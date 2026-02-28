Lezárult a Bászna Gabona kárrendezése: több mint 6 milliárd forintot kaptak a gazdák – most a dolgozók bérrendezése következik

Befejeződött a Bászna Gabona Zrt. károsultjainak állami kárrendezése – jelentette be Nagy István agárminiszter a Facebookon.

Lezárult a Bászna Gabona kárrendezése, több mint 6 milliárd forintot kaptak a gazdák – / Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország

A miniszter elmondása szerint az összes KKV-nak minősülő gazdálkodó pozitív döntést kapott az agrárkamarától. Összesen tehát 581 ilyen döntést jelent 6 milliárd 531 millió forint értékben. Ebből a Magyar Államkincstár már több mint hatmilliárd forintot átutalt.

Nagy István rámutatott, hogy a kormány másfél hónap alatt pénzükhöz juttatták a kárt szenvedett gazdákat, ami gyorsabb volt, mintha ez egy hagyományos felszámolási eljárásban történt volna.

A következő héten a kormányhoz fordulok a Bászna Gabona Zrt. alkalmazottait megillető, elmaradt fizetések rendezése érdekében.

Ehhez a miniszter azt javasolja, hogy az állami felszámoló ideiglenes vagyonfelügyelői jogkörében kezdeményezhesse, hogy a bérgarancia alapból elégítsék ki a munkavállalók követeléseit.

Február elején jelent meg az az új rendelet, amely értelmében a Bászna Gabona Zrt. esetében a csődtörvény stratégiai felszámolásokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A kabinet döntését agrárpolitikai és gazdasági szempontokkal indokolta, kiemelve, hogy a rendezett eljárás kiemelt gazdaságpolitikai érdek.

A folyamat lebonyolításáért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felel, a kifizetésekre a Magyar Államkincstár közreműködésével kerül sor.

A NAK tájékoztatása szerint Papp Zsolt, a kamara elnöke már januárban egyeztetéseket folytatott kormányzati szereplőkkel az érintettek ügyében, miközben a szervezet tájékoztatási kampányt indított, és megkezdte a károsult termelők adatainak összegyűjtését, hogy továbbítsa a kormányzatnak.

Döntött a bíróság: letartóztatták a dúsgazdag magyar vállalkozót, tízmilliárd forintot sikkaszthatott el – 15 év börtönt kaphat

Letartóztatta a Nyíregyházi Járásbíróság a Bászna Gabona Zrt. vezérigazgatóját különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás gyanúja miatt. A férfi a megalapozott gyanú szerint 2025-ben csaknem 9,93 milliárd forintos kárt okozott tizenöt gazdasági társaságnak.