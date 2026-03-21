Kiállt Orbán Viktor mellett az EU-csúcson a nyugat-európai vezető: Brüsszel máris azt reméli, hogy a hétvégén megbukik

„Megértem, miért blokkolja az ukrán hitelt” – fejezte ki egy kormányfő az EU-csúcson Orbán Viktor magyar miniszterelnököt illetően, aki megnyerte a brüsszeli olajcsatát Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és pajzshordozóival szemben. Nem a magyarokkal azonos helyzetben hadakozó Robert Fico szlovák, vagy a szintén szövetséges Andrej Babis cseh vezetőről van szó. Miután Orbán Viktorról azt írták, veresége az április 12-ei magyar választáson maradt a Zelenszkij-frakció megmaradt reménye, a szóban forgó, szintén jobboldali miniszterelnököt illetően most azt remélik: rekordközeli kormányzásának a március 22–23-ai referendum vethet véget.

Népszavazás Olaszországban: balról sorsdöntőnek látják, mint a magyar választást is / Fotó: NurPhoto via AFP

Talán kitaláltuk: Giorgia Meloni olasz miniszterelnökről van szó.

Kapcsolata Orbán Viktorral kiváló, habár az európai vitákban nem kerülnek mindig ugyanarra az oldalra: Ukrajna pénzelését illetően sem. Balról nézve mindegy: örömmel tüntetnék el őket a színtérről.

Az EU a magyar választásokhoz fűzi reményeit, hogy feloldják a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt – ezzel a címmel foglalta össze az EU-csúcs után a Zelenszkijt ért fiaskót az Euractiv, miután ígéretét betartva a magyar miniszterelnök megvétózta az Ukrajnának szánt gigászi hadisegélyt, amiért az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket. A cikkcím arra a sokat tagadott összefüggésre utal, hogy az uniós Ukrajna-frakció a választásba avatkozva összejátszik Magyar Péter Tisza Pártjával.

Korábban diplomáciai forrásaira hivatkozva kerek perec megírta a Politico is:

A számítás Kijevben és Brüsszelben egyaránt az, hogy ha Orbán elveszíti a választást, az ellenzéki vezető Magyar Péter hajlandóbb lehet jóváhagyni az Ukrajnának nyújtandó hitelt, különösen akkor, ha a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték problémája megoldódik, vagy ha Magyarország valamilyen más ösztönzőt kap az EU-tól.

Ugyanez a brüsszelita lap írja pénteken az olasz kormányfőről:

Giorgia Meloni győzelmi szériában van Rómában és Brüsszelben is. A népszavazás véget vethet ennek.

Az olasz népszavazás Giorgia Meloni hibátlan pajzsán ejthet rést

Az igazságügyi reformról szóló referendum megakaszthatja Olaszország vezetőjét éppen akkor, amikor hatalma csúcsán van – vág bele a lap.