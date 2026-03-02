Itt a bejelentés: Magyarországra jön az autóbeszállító óriás – olyan technikát hoz Pápára, ami sehol máshol nincsen

Az Astotec Automotive Hungary 3,6 milliárd forintos kapacitásbővítése hétszáz munkahelyet tesz biztossá Pápán. A beruházást a magyar kormány 825 millió forinttal támogatta, az üzem pedig a vállalatcsoport egyik legversenyképesebb egységévé válhat.

Szijjártó Péter szerint az Astotec pápai fejlesztése a helyi foglalkoztatás és a hazai járműipar szempontjából is meghatározó / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A beruházás átadásán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta:

Az osztrák autóipari beszállító 3,6 milliárd forint értékben bővítette kapacitását, amelyhez a magyar állam 825 millió forint támogatást biztosított.

A projekt célja a pápai üzem hosszú távú versenyképességének megerősítése és 700 munkahely stabilizálása.

A tárcavezető szerint olyan kulcsfontosságú berendezések kerültek az üzembe, amelyek több szempontból is a vállalatcsoport legversenyképesebb gyáregységévé tehetik a pápai telephelyet. Ez nem pusztán technológiai frissítés, hanem stratégiai pozícióerősítés is a nemzetközi piacon.

Szijjártó Péter beszédében kitért arra is, hogy a magyar gazdaság gerincoszlopának számító autóipar az elmúlt évek nehézségei ellenére is szilárdan áll.

Magyarország 2018-ban bekerült a világ húsz legjelentősebb járműipari exportőre közé, és ezt a pozíciót azóta is tartja.

Az ágazat termelési értéke tavaly meghaladta a 13 ezermilliárd forintot, ami új rekordot jelentett. Az ország közel áll ahhoz, hogy csatlakozzon ahhoz az elitklubhoz, amely évente egymillió autó gyártására képes. Európában mindössze öt ilyen ország van.

A magyarországi autóipar stabil alapját az itt működő nagyvállalatok adják, köztük

az Audi Hungaria;

a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary,

valamint a BMW Manufacturing Hungary.

Az Astotec mindhárom szereplő beszállítói körében jelen van, ami a pápai üzem technológiai és minőségi szintjét is jelzi.

Az Astotec is beállt a pápai beruházások sorába

A pápai választókerületben az elmúlt tíz évben tizenhat nagy beruházásról született megállapodás. Az ezekhez kapcsolódó, összesen hétmilliárd forintos állami támogatás révén mintegy 43 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg, amely körülbelül ezer új munkahelyet eredményezett.