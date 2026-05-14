Részvénypiac: itt a 14 millió daytrader országa, ész nélkül tőzsdéznek a lakáshitelekből – életveszélyes a helyzet, hatalmas bukás lehet a vége

A dél-koreai 4,6 ezermilliárd dolláros részvénypiac teljes eufóriában van, nem túlzás azt mondani, hogy az egész ország tőzsdelázban ég. (A BUX-komponensek kapitalizációja 45 milliárd dollár, körülbelül a százada a dél-koreainak.)

A helyi befektetőket lenyűgözte az elmúlt év több mint 200 százalékos emelkedése, amely messze felülmúlta a világ összes többi piacának teljesítményét, ezért rekordösszegű hiteleket vesznek fel, hogy még nagyobb tétekkel fogadjanak részvényekre. A kereskedési volumen történelmi csúcsra emelkedett, miközben az 5 százalékos vagy annál nagyobb napi árfolyammozgások is egyre gyakoribbá váltak – így az irányadó KOSPI index lett a világ legvolatilisebb jelentős részvénymutatója.

Felrobbant a részvénypiac, lázba jöttek a befektetők

A dél-koreai irodákban, étkezőkben és családi összejöveteleken terjedő FOMO-érzés (kimaradástól való félelem) olyan erőssé vált, hogy a befektetők egyre gyakrabban gyermekeik számára is részvényeket vásárolnak: a Toss Securities adatai szerint a 18 év alattiak új számlanyitásainak száma az első negyedévben közel tízszeresére nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

A lakossági befektetői közösség hangulata rendkívül forró, már-már mániákus

– mondta a Bloombergnek a 37 éves Jang Eunjung, egy szöuli videóproducer, akinek részvénybefektetésekről szóló YouTube-csatornája a piaci ralival párhuzamosan néhány nézőről több mint 1,3 millió feliratkozóra nőtt. „Látunk-e még valaha ilyen meredek emelkedést?”

A kereskedési őrületet nagyrészt az hajtja, hogy a dél-koreai csipgyártók kulcsszerepet játszanak a mesterségesintelligencia-boom kiszolgálásában. Ez a láz egy hosszú ideig pangó piacot a világ egyik legfigyeltebb indikátorává tett annak megítélésében, meddig fokozódhat még az MI körüli mánia.

A koreai és tajvani részvények vezetik az MI-ralit

Miközben a bikák olyan vállalatok rekordprofitjaira mutatnak rá, mint a Samsung Electronics és az SK Hynix, hogy igazolják az emelkedést, a hirtelen fordulat veszélye ezen a héten is megmutatkozott. A KOSPI kedden kevesebb mint két óra alatt körülbelül 300 milliárd dollárnyi értéket veszített, amikor az egyre túlfűtöttebb rali miatti aggodalmak egybeestek egy vezető tisztviselő hosszú Facebook-bejegyzésével

egy lehetséges „állampolgári osztalékról”, amelyet az MI-profitok utáni többletadókból finanszíroznának.

A részvények zárásra ledolgozták veszteségeik több mint felét, a kormány pedig később tisztázta, hogy a poszt személyes vélemény volt, nem hivatalos politika.

Azok, akik FOMO-t éreznek, látják, hogy mások hatalmas profitokat termelnek, és meggondolatlanul ugranak be, gyakran túlzott tőkeáttétellel. De senki sem tudja, mikor ér véget a bikapiac

– mondta Kim Taewhan, egy szöuli fül-orr-gégészeti klinikát vezető orvos, aki egy éve kezdte megosztani hozamait a közösségi médiában. „A veszély az, hogy az emberek gyakran a végén növelik meg igazán befektetéseik méretét, majd veszteségeket szenvednek el. Én magam is ezt tettem 2018-ban, a bitcoinőrület idején. A csúcson növeltem a befektetésemet, és végül veszteséggel szálltam ki” – tette hozzá.