Sorsdöntő népszavazást tartanak Olaszországban: Orbán szövetségese ma nagy győzelmet arathat

Népszavazást tartanak Olaszországban egy az olaszokat erősen megosztó igazságügyi reformról, amelyet Giorgia Meloni miniszterelnök terjesztett elő. A reform az alkotmány hét cikkét érinti. A referendum kulcsfontosságú próbatétel a jobboldali koalíciója számára a jövő évre esedékes parlamenti választás előtt. A szavazóhelyiségek vasárnap és hétfőn is nyitva tartanak, az urnákat hétfő 15 órakor zárják.

Meloni kezdhet bizakodni: magas a részvétel a népszavazáson, este minden kiderül / Fotó: NurPhoto via AFP

A szavazóknak arról kell dönteniük, hogy támogatják-e azokat az alkotmányos változtatásokat, amelyek különválasztanák a bírók és az ügyészek pályáját – ez egy régóta heves vitákat kiváltó kérdés a hazai politikában –, valamint kettéválasztanák Olaszország igazságszolgáltatásának önigazgató testületét két külön szervezetre.

Politikailag jelentős szavazásról van szó, mivel a jobbközép program három kulcsfontosságú reformja közül az igazságszolgáltatási reform az egyetlen, amelyről népszavazást tartanak. Több mint 45 millió választópolgárt várnak az urnákhoz Olaszországban, külföldön további 5,5 millióan szavazhatnak.

A Corriere della Sera beszámolója szerint

a kétnapos szavazás első napján éjjeli 23 órakor a részvételi arány 46,07 százalék volt, ami rekordot jelent.

A legmagasabb részvételi arányt Emilia-Romagna régióban mérték. Eugenio Giani toszkán elnök a közigazgatási egységben 60 százalékkos részvételt vár.

A határozatképességre nincs minimumhatár, azaz a szavazás akkor is érvényes, ha a felnőtt lakosság kevesebb mint 50 százaléka járul az urnákhoz.

Az igen szavazat melletti érvek

Az igen szavazat támogatói szerint a bírói és ügyészi pálya szétválasztása megerősíti a bíró szerepét mint a vád és a védelem oldalától egyaránt független, harmadik szereplőt, ami a pártatlanság egyik alapvető garanciája. Úgy vélik továbbá, hogy a hivatalos állami szerv, a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács tagjainak sorsolásos kiválasztása csökkenti a szakmai csoportosulások befolyását az igazságszolgáltatásban. Mintha ezek az érdekképviseleti országos bírói (és ügyészi) egyesületi választások pártjaiként a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács megválasztására is hatással lennének. Szerintük a legfelsőbb bíróságnak a fegyelmi rendszeren is javítania kellene: 2023 és 2025 között a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács 194 szankciót szabott ki bírákra, ez a benyújtott panaszok mintegy 5 százalék.