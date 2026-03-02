Itt a bejelentés: Magyarországra jön az autóbeszállító óriás – olyan technikát hoz Pápára, ami sehol máshol nincsen
Az Astotec Automotive Hungary 3,6 milliárd forintos kapacitásbővítése hétszáz munkahelyet tesz biztossá Pápán. A beruházást a magyar kormány 825 millió forinttal támogatta, az üzem pedig a vállalatcsoport egyik legversenyképesebb egységévé válhat.
A beruházás átadásán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta:
Az osztrák autóipari beszállító 3,6 milliárd forint értékben bővítette kapacitását, amelyhez a magyar állam 825 millió forint támogatást biztosított.
A projekt célja a pápai üzem hosszú távú versenyképességének megerősítése és 700 munkahely stabilizálása.
A tárcavezető szerint olyan kulcsfontosságú berendezések kerültek az üzembe, amelyek több szempontból is a vállalatcsoport legversenyképesebb gyáregységévé tehetik a pápai telephelyet. Ez nem pusztán technológiai frissítés, hanem stratégiai pozícióerősítés is a nemzetközi piacon.
Szijjártó Péter beszédében kitért arra is, hogy a magyar gazdaság gerincoszlopának számító autóipar az elmúlt évek nehézségei ellenére is szilárdan áll.
Magyarország 2018-ban bekerült a világ húsz legjelentősebb járműipari exportőre közé, és ezt a pozíciót azóta is tartja.
Az ágazat termelési értéke tavaly meghaladta a 13 ezermilliárd forintot, ami új rekordot jelentett. Az ország közel áll ahhoz, hogy csatlakozzon ahhoz az elitklubhoz, amely évente egymillió autó gyártására képes. Európában mindössze öt ilyen ország van.
A magyarországi autóipar stabil alapját az itt működő nagyvállalatok adják, köztük
- az Audi Hungaria;
- a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary,
- valamint a BMW Manufacturing Hungary.
Az Astotec mindhárom szereplő beszállítói körében jelen van, ami a pápai üzem technológiai és minőségi szintjét is jelzi.
Az Astotec is beállt a pápai beruházások sorába
A pápai választókerületben az elmúlt tíz évben tizenhat nagy beruházásról született megállapodás. Az ezekhez kapcsolódó, összesen hétmilliárd forintos állami támogatás révén mintegy 43 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg, amely körülbelül ezer új munkahelyet eredményezett.
A mostani projekt tehát nem egyedi eset, hanem egy hosszabb fejlesztési folyamat része.
A miniszter az elmúlt másfél évtized válságaira is utalt, kiemelve, hogy a globális bizonytalanság és az új világrend kialakulása közben Magyarország gazdasági eredményeket ért el. Elmondása szerint ma egymillióval több ember dolgozik, mint tíz-tizenkét évvel ezelőtt, és a munkát terhelő adók Európában itt a legalacsonyabbak. Hozzátette:
A rezsicsökkentésnek köszönhetően a családi rezsiköltségek is a kontinens legalacsonyabbjai közé tartoznak.
A beruházások kulcsszerepet játszottak ebben a folyamatban. Az elmúlt négy évben minden korábbinál több fejlesztésről sikerült megállapodni; tavaly például átlagosan három és fél naponta született megállapodás egy-egy nagy beruházásról.
A beszéd végén Szijjártó Péter a nemzetközi konfliktusokra is kitért, hangsúlyozva: a háborús környezet könnyen veszélybe sodorhatja az eddig elért gazdasági eredményeket. Álláspontja szerint Magyarország biztonsága minden körülmények között elsődleges szempont, és az országnak ki kell maradnia a háborúkból, mert egyetlen fegyveres konfliktusba való belesodródás is súlyos következményekkel járhatna.
A pápai beruházás ebben az összefüggésben nem csupán ipari fejlesztés, hanem a gazdasági stabilitás egyik pillére is. A számok világosak: 3,6 milliárd forintos befektetés, 825 millió forintos állami támogatás, 700 biztos munkahely – és egy üzem, amely a nemzetközi versenyben is erős pozíciót épít.
Itt a magyarázat a kínai csodára: kiderült, mitől olcsóbb a Szegeden gyárat építő BYD, mint a Tesla vagy a Mercedes
Bármennyire is kényelmes az állami támogatásokban megtalálni a kínai cégek előnyének az okait, ez csak minimális szerepet játszik. A nyugati autógyártók csak akkor maradhatnak versenyben Kínában vagy a világ bármely pontján, ha az egész üzleti modelljüket újragondolják.