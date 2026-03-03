A nagy AI-sztori: az EU saját magát fogja vissza a szabályozásokkal?

A mesterséges intelligencia (AI) Európában nem pusztán technológiai kérdés, hanem jogi és kormányzási ügy. A tét az, hogyan lehet úgy keretek közé szorítani az AI-t és a digitális platformokat, hogy közben ne lassuljon le az innováció. A nagy AI-sztori új epizódjában Papp János Tamás arról beszélt, hogyan illeszkedik egymáshoz a Digital Services Act (DSA), a Digital Markets Act (DMA) és az AI Act. A műsor állandó vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

Platformok: átláthatóság és felelősség

A DSA célja, hogy a nagy online platformok működése átláthatóbb legyen. A felhasználó kapjon indoklást tartalomeltávolításkor, legyen bejelentési út és fellebbezési lehetőség. Európában a hagyományos jogi kategóriák – például rágalmazás vagy gyűlöletbeszéd – az online térben is érvényesek. A közvetítői mentesség addig áll fenn, amíg a platform nem szerez tudomást a jogsértésről.

Az AI Act más megközelítést alkalmaz.

A rendszereket kockázati szintek szerint sorolja be, és a magasabb kockázatú alkalmazásoknál dokumentációt, kockázatelemzést és döntésnaplózást ír elő.

Ilyen esetekben nem elfogadható a feketedoboz-működés. A deepfake-ek megjelölése is ide tartozik: az előírás egyértelmű, de a rosszhiszemű szereplők várhatóan nem önként tesznek eleget neki. A szabályozás tehát keretet ad, de nem old meg minden technikai problémát.

Az innováció és a korlátozás dilemmája

Felmerült az is, hogy a szigorúbb megfelelési kötelezettségek lassíthatják egyes AI-funkciók uniós bevezetését. Példaként elhangzott, hogy bizonyos szolgáltatások később jelentek meg az EU-ban, részben a szabályozási környezet miatt. A kérdés az, hogy a szigorúbb védelem hosszú távon versenyelőnyt vagy tartós hátrányt jelent.

A beszélgetés kitért a kiskorúak védelmére és a túl barátságos chatbotok problémájára is.

A korlátozások indokoltsága és arányossága jogállami kérdés.

Magyarországon a jelenlegi jogi eszközök – például képmással visszaélés vagy rágalmazás – már most is alkalmazhatók bizonyos AI-ügyekben. A nehezebb kérdés a bizonyítás: egyre nehezebb megállapítani, hogy egy digitális tartalom eredeti vagy manipulált.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

A DSA és a platformok átláthatósága (02:05)

AI Act: kockázati kategóriák és deepfake-megjelölés (09:11)

Innováció vs. szabályozás (14:19)

Kiskorúak védelme és túl barátságos chatbotok (22:36)

Magyar jogalkalmazás és bizonyítási kihívások (28:12)

Kié a felelősség? (31:48)

