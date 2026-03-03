A Wizz Air az iráni háború legnagyobb vesztese - a Morgan Stanley szerint

A Wizz Air rendelkezik a legnagyobb közel-keleti kitettséggel az európai légitársaságok közül, 2025-ben tervezett indulási kapacitásának a 8 százaléka kapcsolódik a régióhoz, ami az olajárak emelkedése esetén ezt a légitársaságot teszi a legsebezhetőbbé a profitkockázatokkal szemben – írja a Morgan Stanley a befektetőknek szóló jegyzetében.

A Közel-Kelet nem jó ómen a Wizz Air számára / Fotó: Wizz Air

Az amerikai bank rendelkezésére álló legfrissebb adatok alapján csupán az Air France-KLM szembesül hasonlóan magas kockázattal, de nem sokkal jobb a a Lufthansa helyzete sem a közel-keleti kitettségét tekintve.

A repülőterek közül az Athéni Nemzetközi Repülőtérnek van a legnagyobb kitettsége a közel-keleti forgalomra, amely utasforgalma 7 százalékát teszi ki, és a régió az elmúlt három hónapban forgalombővülésének 36 százalékát adta.

A párizsi repülőtereket üzemeltető Groupe ADP légi forgalmának 5,4 százaléka kapcsolódott a Közel-Kelethez, ezt követte a zürichi repülőtér 5,1 százalékkal, a frankfurti Fraport 4,7 százalékkal és a 46 spanyolországi repteret üzemeltető Aena 1,3 százalékkal – áll a közleményben.

A régió az ADP utasforgalmának 36 százalékát tette ki, míg Zürichben 19 százalék, a Fraportnál 15 százalék és az Aenánál 5 százalék volt ez az arány.

Visszatérve a légitársaságokra, a Wizz Air a második negyedévre ülőhelyei számát negyedéves bázison körülbelül 2 százalékkal, éves bázison pedig 31,4 százalékkal növelte, utóbbi jóval meghaladja a fapados légitársaságok 9,9 százalékos átlagát. A kapacitás növekedésében fontos szerepet játszik, hogy a hajtómű-felülvizsgálatok miatt most már jóval kevesebb gépnek kell a földön rostokolnia a Wizz flottájából.

Ezzel szemben Európa nemzeti légitársaságai csökkentették az első és a második negyedévi kapacitásukat is.

A British Airwayst üzemeltető IAG hajtotta végre a legjelentősebb csökkentést, mintegy 1 százalékkal, beleértve az amerikai útvonalakat is.

A Lufthansa volt a legvisszafogottabb, a német légitársaság kapacitása évről évre nagyjából változatlan maradt.

Az európai repülőterek kapacitása a téli menetrend végén

2,1 százalékkal nőtt az előző évhez képest, ami alacsonyabb a piac 3,3 százalékos növekedésénél.

A második negyedévi kapacitás 3,8 százalékos növekedést mutat, míg

a piac egészének növekedése 4,5 százalék.

A zürichi repülőtér vezeti a hubok növekedését 7,4 százalékkal,

München az egyetlen jelentős hub, amely csökkenést mutat.

Az EU-n belüli egy kilométerre eső viteldíjak 2026 elején némileg csökkentek az előző évhez képest.

Az Európa–Észak-Amerika útvonalon az economy osztályú viteldíjak februárban 13 százalékkal emelkedtek, míg az Európa–Közel-Kelet útvonalon 5 százalékkal csökkentek.

Wizz: a Morgan Stanley tartásra ajánlja

A Morgan Stanley amúgy a Wizz Airt tartásra ajánlja, 1190 pennys célárral, és vele szemben előnyben részesíti a Ryanair, az IAG, a Groupe ADP és az Aena társaságot.