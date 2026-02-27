Deviza
EUR/HUF376,93 +0,26% USD/HUF318,88 +0,13% GBP/HUF430,11 +0,09% CHF/HUF415,11 +0,79% PLN/HUF89,29 +0,3% RON/HUF73,97 +0,24% CZK/HUF15,56 +0,35% EUR/HUF376,93 +0,26% USD/HUF318,88 +0,13% GBP/HUF430,11 +0,09% CHF/HUF415,11 +0,79% PLN/HUF89,29 +0,3% RON/HUF73,97 +0,24% CZK/HUF15,56 +0,35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 534,75 -0,18% MTELEKOM2 165 -1,37% MOL3 528 +0,23% OTP39 310 -0,76% RICHTER11 940 +0,93% OPUS543 -0,91% ANY7 520 +0,27% AUTOWALLIS163,5 -0,91% WABERERS5 160 -0,77% BUMIX9 866,06 +0,6% CETOP4 267,81 -0,26% CETOP NTR2 673,78 -0,26% BUX126 534,75 -0,18% MTELEKOM2 165 -1,37% MOL3 528 +0,23% OTP39 310 -0,76% RICHTER11 940 +0,93% OPUS543 -0,91% ANY7 520 +0,27% AUTOWALLIS163,5 -0,91% WABERERS5 160 -0,77% BUMIX9 866,06 +0,6% CETOP4 267,81 -0,26% CETOP NTR2 673,78 -0,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyárbővítés
szalámigyár
Szeged

A BYD miatt senki nem beszélt róla: egy második óriásgyár is épül Szegeden, már majdnem készen van - látványos szakaszhoz ért a beruházás

Miközben Szeged ipari térképét a BYD-beruházás uralja, csendben egy másik jelentős fejlesztés is látványos szakaszába lépett a városban. A Szabadkai úton épülő új szalámiüzem szerkezetkész állapotba került, a homlokzatra már fel is került a hatalmas Pick logó. A Szeged gazdasági súlyát erősítő beruházás 2026 második felében indulhat el, és érdemi kapacitásbővülést hozhat az élelmiszeriparban.
VG
2026.02.27, 20:11
Frissítve: 2026.02.27, 20:15

Látványos mérföldkőhöz érkezett a szegedi szalámigyár fejlesztése: a Szabadkai úti új üzemcsarnok homlokzatára csütörtökön felkerült a hatalmas Pick logó, ami arra utal, hogy az épület szerkezetkész állapotba kerülhetett. A beruházás hosszú előkészítési szakasz után az elmúlt egy évben gyorsult fel igazán, és mára a város egyik legszembetűnőbb ipari fejlesztésévé vált – csak a BYD kicsit árnyékba szorította a projektet.

A BYD miatt senki nem beszélt róla: egy második óriásgyár is épül Szegeden, már majdnem készen van - látványos szakaszhoz ért a beruházás
A BYD miatt senki nem beszélt róla: egy második óriásgyár is épül Szegeden, már majdnem készen van - látványos szakaszhoz ért a beruházás / Fotó: Karnok Csaba

Az üzem bővítésének tervei még 2018-ban körvonalazódtak, amikor a vállalat száz hektár területet vásárolt az ELI lézerközpont és az autópálya közötti térségben. A zöldmezős beruházás helyett végül a Szabadkai úti telephely fejlesztése mellett döntöttek – írja a Délmagyar. A korábbi épületek bontása és a terület előkészítése 2022 áprilisában kezdődött, az építkezés pedig 2023 júliusában indult el. Az új csarnok 2025 januárjától vált igazán látványossá, amikor már az útról is jól kivehetővé vált a 23 500 négyzetméteres, 26 méter magas épület szerkezete.

Az új termelőegységben előkészítő és töltőhelyiségek, füstölő- és érlelőkamrák, valamint szociális blokkok és irodák kapnak helyet. 

A kapacitása meghaladja majd a Szabadkai úton működő jelenlegi érlelőtoronyét, ami érdemi termelési bővülést vetít előre. A homlokzatra most felhelyezett, közel tízméteres Pick felirat rögzítése egész napos munkát igényelt: daruval emelték a helyére, miközben szakemberek emelőkosárból dolgozva illesztették a helyére az elemeket.

A beruházás befejezését 2026 második felére tervezik, ekkor indulhat meg az új üzemben a gyártás. A fejlesztés részeként a Maros utcai üzem bezár, a teljes gyártókapacitás ugyanakkor mintegy 25 százalékkal nőhet. A projekt így nemcsak infrastrukturális, hanem stratégiai jelentőségű lépés a szegedi élelmiszeripari vállalat számára.

Szegedi BYD-gyár: óriási félreértés történt a termeléssel kapcsolatban

Bár Botka László szegedi polgármester januárban arról beszélt, hogy elindult a próbagyártás a BYD szegedi üzemében, több forrás szerint ez egyelőre nem történt meg. A vállalat nem kommentálta a bejelentést, ugyanakkor korábbi nyilatkozatuk alapján 2026 első negyedévében kezdődhetnek meg a gyártáspróbák, ami nem azonos a tényleges próbagyártással. 

Jelenleg a gépek és berendezések tesztelése zajlik az összeszerelő csarnokban, a sorozatgyártás a tervek szerint a második negyedévben indulhat el. A beruházás ütemezése körül korábban is jelentek meg ellentmondásos hírek, miközben a törökországi gyárprojekt előkészítése nem haladt érdemben. A 4,5 milliárd dolláros (mintegy 1620 milliárd forintos) szegedi fejlesztés így továbbra is a BYD első és egyetlen európai gyárának ígérkezik.

Országszerte

Országszerte
1162 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu