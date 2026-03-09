Üzemanyagárak: kihúzták a gyufát Meloninál, extra adót kaphatnak a nyakukba az olajvállalatok – beavatkozik az olasz kormány, így mérsékelhetik a drágulást
Az olasz kormány beavatkozást készít elő az üzemanyagárak ügyében – a benzintől és a dízeltől kezdve egészen az LPG-ig és a metánig –, hogy mérsékelje az elmúlt hetekben tapasztalt drágulást – írja a La Nuova Sardegna.
A Világgazdaság is megírta, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök szerint az intézkedés célja, hogy enyhítse a gazdaság szereplőire nehezedő költségnyomást.
Az olasz kormány a drágulás mögött álló piaci folyamatokat is vizsgálja. Meloni korábban jelezte: ha szükséges, a kabinet kész fellépni azokkal a vállalatokkal szemben is, amelyek az energiaárak emelkedéséből indokolatlan profitot próbálnak elérni.
A kormányfő szerint elfogadhatatlan, ha egyes szereplők
- a geopolitikai feszültségekből
- és a háborús helyzetből
profitálnának. Az olasz lap szerint március 10-én, kedden a minisztertanács várhatóan elfogad egy rendeletet, amely aktiválja az úgynevezett mozgó jövedéki adó mechanizmusát. Ez egy olyan eszköz, amely ideiglenesen csökkenti az üzemanyagokra kivetett adók terhét, amikor az olaj ára a vártnál magasabbra emelkedik.
Egyes elemzők szerint a mozgó jövedéki adó mechanizmusa elméletileg akár 7 eurócentes csökkentést (körülbelül 28 forint) is lehetővé tehet literenként, de reálisan inkább 4-5 cent (15-20 forint) körüli hatás várható. A gazdasági minisztérium más fiskális eszközöket is vizsgál, amelyek még hatásosabbá tehetnék a beavatkozást.
Az elmúlt hónapokban az üzemanyagárak ismét emelkedni kezdtek, amit tovább súlyosbított a közel-keleti konfliktushoz kapcsolódó energiaválság. Egyes esetekben a dízel ára literenként körülbelül 35 centtel nőtt.
Az olasz lap szerint
a cél az, hogy a dízel ára ne lépje át a lélektani 2 euró (kb. 800 forint) literes határt, és a benzin literének ára 1,8 euró (720 forint) alatt maradjon.
Ezzel párhuzamosan a kormány további intézkedéseket is mérlegel, köztük egy esetleges extra adót az olajvállalatokra, amelyeket spekulációval vádolnak. Ennek célja, hogy az összesített árcsökkentés akár literenként 15 centet is elérjen.
Az üzemanyagárak emelkedéséről Antonio Tajani külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes is megszólalt, aki szerint túl sok a spekuláció az energiaárakban, és egyes áremelések nem indokoltak.
Magyarországon is hamarosan nagy bejelentés várható
Orbán Viktor hétfő reggel reagált az olajár-emelkedésre, amelyet az ukrán olajblokád és a közel-keleti konfliktus eszkalációja okozott. A miniszterelnök bejelentette, hogy a helyzet miatt összehívta a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot, mert a kormány számára Magyarország energiabiztonsága az elsődleges szempont.
A világpiaci olajárak jelentősen megugrottak, miután az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású támadásokat indított Irán ellen. Hétfő reggelre mind a Brent, mind a WTI típusú nyersolaj ára meghaladta a hordónkénti 100 dollárt. A WTI ára 105,71 dollárra emelkedett, ami 16 százalék feletti növekedés, míg a Brent hordónként 107,80 dollárra drágult, közel 16 százalékos emelkedéssel.
A kormányfő arra is figyelmeztetett, hogy a Barátság kőolajvezeték esetleges blokkolása alááshatja a rezsivédelmi rendszer finanszírozását.
Ha Magyarország elesne az orosz olajszállításoktól, az a kormányfő szerint súlyos következményekkel járna: a benzin ára akár literenként ezer forint fölé emelkedhetne, miközben a lakossági áram- és gázszámlák is jelentősen nőnének.