Üzemanyagárak: kihúzták a gyufát Meloninál, extra adót kaphatnak a nyakukba az olajvállalatok – beavatkozik az olasz kormány, így mérsékelhetik a drágulást

Az olasz kormány beavatkozást készít elő az üzemanyagárak ügyében – a benzintől és a dízeltől kezdve egészen az LPG-ig és a metánig –, hogy mérsékelje az elmúlt hetekben tapasztalt drágulást – írja a La Nuova Sardegna.

A tervek szerint ideiglenesen csökkenthetik a benzin és a dízel adóját, hogy mérsékeljék a drágulást / Fotó: NurPhoto / AFP

A Világgazdaság is megírta, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök szerint az intézkedés célja, hogy enyhítse a gazdaság szereplőire nehezedő költségnyomást.

Az olasz kormány a drágulás mögött álló piaci folyamatokat is vizsgálja. Meloni korábban jelezte: ha szükséges, a kabinet kész fellépni azokkal a vállalatokkal szemben is, amelyek az energiaárak emelkedéséből indokolatlan profitot próbálnak elérni.

A kormányfő szerint elfogadhatatlan, ha egyes szereplők

a geopolitikai feszültségekből

és a háborús helyzetből

profitálnának. Az olasz lap szerint március 10-én, kedden a minisztertanács várhatóan elfogad egy rendeletet, amely aktiválja az úgynevezett mozgó jövedéki adó mechanizmusát. Ez egy olyan eszköz, amely ideiglenesen csökkenti az üzemanyagokra kivetett adók terhét, amikor az olaj ára a vártnál magasabbra emelkedik.

Egyes elemzők szerint a mozgó jövedéki adó mechanizmusa elméletileg akár 7 eurócentes csökkentést (körülbelül 28 forint) is lehetővé tehet literenként, de reálisan inkább 4-5 cent (15-20 forint) körüli hatás várható. A gazdasági minisztérium más fiskális eszközöket is vizsgál, amelyek még hatásosabbá tehetnék a beavatkozást.

Az elmúlt hónapokban az üzemanyagárak ismét emelkedni kezdtek, amit tovább súlyosbított a közel-keleti konfliktushoz kapcsolódó energiaválság. Egyes esetekben a dízel ára literenként körülbelül 35 centtel nőtt.

Az olasz lap szerint

a cél az, hogy a dízel ára ne lépje át a lélektani 2 euró (kb. 800 forint) literes határt, és a benzin literének ára 1,8 euró (720 forint) alatt maradjon.

Ezzel párhuzamosan a kormány további intézkedéseket is mérlegel, köztük egy esetleges extra adót az olajvállalatokra, amelyeket spekulációval vádolnak. Ennek célja, hogy az összesített árcsökkentés akár literenként 15 centet is elérjen.

Az üzemanyagárak emelkedéséről Antonio Tajani külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes is megszólalt, aki szerint túl sok a spekuláció az energiaárakban, és egyes áremelések nem indokoltak.