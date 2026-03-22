Európa nagyasszonyának a sorsa a tét, ma minden eldől Olaszországban

Népszavazást tartanak Olaszországban egy az olaszokat erősen megosztó igazságügyi reformról, amelyet Giorgia Meloni miniszterelnök terjesztett elő. A referendum kulcsfontosságú próbatétel a jobboldali koalíciója számára a jövő évre esedékes parlamenti választások előtt.

Megerősödhet Meloni a jövő évi parlamenti választások előtt, ha jól jön ki az igazságügyi referendumból / Fotó: AFP

A szavazóknak arról kell dönteniük, hogy támogatják-e azokat az alkotmányos változtatásokat, amelyek különválasztanák a bírók és az ügyészek pályáját – ez egy régóta heves vitákat kiváltó kérdés a hazai politikában –, valamint kettéválasztanák Olaszország igazságszolgáltatásának önigazgató testületét két külön szervezetre.

A szavazást heves kampány előzte meg, amelyben a Meloni vezette „igen” tábor áll szemben a „nem”-et támogató balközép ellenzékkel. A szavazóhelyiségek hétfőn 15 órakor zárnak.

Botrányok és háttéralkuk

Az ellenzék, élén a Demokrata Párttal és az Öt Csillag Mozgalommal, arra figyelmeztetett, hogy a reform aláásná az igazságszolgáltatás függetlenségét, és teret engedne a politikai beavatkozásnak, ami szerintük lehetővé tenné Meloni számára hatalmának megszilárdítását.

A kormány elutasítja ezeket a kritikákat, azzal érvelve, hogy a reformra azért van szükség, hogy megfékezze az igazságszolgáltatás önigazgató testületében (CSM) a tagok politizált megválasztását, miután botrányok tártak fel háttéralkukat vezető ügyészi kinevezések körül – ismerteti a helyzetet a Reuters.

Meloni megerősödve kerülhet ki a népszavazásból

Elemzők szerint egy „igen”-győzelem jelentős lendületet adhatna Meloninak, akinek mandátuma végéhez közeledve az iráni háború következményeivel és egy stagnáló gazdasággal kell szembenéznie.

Egy balközép győzelem – amely továbbra is lemaradásban van Meloni tömbjéhez képest a közvélemény-kutatásokban – erősítené az erőfeszítéseiket egy olyan szövetség kiépítésére, amely képes kihívni a miniszterelnököt.

A szavazást megelőző kéthetes kampánycsend előtt közzétett felmérések szoros versenyt mutattak a két tábor között, miközben felmerült, hogy Meloni támogatói otthon maradhatnak, mivel viszonylag kevésbé elkötelezettek a rendkívül összetett kérdés iránt.