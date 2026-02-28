Lezárult a Bászna Gabona kárrendezése: több mint 6 milliárd forintot kaptak a gazdák – most a dolgozók bérrendezése következik
Befejeződött a Bászna Gabona Zrt. károsultjainak állami kárrendezése – jelentette be Nagy István agárminiszter a Facebookon.
A miniszter elmondása szerint az összes KKV-nak minősülő gazdálkodó pozitív döntést kapott az agrárkamarától. Összesen tehát 581 ilyen döntést jelent 6 milliárd 531 millió forint értékben. Ebből a Magyar Államkincstár már több mint hatmilliárd forintot átutalt.
Nagy István rámutatott, hogy a kormány másfél hónap alatt pénzükhöz juttatták a kárt szenvedett gazdákat, ami gyorsabb volt, mintha ez egy hagyományos felszámolási eljárásban történt volna.
A következő héten a kormányhoz fordulok a Bászna Gabona Zrt. alkalmazottait megillető, elmaradt fizetések rendezése érdekében.
Ehhez a miniszter azt javasolja, hogy az állami felszámoló ideiglenes vagyonfelügyelői jogkörében kezdeményezhesse, hogy a bérgarancia alapból elégítsék ki a munkavállalók követeléseit.
Február elején jelent meg az az új rendelet, amely értelmében a Bászna Gabona Zrt. esetében a csődtörvény stratégiai felszámolásokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A kabinet döntését agrárpolitikai és gazdasági szempontokkal indokolta, kiemelve, hogy a rendezett eljárás kiemelt gazdaságpolitikai érdek.
A folyamat lebonyolításáért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felel, a kifizetésekre a Magyar Államkincstár közreműködésével kerül sor.
A NAK tájékoztatása szerint Papp Zsolt, a kamara elnöke már januárban egyeztetéseket folytatott kormányzati szereplőkkel az érintettek ügyében, miközben a szervezet tájékoztatási kampányt indított, és megkezdte a károsult termelők adatainak összegyűjtését, hogy továbbítsa a kormányzatnak.
Döntött a bíróság: letartóztatták a dúsgazdag magyar vállalkozót, tízmilliárd forintot sikkaszthatott el – 15 év börtönt kaphat
Letartóztatta a Nyíregyházi Járásbíróság a Bászna Gabona Zrt. vezérigazgatóját különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás gyanúja miatt. A férfi a megalapozott gyanú szerint 2025-ben csaknem 9,93 milliárd forintos kárt okozott tizenöt gazdasági társaságnak.
A Nyíregyházi Törvényszék közleménye szerint a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el a gyanúsított letartóztatását különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt.
A letartóztatást a bíróság azzal indokolta, hogy a gyanúsított jelentős magánvagyonnal rendelkezik, ami lehetővé tehetné, hogy huzamosabb ideig lakóhelyétől távol tartózkodjon. A döntés szerint fennáll a szökés vagy elrejtőzés veszélye, illetve az is, hogy szabadlábra helyezése esetén a még ki nem hallgatott tanúk befolyásolásával megnehezítené a bizonyítást.