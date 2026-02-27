Látványos mérföldkőhöz érkezett a szegedi szalámigyár fejlesztése: a Szabadkai úti új üzemcsarnok homlokzatára csütörtökön felkerült a hatalmas Pick logó, ami arra utal, hogy az épület szerkezetkész állapotba kerülhetett. A beruházás hosszú előkészítési szakasz után az elmúlt egy évben gyorsult fel igazán, és mára a város egyik legszembetűnőbb ipari fejlesztésévé vált – csak a BYD kicsit árnyékba szorította a projektet.

A BYD miatt senki nem beszélt róla: egy második óriásgyár is épül Szegeden, már majdnem készen van - látványos szakaszhoz ért a beruházás / Fotó: Karnok Csaba

Az üzem bővítésének tervei még 2018-ban körvonalazódtak, amikor a vállalat száz hektár területet vásárolt az ELI lézerközpont és az autópálya közötti térségben. A zöldmezős beruházás helyett végül a Szabadkai úti telephely fejlesztése mellett döntöttek – írja a Délmagyar. A korábbi épületek bontása és a terület előkészítése 2022 áprilisában kezdődött, az építkezés pedig 2023 júliusában indult el. Az új csarnok 2025 januárjától vált igazán látványossá, amikor már az útról is jól kivehetővé vált a 23 500 négyzetméteres, 26 méter magas épület szerkezete.

Az új termelőegységben előkészítő és töltőhelyiségek, füstölő- és érlelőkamrák, valamint szociális blokkok és irodák kapnak helyet.

A kapacitása meghaladja majd a Szabadkai úton működő jelenlegi érlelőtoronyét, ami érdemi termelési bővülést vetít előre. A homlokzatra most felhelyezett, közel tízméteres Pick felirat rögzítése egész napos munkát igényelt: daruval emelték a helyére, miközben szakemberek emelőkosárból dolgozva illesztették a helyére az elemeket.

A beruházás befejezését 2026 második felére tervezik, ekkor indulhat meg az új üzemben a gyártás. A fejlesztés részeként a Maros utcai üzem bezár, a teljes gyártókapacitás ugyanakkor mintegy 25 százalékkal nőhet. A projekt így nemcsak infrastrukturális, hanem stratégiai jelentőségű lépés a szegedi élelmiszeripari vállalat számára.

