Részvénypiac: itt a 14 millió daytrader országa, ész nélkül tőzsdéznek a lakáshitelekből – életveszélyes a helyzet, hatalmas bukás lehet a vége
A dél-koreai 4,6 ezermilliárd dolláros részvénypiac teljes eufóriában van, nem túlzás azt mondani, hogy az egész ország tőzsdelázban ég. (A BUX-komponensek kapitalizációja 45 milliárd dollár, körülbelül a százada a dél-koreainak.)
A helyi befektetőket lenyűgözte az elmúlt év több mint 200 százalékos emelkedése, amely messze felülmúlta a világ összes többi piacának teljesítményét, ezért rekordösszegű hiteleket vesznek fel, hogy még nagyobb tétekkel fogadjanak részvényekre. A kereskedési volumen történelmi csúcsra emelkedett, miközben az 5 százalékos vagy annál nagyobb napi árfolyammozgások is egyre gyakoribbá váltak – így az irányadó KOSPI index lett a világ legvolatilisebb jelentős részvénymutatója.
Felrobbant a részvénypiac, lázba jöttek a befektetők
A dél-koreai irodákban, étkezőkben és családi összejöveteleken terjedő FOMO-érzés (kimaradástól való félelem) olyan erőssé vált, hogy a befektetők egyre gyakrabban gyermekeik számára is részvényeket vásárolnak: a Toss Securities adatai szerint a 18 év alattiak új számlanyitásainak száma az első negyedévben közel tízszeresére nőtt az egy évvel korábbihoz képest.
A lakossági befektetői közösség hangulata rendkívül forró, már-már mániákus
– mondta a Bloombergnek a 37 éves Jang Eunjung, egy szöuli videóproducer, akinek részvénybefektetésekről szóló YouTube-csatornája a piaci ralival párhuzamosan néhány nézőről több mint 1,3 millió feliratkozóra nőtt. „Látunk-e még valaha ilyen meredek emelkedést?”
A kereskedési őrületet nagyrészt az hajtja, hogy a dél-koreai csipgyártók kulcsszerepet játszanak a mesterségesintelligencia-boom kiszolgálásában. Ez a láz egy hosszú ideig pangó piacot a világ egyik legfigyeltebb indikátorává tett annak megítélésében, meddig fokozódhat még az MI körüli mánia.
A koreai és tajvani részvények vezetik az MI-ralit
Miközben a bikák olyan vállalatok rekordprofitjaira mutatnak rá, mint a Samsung Electronics és az SK Hynix, hogy igazolják az emelkedést, a hirtelen fordulat veszélye ezen a héten is megmutatkozott. A KOSPI kedden kevesebb mint két óra alatt körülbelül 300 milliárd dollárnyi értéket veszített, amikor az egyre túlfűtöttebb rali miatti aggodalmak egybeestek egy vezető tisztviselő hosszú Facebook-bejegyzésével
egy lehetséges „állampolgári osztalékról”, amelyet az MI-profitok utáni többletadókból finanszíroznának.
A részvények zárásra ledolgozták veszteségeik több mint felét, a kormány pedig később tisztázta, hogy a poszt személyes vélemény volt, nem hivatalos politika.
Azok, akik FOMO-t éreznek, látják, hogy mások hatalmas profitokat termelnek, és meggondolatlanul ugranak be, gyakran túlzott tőkeáttétellel. De senki sem tudja, mikor ér véget a bikapiac
– mondta Kim Taewhan, egy szöuli fül-orr-gégészeti klinikát vezető orvos, aki egy éve kezdte megosztani hozamait a közösségi médiában. „A veszély az, hogy az emberek gyakran a végén növelik meg igazán befektetéseik méretét, majd veszteségeket szenvednek el. Én magam is ezt tettem 2018-ban, a bitcoinőrület idején. A csúcson növeltem a befektetésemet, és végül veszteséggel szálltam ki” – tette hozzá.
A 14 millió daytrader országa
A koreai ralinak kevés történelmi párhuzama akad akár belföldön, akár globálisan. A tőkeáttétel által fűtött őrületben az ország piaca megelőzte versenytársait, és a világ hetedik legnagyobb részvénypiacává vált, miközben a Samsung piaci értéke átlépte az ezermilliárd dolláros határt. A vállalat ma Ázsia második legértékesebb cége.
A lendületet az is fokozta, hogy visszatért Korea 14 milliós napon belüli (day-trade) kereskedői serege. (Dél-Korea lakossága körülbelül 51-52 millió fő.) Miután 2025 nagy részében inkább kivártak, most újra beszálltak, mert sokan úgy érzik, ez egy életben egyszer adódó lehetőség.
- Idén eddig mintegy 37,7 ezer milliárd von (25,3 milliárd dollár) áramlott a helyi részvényekbe a lakossági befektetőktől.
- Ezzel szemben a külföldi befektetők gyorsították kivonulásukat, nettó értelemben ennek körülbelül kétszeresét adták el.
- Az e havi folyamatos tőkekiáramlás miatt május a harmadik legnagyobb havi külföldi tőkemenekítés lehet a nyilvántartások szerint, a februári és márciusi rekordkivonások után.
Egyre erősebb az az érzés, hogy társadalmi mobilitást hagyományos eszközökkel már nem lehet elérni – csak spekulatív eszközökön keresztül
– mondta Jaewon Choi, a Szöuli Nemzeti Egyetem közgazdászprofesszora. „Miután látták, hogy egyesek kriptodevizákkal egyik napról a másikra vagyonokat kerestek, a befektetők most olyan részvényekhez rohannak, mint az SK Hynix, mert ezeket tekintik a gyors meggazdagodás jobb eszközének.”
Rekordszinten a tőkeáttételes tranzakciók, őrületes a kockázat
A Korea Financial Investment Association szerint a marginhitelek állománya május elején rekordot jelentő 36,3 ezermilliárd vonra emelkedett, ami 32 százalékos növekedés december vége óta. (Ez egy olyan konstrukció, amikor a befektető nemcsak a saját pénzét használja, hanem kölcsönből is vesz részvényeket, így tőkeáttétellel nagyobb pozíciót tud nyitni.)
Ez azonban csak részben mutatja a valós képet, mert sok részvényvásárlási hitelt más kategóriákba sorolnak, miközben a kisebb pénzügyi szereplők által nyújtott kölcsönök kívül eshetnek a hivatalos statisztikákon. Ez aggodalmakat vet fel azzal kapcsolatban, meddig tarthat a rali, és ami még fontosabb: milyen gyorsan fordulhat vissza a piac.
A ralit a közösségi média is fűti
Talán sehol sem látszik annyira Korea részvénymániája, mint a közösségi médiában, ahol influenszerek és kisbefektetők kereskedési tippekkel és hozamadatokkal árasztják el a felületeket, tovább fokozva a kimaradástól való félelmet.
A verseny már nem csupán arról szól, ki teljesíti túl a piacot, hanem arról is, ki múlja felül barátait, kollégáit vagy akár a névtelen internetes kommentelőket.
A koreai részvénypiaci nyereségek egy globális, mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetési őrület részei. Az ország korábban kimaradt az első nagy emelkedési hullámokból, mert csipgyártói inkább az iparág régebbi szegmenseihez kötődtek, de ez megváltozott, amikor az MI által hajtott kereslet robbanásszerűen megnőtt, és szűk keresztmetszeteket okozott az ellátási láncokban. Lee Jae Myung elnök részvénypiac-élénkítő kampánya, amely széles körű pénzügyi reformokat ígért, szintén tovább táplálta az emelkedést.
Tajvan se akar kimaradni
Hasonló folyamat zajlik Tajvanon is, amely szintén kulcsszereplő vállalatoknak ad otthont az MI-ellátási láncban.
A piac könyörtelen emelkedése hamis biztonságérzetbe ringatta a családokat és a lakossági befektetőket – mintha a részvények örökké csak emelkedhetnének
– mondta Dachrahn Wu, a tajvani National Central University közgazdasági tanszékének professzora. „Sok család most azt a pénzt is a részvénypiacra viszi, amelyet korábban lakásvásárlásra tett félre, mert úgy gondolják, hogy a gyors nyereségek révén később még nagyobb ingatlant vehetnek.”
Ugyanakkor sok elemző úgy véli, hogy a koreai piacban még további emelkedési potenciál van. Az olyan vállalatok erős eredményei mellett, mint az SK Hynix – amely az emelkedő memóriacsipárak miatt ötszörös negyedéves profitnövekedésről számolt be –, a szélesebb gazdaság is újra növekedési pályára állt. Emiatt
a Wall Street bankjai 8500, 9000, sőt optimista forgatókönyv esetén akár 10 ezer pontos KOSPI-célárakat is megfogalmaztak.
A KOSPI csütörtökön egy ponton 1,9 százalékkal, 7991,04 pontra emelkedett.
Kyle Lee, aki korábban napi kereskedőként koreai részvényekkel foglalkozott, de idén kiszállt pozícióiból, és most Nasdaq-határidős ügyletekre koncentrál, az újabb és újabb rekordok inkább fokozódó óvatosságot tanácsol. „Természetesen én is érzek némi FOMO-t, de nem tervezek most újra vásárolni, amikor a koreai részvények folyamatosan új csúcsokra emelkednek. Ha jön korrekció, szerintem nagyon éles lesz.”