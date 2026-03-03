Deviza
EUR/HUF389,86 +2,57% USD/HUF336,93 +3,67% GBP/HUF447,83 +2,78% CHF/HUF428,82 +2,74% PLN/HUF90,75 +1,17% RON/HUF76,45 +2,52% CZK/HUF15,97 +2,01% EUR/HUF389,86 +2,57% USD/HUF336,93 +3,67% GBP/HUF447,83 +2,78% CHF/HUF428,82 +2,74% PLN/HUF90,75 +1,17% RON/HUF76,45 +2,52% CZK/HUF15,97 +2,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 452,49 -3,92% MTELEKOM2 140 -0,93% MOL3 642 -0,22% OTP35 760 -7,1% RICHTER11 490 -3,05% OPUS520 -1,35% ANY7 020 -2,28% AUTOWALLIS153,5 -2,28% WABERERS4 850 -3,09% BUMIX9 493,08 -1,76% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 502,22 -5,16% BUX120 452,49 -3,92% MTELEKOM2 140 -0,93% MOL3 642 -0,22% OTP35 760 -7,1% RICHTER11 490 -3,05% OPUS520 -1,35% ANY7 020 -2,28% AUTOWALLIS153,5 -2,28% WABERERS4 850 -3,09% BUMIX9 493,08 -1,76% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 502,22 -5,16%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szabályozás
mesterséges intelligencia
Európai Unió

A nagy AI-sztori: az EU saját magát fogja vissza a szabályozásokkal?

A mesterséges intelligencia körüli vita Európában ma már arról szól, hogyan lehet úgy keretek közé szorítani, hogy közben ne fojtsuk meg az innovációt. A nagy AI-sztori új adásában dr. Papp János Tamás egyetemi docens arról beszélt, mit próbál elérni az EU-s szabályozás a közösségi platformoknál, és miért teljesen más logikával működik az AI Act, amely kockázati kategóriák alapján szabályoz. Szó esik a deepfake-ek megjelölésének ellentmondásairól, az EU és az Egyesült Államok eltérő platformfelelősségéről, és arról is, mennyire áll készen a magyar jogalkalmazás az AI-ügyekre. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
Gergely Máté
2026.03.03, 15:31
Frissítve: 2026.03.03, 16:23

A mesterséges intelligencia (AI) Európában nem pusztán technológiai kérdés, hanem jogi és kormányzási ügy. A tét az, hogyan lehet úgy keretek közé szorítani az AI-t és a digitális platformokat, hogy közben ne lassuljon le az innováció. A nagy AI-sztori új epizódjában Papp János Tamás arról beszélt, hogyan illeszkedik egymáshoz a Digital Services Act (DSA), a Digital Markets Act (DMA) és az AI Act. A műsor állandó vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora. 

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

 

Platformok: átláthatóság és felelősség

A DSA célja, hogy a nagy online platformok működése átláthatóbb legyen. A felhasználó kapjon indoklást tartalomeltávolításkor, legyen bejelentési út és fellebbezési lehetőség. Európában a hagyományos jogi kategóriák – például rágalmazás vagy gyűlöletbeszéd – az online térben is érvényesek. A közvetítői mentesség addig áll fenn, amíg a platform nem szerez tudomást a jogsértésről.

Az AI Act más megközelítést alkalmaz. 

A rendszereket kockázati szintek szerint sorolja be, és a magasabb kockázatú alkalmazásoknál dokumentációt, kockázatelemzést és döntésnaplózást ír elő. 

Ilyen esetekben nem elfogadható a feketedoboz-működés. A deepfake-ek megjelölése is ide tartozik: az előírás egyértelmű, de a rosszhiszemű szereplők várhatóan nem önként tesznek eleget neki. A szabályozás tehát keretet ad, de nem old meg minden technikai problémát.

Az innováció és a korlátozás dilemmája

Felmerült az is, hogy a szigorúbb megfelelési kötelezettségek lassíthatják egyes AI-funkciók uniós bevezetését. Példaként elhangzott, hogy bizonyos szolgáltatások később jelentek meg az EU-ban, részben a szabályozási környezet miatt. A kérdés az, hogy a szigorúbb védelem hosszú távon versenyelőnyt vagy tartós hátrányt jelent.

A beszélgetés kitért a kiskorúak védelmére és a túl barátságos chatbotok problémájára is. 

A korlátozások indokoltsága és arányossága jogállami kérdés.

Magyarországon a jelenlegi jogi eszközök – például képmással visszaélés vagy rágalmazás – már most is alkalmazhatók bizonyos AI-ügyekben. A nehezebb kérdés a bizonyítás: egyre nehezebb megállapítani, hogy egy digitális tartalom eredeti vagy manipulált.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • A DSA és a platformok átláthatósága (02:05)
  • AI Act: kockázati kategóriák és deepfake-megjelölés (09:11)
  • Innováció vs. szabályozás (14:19)
  • Kiskorúak védelme és túl barátságos chatbotok (22:36)
  • Magyar jogalkalmazás és bizonyítási kihívások (28:12)
  • Kié a felelősség? (31:48)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
970 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu