyetem is bekerüljön a világ legjobb száz intézménye közé, 

illetve Európában is legyen hazai szereplő a top 100-ban. A mostani rangsoreredmények ezt a törekvést erősíthetik, ugyanakkor a nemzetközi verseny továbbra is rendkívül erős, különösen a kutatási teljesítmény és a nemzetközi hallgatói arány területén.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
